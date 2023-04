Jugend musiziert: Musiknachwuchs aus der Region trumpft auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

KÜNZELSAU. Knapp 1.700 junge Musiktalente hatten sich in den Regionalwettbewerben von »Jugend musiziert« fürs Landesfinale qualifiziert. Letzteres wurde vom 22. bis 26. März in Künzelsau sowie in Waldstetten ausgetragen. Auch zahlreiche junge Musikwettstreiter aus der Region waren dabei – und holten beachtliche Ergebnisse. Etliche schafften den Sprung ins Bundesfinale. Im Folgenden die Ergebnisse der Teilnehmer aus der Region. Altersgruppe II sind die Jahrgänge 2011 und 2012, Gruppe III: 2009/10, Gruppe IV: 2007/08; Gruppe V: 2005/06; Gruppe VI: 2002/03/04, Gruppe VII: 1996 bis 2001. Höchstpunktzahl ist die 25.

- Gesang

1. Preis: Rosalie Hehl, Sopran, Tübingen (VII/23); Sophie Schenk, Klavier, Tübingen (V/25); Friedrich Schenk, Bariton, Tübingen (V/23); Laila Zürn, Sopran, Reutlingen (IV/24); Hexuan Liu, Klavier, Metzingen (IV/24). 2. Preis: Mohini Sharma, Sopran, Tübingen (VI/22); Daniel Merkt, Gesang, Metzingen (VI/21); Maria Donath, Sopran, Gomaringen (V/22).

- Besondere Besetzung: Neue Musik

1. Preis: Johannes Jeremia Kaiser, Cello, Bempflingen (V/25); Ruben Longin, Mallet-Instrumente, Altenriet (V/24); Taneli Rauhalammi, Schlagzeug, Tübingen (IV/24).

- Klavier

1. Preis: Henrik von Wrochem, Tübingen (VI/23); Hanming Deng, Reutlingen (V/24); Hannah Blind, St. Johann (V/24); Leonard Beckmann, Kusterdingen (V/23); Felix Treutlein, Reutlingen (III/24); Sophia Hou, Pliezhausen (II/23); Mary Hailin Jin, Reutlingen (II/25); Emma Akane Dederichs, Tübingen (II/23); Hyojoo Kim, Tübingen (II/23). 2. Preis: Beatrice Brazovan, Tübingen (V/20); Rafael Harthauser, Pliezhausen (IV/22); Serge Anoumou, Reutlingen (IV/22); Andrej Grube, Reutlingen (III/22); Johanna Teja, Mössingen (III/20); Zongmin Jen, Tübingen (II/21). 3. Preis: Hexuan Liu, Metzingen (V/19); Samuel Schlensak, Tübingen (V/18); Johann Tomoki Dederichs, Tübingen (III/19); Yizhi Xia, Tübingen (III/18).

- Kammermusik gleiche Streicher

1. Preis: Adrian Jelinek, Kontrabass, Dußlingen (V/24); Benedikt Dan, Cello, Tübingen (IV/24); Benedikt Kölle, Cello, Tübingen (III/25); Livia Sattig, Cello, Tübingen (III/25); Konstantin von Gagern, Cello, Tübingen (III/25); Justus Haverkamp, Cello, Tübingen (III/25). 2. Preis: Katharina Lachenmann, Violine, Reutlingen (II/20); Josefine Treutlein, Violine, Reutlingen (II/20).

- Kammermusik gemischte Streicher

1. Preis: Joscha Wagner, Cello, Tübingen, (V/25); Vivienn Bellmann, Viola, Tübingen (IV/25); Nina Kemmler, Violine, Tübingen (IV/25).

- Kammermusik gleiche Holzbläser

1. Preis: Dario De Kuthy Meurers, Saxofon, Tübingen (V/23); Moritz Mayer, Saxofon, Tübingen (V/23); Lucia Schreibauer, Blockflöte, Gomaringen (IV/24); Dorothea Hägele, Blockflöte, Mössingen (IV/24); Lea Hägele, Blockflöte, Mössingen (IV/24); Greta Schuster, Blockflöte, Mössingen (IV/24); Philina Hou, Blockflöte, Pliezhausen (II/25); Sophia Hou, Blockflöte, Pliezhausen (II/25); Victoria Stowasser, Blockflöte, Eningen (II/24). 2. Preis: Hannah Blind, Blockflöte, St. Johann (IV/22); Josephine Luik, Reutlingen, Blockflöte (IV/22); Nike Bucknor, Klarinette, Reutlingen (IV/21); Patrick Bauer, Klarinette, Reutlingen (IV/21); Adrian Graas, Klarinette, Reutlingen (IV/21); Hoekyeong Jeong, Klarinette, Reutlingen (IV/21); Noah Rakhimi, Fagott, Kusterdingen (III/21); Friedemann Dan, Fagott, Tübingen (III/21); Finja Hollmann, Fagott, Tübingen (III/21); Lasse Heinzmann, Fagott, Reutlingen (II/22); Florian Jäckel, Fagott, Reutlingen (II/22); Greta Lukaszewitz, Fagott, Reutlingen (II/22); Sophia Tzeggai, Blockflöte, Tübingen (II/22); Klára Horber, Blockflöte, Tübingen (II/22); Martha Kern, Blockflöte, Tübingen (II/22); Franziska Glökler, Fagott, Reutlingen (II/22); Mathild Schlotterer, Oboe, Tübingen (II/21); Marie Schneider, Oboe, Tübingen (II/21); Juliana Dela Fonte, Querflöte, Ammerbuch (II/21); Dominik Sander, Oboe, Kirchentellinsfurt (II/21).

- Kammermusik gemischte Holzbläser

1. Preis: Joscha Kremsler, Klarinette, Mössingen (V/24). 2. Preis: Lena Pfister, Saxofon, Tübingen (II/22); Paula Schneider, Klarinette, Tübingen (II/22).

- Kammermusik gleiche Blechbläser

1. Preis: Max Wintzen, Posaune, Tübingen (V/24); Jascha Hass, Posaune, Kusterdingen (V/24); Jan Riehle, Posaune, Tübingen (III/24); Anton Silber, Posaune, Tübingen (III/24).

- Kammermusik gemischte Blechbläser

2. Preis: Jonathan Hauser, Posaune, Tübingen, ((III/22); Martino Jekely, Tuba, Tübingen (III/22); Maja Matthes, Trompete, Tübingen (II/22); Greta Höhne, Horn, Tübingen (II/22); Annika Böckeler, Trompete, Tübingen (II/22).

- Gitarre (Pop)

2. Preis: Mia Selle, Gitarre, Neckartailfingen (V/22); Jakob Weinandy, Gitarre, Neckartenzlingen (V/20).

- Drumset (Pop)

1. Preis: Jan Hauf, Pfullingen (V/25); Jonas Strobel, St. Johann (V/23). 2. Preis: Mika Krohmer, Pfullingen (II/21). (akr)