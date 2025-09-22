Jubiläum mit Kaiserwetter: Das SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BADEN-BADEN. Spätsommerliche Temperaturen und mehr als 70.000 Musikfans in Baden-Baden: 30 Künstler traten an vier Tagen beim SWR3 New Pop Festival auf und verwandelten die Kurstadt bei 13 ausverkauften Konzerten und zahlreichen kostenfreien Angeboten in eine von jungen Menschen bevölkerte New-Pop-City. Zu den Highlights der 30. Ausgabe gehörten die Deutschpop-Sänger Zartmann und Bosse sowie die Sängerinnen Alessi Rose und Vella.

Dicht gedrängt stehen die meist jungen und weiblichen Fans mit glänzenden Augen in den ersten Reihen, singen beseelt die sehnsuchtsvollen Texte von Zartmann mit. Dazu hüpft der sympathische Lockenkopf wie ein Flummi über die große Kurhaus-Bühne und singt mit schnoddriger Stimme über jugendlichen Übermut und gescheiterte Liebesbeziehungen. Zudem legt der junge Berliner Shootingstar viel Wert auf eingängige Melodien und Bühnenpräsenz.

Lebensbejahende Lieder

Der Auftritt von Zartmann gehört zu einem der Höhepunkte des auf vier Tage ausgedehnten Jubiläumsfestivals. Seine Lieder klingen stets etwas rebellisch und neigen zu hymnischen Melodien, die lebensbejahend und zugleich tanzbar sind. Mal animiert er die Fans, im Chor mitzusingen; und wenn er mit dunkler Stimme »Einsam und allein, aber dafür bin ich frei« ins Mikro schmachtet, dann schmelzen nicht nur die Herzen der Mädchen in den ersten Reihen. Schnell wird klar, dass mit Zartmann ein echtes Talent auf der Bühne steht, von dem man in Zukunft sicherlich noch hören wird.

Überhaupt stehen dieses Jahr in der Kurstadt Deutschpop-Sänger im Mittelpunkt. Auch dem bei Bielefeld aufgewachsenen Sänger, Gitarristen und Pianisten Joris gelingt es in unwiderstehlicher Manier, das Publikum in seinen Bann zu schlagen: ganz ohne elektronische Tricks, dafür mit viel Pathos, aber auch mit ehrlichem Rock. In die gleich Kerbe schlagen Michael Schulte und vor allem Bosse, der wie Zartmann am Freitag auftrat und das ausverkaufte Festspielhaus erbeben lässt. Dieser Liedermacher, wie er sich etwas irreführend selbst nennt, zeigt alles, was geradlinigen, unprätentiösen Deutschrock ausmacht: krachende Gitarrenriffs, einen über sich hinauswachsenden Sänger, melancholische Untertöne, coole Bühnenshow.

Aufregende Stimme

Bosse gibt abwechselnd den gut gelaunten Conférencier und das Rock-’n’-Roll-Schwein, bändelt mit dem Publikum an und dirigiert es im Stil von Herbert von Karajan. Für ein weiteres Highlight am Freitag sorgt schließlich die aufstrebende US-Sängerin Vella, die mit ihrer aufregenden Stimme die Fans im altehrwürdigen Theater verzaubert. Nicht nur, dass ihre Lieder jede Menge zauberhafte Popmelodien besitzen, mit denen sie die oft von Herzschmerz und Selbstermächtigung handelnden Texte eindrucksvoll umgarnt. Die 21-jährige Sängerin mit der dunklen Soulstimme und dem geheimnisvollen Femme-Fatal-Image hat mit ihrer Single »All My Love« auch einen echten Überraschungscoup gelandet.

US-Sängerin Vella überzeugte mit ihrer dunklen Soulstimme. Foto: Jürgen Spiess US-Sängerin Vella überzeugte mit ihrer dunklen Soulstimme. Foto: Jürgen Spiess

Ihre Lieder sind einnehmend einfach und entwickeln doch eine oft ergreifende Dynamik. Die Stimme ist dunkel und geheimnisvoll, eine Mischung aus Melody Gardot, Madonna und Macy Gray. Ebenfalls für Begeisterung sorgten die Auftritte der britischen Newcomerin Alessi Rose am Donnerstag im Theater und der bereits etablierten Band Kraftklub aus Chemnitz am Sonntag im Kurhaus. Eher durchschnittlich fielen dagegen die Auftritte der rein auf Party setzenden DJs Purple Disco Machine, Felix Jaehn und Fast Boy sowie das Konzert der ESC-Teilnehmer Abor & Tynna aus. (GEA)