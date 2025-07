Jongleur einer poetischen Ding-Welt: Beat Zoderer stellt in Waldenbuch aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDENBUCH. Im Foyer des Museums Ritter in Waldenbuch hängt ein Werk des Schweizer Künstlers Beat Zoderer – und es hängt, so will es scheinen, dort am rechten Fleck: Die unzähligen Quadrate, sie sich hier häufen, in vielen Größen aneinander grenzen, hervortreten und zurück, entsprechen zwar kaum je der geometrischen Definition eines Quadrats, wecken aber mit ihrer Form, ihrer Farbenpracht, mit ihren Blau- und Rot- und Pastelltönen rege Erinnerungen an die farbliche Vielfalt und formale Einheit der Produktpalette des Unternehmens Ritter. Dabei entstand dieses Produktdesign schon viele Jahre bevor Beat Zoderer 1998 die »Verschachtelung No. 1« schuf und ehe die Sammlerin Marli Hoppe-Ritter das Werk des Künstlers kennen und schätzen lernte.

Bis September noch zeigt das Museum Ritter die Ausstellung »Nimbus des Alltäglichen«, die Beat Zoderer als einen Künstler vorstellt, der einen humorvoll freien Umgang mit Kunstrichtungen wie der geometrischen Abstraktion betreibt: Einer, der die Strenge dieser Gruppe augenzwinkernd in Poesie verwandelt, ein Spiel mit den Strategien und Versatzstücken der konkreten Kunst betreibt.

Baumarkt-Materialien

Am deutlichsten wird das bei dem Werk »Billig Bill« von 1984 – eine Hommage an den Züricher Künstler Max Bill, mit dessen Nachnamen Zoderer sich ein Spiel erlaubt. Ebenso wie mit Max Bills Kunst, die ihren Reiz aus großer Präzision bezieht. Zoderer dagegen legt zwei Vierecke winklig übereinander und malt gewissermaßen die überstehenden Ecken aus, wiederum in weichen Pastelltönen und mit dem kindlich-naiven Gestus, der das ganze Werk kennzeichnet – »Billig Bill« besteht aus Holz und »Elektro-Leerrohr«, als Leinwand bezogen mit Stoff: Baumarkt-Materialien.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Beat Zoderer: Der Nimbus des Alltäglichen« mit etwa 60 Werken ist bis zum 21. September 2025 im Museum Ritter in Waldenbuch zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. (GEA)

Bei vielen anderen Werken der Ausstellung erleben die Besucher, wie Zoderer solche Materialien mit dem Nimbus des Alltäglichen in einen künstlerischen Kontext überführt, auf schlichte und verblüffende Weise. Zoderer schuf aus Lackfarbe auf Leinwand ein »Großes Kreuzworträtsel«, das ein grob gerastertes Porträt in Schwarz-Weiß sein könnte; er zerlegte einen Bilderrahmen und fügte die Teile zum Kreuz; er arrangierte Teile eines Stuhls aus der Produktion eines bekannten Möbelherstellers zur Arabeske. Er schuf abstrakte Gemälde aus aneinandergereihten bunten Aktenordnern, Farbfeldmalerei aus ineinander gesteckten bunten Aktenhüllen (»Transparente Ordnung«, 1992).

Er malte mit Haftetiketten auf Papier und indem er Stahlprofile verschweißte, Resopal durchbohrte, Abschrankungslatten zersägte und verleimte. Blechstreifen werden bei ihm zum Wandbehang. Er schnitzt in bunten Seifenstücken (»The London Soap Opera«, 2022). Schrauben, Fassadenbleche, selbstklebende Folien, Stempel, Stahlbauhohlprofile, Klebebandspulen – sie alle entwickeln in seinen Händen ein ästhetisches Eigenleben. »Kein Material«, so Marli Hoppe-Ritter, »ist vor ihm sicher.«

Kunstkenntnis und Kindesseele

Bei Zoderer scheint sich der wohlausgebildete Blick eines Künstlers mit der kindlichen Seele eines Bastlers zu vereinen. Geboren wurde er 1955 in Zürich, erlernte den Beruf eines Hochbauzeichners, arbeitete für Architekturbüros und dann, von 1979 an, als freier Künstler, mit Aufenthalten unter anderem in Genua, New York, London, Sizilien. Heute lebt er bei Zürich und in Genua.

Gerade in jüngeren Jahren scheint Zoderers Arbeit eine Wendung genommen zu haben – mehrere Werke sind nun auf tatsächlich malerische Weise ausgeführt, in Acrylfarbe auf MDF-Platten, und zeigen größere geometrische Präzision. Zugleich entwickelt der Künstler ein stärkeres Interesse an geometrischen Raumwirkungen. Er stellt schwarze Moleküle aus, Asphaltlack auf Plexiglas, und lässt sie im Raum schweben. Er malt Schichtungen farbiger Keile und Arrangements farbiger und schwarzer Blöcke und Linien, die das Auge in die Tiefe führen. Ergänzt werden seine raumfüllenden Erfindungen in Waldenbuch durch ein Kabinett, in dem kleinere Arbeiten und Modelle zu sehen sind. (GEA)