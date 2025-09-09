Junge Gigantin: Die britische Saxofonistin Emma Rawicz glänzt in Greven

Bitte aktivieren Sie Javascript

GREVEN. Es ist der letzte Act einer dreitägigen Veranstaltung. Als hätten die engagierten Macher des vierten Ems Jazz Festivals in Greven sie für das Finale ausgesucht. Nicht, dass vorher keine Giganten des Jazz aufgetreten wären, aber diese junge Musikerin ist besonders. Emma Rawicz kommt aus der weltbekannten Londoner Jazz-Szene, sie hat gerade ihr drittes Studioalbum »Inkyra« eingespielt, ist 22 Jahre jung – und darf sich trotzdem (fast) schon zu den Großen zählen.

Wenn sie das Instrument in die Hände nimmt, kann niemand mehr stillsitzen. »Was für eine Wucht von Modern Jazz« berichtete der Westdeutsche Rundfunk begeistert. Und das ist alles andere als eine Übertreibung. Emma hat polnische Wurzeln, ist aber Engländerin durch und durch, das Studium an der Londoner Royal Academy hat die Musikerin und Komponistin 2024 mit Auszeichnung abgeschlossen. Emma Rawicz spielt schon jetzt Jazz auf höchstem Niveau. Früh lernte sie Geige, Flöte, spielte Klavier, »da war ich fünf Jahre alt«, probierte viele Dinge aus, aber stets mit intensivstem Engagement. Sie spricht vier Sprachen, begrüßt das Publikum in Greven in fast akzentfreiem Deutsch und entschuldigt sich dafür, dass sie die Sprache »erst noch richtig lernen muss«. Sie residiert inzwischen in Berlin.

Bis zu zehn Stunden täglich

Nicht nur in Greven braucht sie nur wenige Momente, um das Publikum mitzunehmen. Das Tenorsaxofon nahm sie nach eigenen Angaben erstmals als Teenager zur Hand, aber es faszinierte sie so, dass sie sieben bis zehn Stunden täglich übte und es ihr wichtigstes Instrument wurde – neben der Bassklarinette, die sie auch mit ins Emsland gebracht hat. Sie spielen Stücke aus »Chroma«, ihrem gefeierten zweiten Album – und natürlich aus »Inkyra«, dem dritten. Ihre Formation in Greven besteht hauptsächlich aus Studienkollegen, angeführt von Scottie Thompson an den Keyboards.

Die Explosivität ihrer Musik ist beeindruckend, und wenn man aus dem Staunen bei intensivsten jazzrockigen Ausbrüchen (»Time And Other Thieves«) fast nicht mehr herausfindet, beruhigt Emma Rawicz die Jazzfans mit sphärischen Meditationen und lyrischen Melodielinien, wie in »Marshmallow Tree«. Um danach aber wieder anzugreifen. Sie spielt, als habe sie nie ein anderes Instrument in den Händen gehalten. Wenn man sie nach ihren Vorbildern fragt, zitiert sie alles Mögliche, Joe Henderson, John Coltrane, Sonny Rollins – und Joni Mitchell. Weil sie alle »gigantisch« findet.

Traum von der Big Band

Beim Festival in Cambridge hat sie spontan das Cambridge University Jazz Orchestra geleitet und führte den Klangkörper in ein beeindruckendes und viel umjubeltes Finale. »Ich träume immer davon, irgendwann eine Big Band zu leiten, ich finde das faszinierend.« Aber eigentlich findet sie alles faszinierend. Mit der SWR Big Band begeisterte sie die Berliner Philharmonie, mit ihrem eigenen Orchester das London Jazz Festival.

Inzwischen managt sie das Orchester selbst – alles mit nur 22 Jahren. Sie leitet Kurse an den bekanntesten Instituten der Welt, ob das London, Berkeley in Kalifornien, Paris oder Kopenhagen ist. Auch ihre Formation in Greven hat sie fest im Griff, ohne dass die Musiker das als einengend empfinden. Ganz im Gegenteil, einer wie Emma Rawicz folgt man ausgesprochen gern. (GEA)