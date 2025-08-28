Junge Musiker lassen Standards leuchten: Jan Hauf Quintett im Echaz-Hafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Luft liegt dicht auf dem Gelände, der Regen droht von ferne, aber er kommt nicht. Und der Biergarten im Reutlinger Echaz-Hafen ist voller Menschen. Es spielt, auf Einladung des Jazzclubs Mitte, ein Quintett um den jungen Schlagzeuger Jan Hauf. Es spielt, auf Wunsch des Jazzclubs, Standards – Stücke, die wohlbekannt sind, ein Publikum aus eingefleischten oder eher beiläufigen Jazzfans augenblicklich mitnehmen, in Stimmung bringen. Und so geschieht es: Mit »Black Orpheus«, »There Will Never Be«, »All Of Me«, »Old Devil Moon« oder »Misty« gewinnt das Jan Hauf Quintett die Herzen seiner Zuhörer.

Jan Hauf ist 19 Jahre alt, wurde geboren in Pfullingen, spielt Schlagzeug seit seinem sechsten Lebensjahr, Piano seit dem zehnten. Mit 17 begann er, in Mannheim Musik zu studieren. Dort lernte er die Musiker kennen, die sein Trio bilden – Henriette Thorun als stets lebhafte Begleiterin am Kontrabass und Philipp Schuhmacher am Piano. Hinzu kommen, am Mittwochabend, Saxofonist Jan Prax und Sängerin Angelina Siegert. Mit Jan Prax musizierte Hauf bereits bei vielen Gelegenheiten, zuletzt im Juli in der neuen Mitte Pfullingens. Mit Angelina Siegert tritt er zum ersten Mal auf – Seyda Sibel, angekündigt als Sängerin des Abends, ist verhindert. Jan Hauf, der Bandleader hinterm Schlagzeug, stellt seine Bands nach Können, Gelegenheit und Sympathie zusammen – und deshalb harmoniert sein Quintett in neuer Besetzung vorzüglich, im Echaz-Hafen.

Fünf Talente und die Tradition

Hauf selbst schreibt Stücke, jedoch vorzugsweise für Piano-Trio. Alle Mitglieder seiner Band, vermutet er, würden sich ebenfalls als Autoren von Musikstücken betätigen. Die Musik des Quintetts jedoch gehört der Tradition – die altbekannten Songs mit eigenem Ton, in eigener Interpretation zum Leuchten zu bringen, ist das Ziel dieser Gruppe.

Das Saxofon von Jan Prax umschmeichelt den Gesang von Angelina Siegert, steigt mit hellem Ton, weit geschwungenen Phrasen weit über ihn hinaus auf einem leichten Latin-Rhythmus, windet immer neue Kränze für diese Musik. Philipp Schuhmacher Piano swingt lange in einem Duett mit Jan Haufs Schlagzeug, der eine spielt schnelle, flüssige Läufe, der andere treibt die Musik variantenreich zurückhaltend voran. Angelina Siegert singt nun Scat, lässt ihre Silben melodisch tanzen. Die solistischen Qualtäten der Musiker treten hervor, fließen zurück ins Ganze. Bei Erroll Garners »Misty« schließlich steht im Echaz-Hafen für eine Weile die Zeit still – Siegert singt mit warmer Intensität, Piano und Bass tragen sie leise, das Saxofon schwärmt, das Schlagzeug setzt ganz unvermittelt knappe Akzente – und der Applaus, in der Stille nach dem Stück, dauert. (GEA)