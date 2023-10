Das Berliner Stegreif-Orchester nimmt bei den Herbstlichen Musiktagen in Bad Urach mit einer »Symphony of Change« das Spannungsfeld zwischen Musik und Nachhaltigkeit in den Fokus.

Mitglieder des Stegreif-Orchesters bei einer Karton-Percussion bei den Herbstlichen Musiktagen. Foto: Christoph B. Ströhle Mitglieder des Stegreif-Orchesters bei einer Karton-Percussion bei den Herbstlichen Musiktagen. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.