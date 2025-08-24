Kampf der Königinnen: Donizettis »Maria Stuarda« bei den Salzburger Festspielen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SALZBURG. Es war nicht erst Giuseppe Verdi, der Friedrich Schiller für die italienische Oper entdeckte. 1834 schrieb Gaetano Donizetti seine »Maria Stuarda« nach jener schon in Schillers bürgerlichem Trauerspiel fiktiven Begegnung der beiden rivalisierenden Königinnen Elisabeth von England und deren Gefangener Maria, der Königin von Schottland. Gleichwohl ziemlich reduziert auf die Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und einem Mann. Wichtige Protagonisten wie beispielsweise Mortimer fehlen in der Oper.

Folgerichtig konzentriert sich bei einer Aufführung - wie nun bei den Salzburger Festspielen im Großen Festspielhaus - das musikalische Geschehen auf Elisabetta und Maria. Die Titelrolle sang Lisette Oropesa. Sie zelebrierte Belcanto pur selbst beim raumgreifenden Forte, bestach genauso mit kostbar zarten Zwischentönen, einer ausgezeichneten Pianokultur und einem hohen Maß an Differenzierung, einschließlich der scheinbar mühelos dahingezauberten Koloraturen. Ihre Gegenspielerin war bei Kate Lindsey mit ihren herausgeschleuderten dramatischen Vokal-Affekten, ihrer großvolumigen Weiträumigkeit und ihrer intensiven Bühnenpräsenz hervorragend aufgehoben. Ihr aparter, dunkel timbrierter Mezzo erklomm geschmeidig alle von makellosen Melismen umkränzten Höhen. Und gestalterisch baute sie bezwingend die Entwicklungslinie ihrer immer mehr die emotionale Oberhand gewinnenden Eifersucht gegenüber Maria auf, bis schließlich der blanke Hass obwaltete, gipfelnd im Todesurteil und ihrer kaltherzigen Anordnung, dass der als gemeinsamer Königinnen-Liebhaber verdächtigte Leicester der Hinrichtung beizuwohnen habe.

Feuriger Tenor

Diesen nun sang Bekhzod Davronov mit souverän in allen Lagen ansprechendem, feurigem Tenor, zeigte heldische Attacke und ausgezeichnete Italianità. Demgegenüber stand Thomas Lehman als im ersten Akt noch etwas grummeliger Cecil hintan. Doch nach der Pause hatte er sich zunehmend frei gesungen, ließ baritonalen Schöngesang vernehmen. Aleksei Kulagin überzeugte als Talbot weniger, artikulierte tendenziell kehlig und steuerte im dynamischen Bereich seine Stimme zu rasch in ein wenig differenziertes Forte. Umso mehr gefiel bei den kleineren Partien Nino Gotoshia als blumige Anna Kennedy. Und für die exzellente Einstudierung der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor sorgte Alan Woodbridge.

Mit einem für die Wiener Philharmoniker erstaunlich holprigen Orchestervorspiel startete Antonello Manacorda in den Abend; noch im nachfolgenden Chor wackelte es zwischen Bühne und Graben. Ab dem Eingangsrezitativ der Elisabeth jedoch hatte er die Partitur sicher im Griff, setzte Punktgenauigkeit durch und reflektierte mit weitem Ausdrucksspektrum die vokalen Farbschattierungen der Sängerin. Auch die nachfolgenden Ensembles bis hin zu den beiden großen Finali erwiesen sich als dirigentisch hervorragend durchgeformt, was mit der präzise die Bewegungsabläufe steuernden Inszenierung von Ulrich Rasche korrespondierte.

Sich gegenläufig drehende Spielflächen

Ihm ist zugute zu halten, wie er die Bewegungsabläufe natürlich aus dem Fluss der Musik heraus entwickelt hat. Und die Figuren auf seiner von drei großen, sich gegenläufig drehenden Kreis-Spielflächen bestimmten Bühne sind ständig in Bewegung, ähnlich wie in seiner Stuttgarter Produktion von Bachs »Johannespassion«. Und wie dort erweitert genauso in Salzburg ein Bewegungschor die Zahl der handelnden Personen; Choreograf Paul Blackman und Marta de Masi wie die weiteren Tänzerinnen und Tänzer der Salzburg Experimental Academy of Dance leisteten hier Großartiges. Was bei Bach allerdings auf die Dauer griffiger wirkte, denn im Gegensatz zu Donizetti gibt es bei ihm keine Handlungsensembles. Und so kreisten die unentwegten Laufbewegungen zu den Duetten, Terzetten oder Quartetten mitunter in sich selbst.

Faszinierend hingegen, wie er verdeutlichte, dass Elisabeth als Gefangene ihrer selbst die eigentlich Unfreie in Donizettis Personenkonstellation ist, fremdbestimmt von Ränkespielen und Einflüsterungen. Fesselnd, wie in den zeitlos stilisierten Kostümen von Sara Schwartz im ersten Finale Talbot beziehungsweise Cecil wie Schatten der verfeindeten Königinnen wirken. Frappierend, wie zum Schluss des Aktes durch eine ausgeklügelte Licht- und Farbenregie weitere starke optische Akzentuierungen gelangen. Und großartig, wie sich am Ende der obere Bühnenkreis langsam und bedrohlich auf den unteren mit Maria senkte, ein Fallbeil in Zeitlupe. Das bis auf den letzten Platz besetzte Große Festspielhaus raste vor Begeisterung. (GEA)

Weitere Aufführung am 30. August um 18:30 Uhr.