Künftige LTT-Intendantin vorgestellt: Karoline Felsmann folgt auf Thorsten Weckherlin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Thorsten Weckherlin, Intendant des Landestheaters Tübingen (LTT), hatte mit der Kür seiner Nachfolgerin nichts zu tun, meldete sich aber mit als erster Gratulant zu Wort. »Karoline Felsmann übernimmt in gut zwei Jahren das wunderbare LTT. Mit seinen selbstbewussten Abteilungen und tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gratulation und Glück auf! Herzlich willkommen«, schrieb er in einer E-Mail.

Die gebürtige Berlinerin Karoline Felsmann, die der Verwaltungsrat am Montag zur neuen LTT-Intendantin wählte, übernimmt die Leitung der Bühne zur Spielzeit 2027/28. Dann wird der Hamburger Weckherlin, Chef des Hauses seit 2014, das Ruhestandsalter erreicht haben.

Elina Finkel wird Oberspielleiterin

Das LTT werde mit Felsmann und Verwaltungsdirektorin Dorothee Must künftig ein rein weibliches Führungsteam haben, unterstrichen Baden-Württembergs Kunststaatssekretär Arne Braun und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. »Ich verspreche, dass die Männer nicht zu kurz kommen werden«, sagte die designierte LTT-Chefin, die derzeit Chefdramaturgin und seit 2022 stellvertretende Intendantin in künstlerischen Belangen der Neuen Bühne Senftenberg (Brandenburg) ist. Wo die 1970 in Odessa (Ukraine) geborene Elina Finkel, die bereits während der Intendanz von Simone Sterr (2005 bis 2014) am LTT inszeniert hat, Hausregisseurin ist. Felsmann hat sie als neue Oberspielleiterin benannt, die mit ihr am LTT anfangen wird.

Felsmann ist, anders als Weckherlin, vor allem auf dem Gebiet der Dramaturgie und nicht als Regisseurin tätig. »Es werden sicherlich neue Regiehandschriften kommen«, erklärte die 46-Jährige. Sie stehe für ein »lebendiges und relevantes Theater, ein Theater der starken Figuren und spannenden Geschichten, vielfältig und mitreißend«, sagte sie bei der Vorstellung in Tübingen. Theater sieht sie als »eine Energiequelle, ein Ort der Gemeinschaft, an dem vorgedacht und ausprobiert, utopisch durchgespielt wird, wie wir zusammen eine bessere Zukunft gestalten können«. Dafür, so Felsmann, sei es ihr wichtig, am Haus ein gutes Team zu bilden. Ihr Blick von außen werde sicherlich hilfreich sein können.

Staatssekretär Arne Braun (links) und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mit der designierten LTT-Intendantin Karoline Felsmann an ihrer künftigen Wirkungsstätte. Foto: Christoph B. Ströhle Staatssekretär Arne Braun (links) und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mit der designierten LTT-Intendantin Karoline Felsmann an ihrer künftigen Wirkungsstätte. Foto: Christoph B. Ströhle

Die 1979 in Ost-Berlin Geborene hat Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig studiert. Zuvor hatte sie bereits als Regieassistentin am Theater Freiburg gearbeitet. Später war sie als Dramaturgieassistentin beziehungsweise Dramaturgin an den Theatern Plauen-Zwickau und Heilbronn tätig. Am Jungen Theater Heidelberg arbeitete sie mit dem Schwerpunkt »interkulturelle Ausrichtung«. Am Theater Erlangen entwickelte sie das Format »Stadttheater der Zukunft«, das 2019 mit dem Theaterpreis des Bundes honoriert wurde. Dabei ging es neben einer größeren Öffnung des Hauses um die Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Theaterbetrieb und die Entdeckung neuer Talente.

Felsmann hat sich in Tübingen gegen 51 Bewerberinnen und Bewerber aus dem In- und Ausland durchgesetzt. Die Findungskommission, der unter anderem Tübingens OB Palmer und Reutlingens Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger angehörten, hatte eine Personalberatung hinzugezogen und Expertise aus verschiedenen Bereichen, auch die Bedürfnisse des Ensembles betreffend, eingeholt.

Eine von drei Landesbühnen

Das LTT ist eine von drei Landesbühnen in Baden-Württemberg und wird mit rund 70 Prozent - in Bezug auf sämtliche Förderungen aus öffentlicher Hand - vom Land finanziert. Die verbleibenden 30 Prozent werden von kommunaler Seite aufgebracht. (GEA)