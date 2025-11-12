Johannes Kaupp neuer Leiter beim Reutlinger Knabenchor Capella Vocalis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/ALTENSTEIG. Johannes Kaupp ist der neue Leiter der Capella Vocalis. Für den Reutlinger Knabenchor mit Zweigstelle in Besigheim am Neckar nördlich von Ludwigsburg ist es damit der zweite Dirigentenwechsel innerhalb kurzer Zeit. Kaupps Vorgänger Benedikt Engel hatte das Ensemble erst im Herbst des Vorjahres von

Hermann Dukek übernommen.

Engel musste die Leitung gezwungenermaßen wieder abgeben, um Ausbildungsverpflichtungen nachzukommen. Engel hatte erst Kirchenmusik in Tübingen, danach Dirigieren in Trossingen studiert. Damit sein Kirchenmusik-Abschluss nicht verfällt, muss er ein Pflichtpraktikum absolvieren. Die Frist dafür ließ sich nicht noch einmal hinausschieben. Dem Chor zufolge beansprucht die entsprechende Stelle als Kirchenmusiker Engel zu mindestens 75 Prozent – die Capella als Nebentätigkeit weiterzuführen, genehmigte demnach die Evangelische Landeskirche in Person von Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke nicht.

Viele Dirigentenwechsel

Engels Vorgänger Hermann Dukek hatte die Chorknaben seinerseits erst 2022 vom langjährigen Capella-Leiter Christian Bonath übernommen. Dieser war nach zehn Jahren in Reutlingen zu den Dresdner Kapellknaben gewechselt. Es ist demnach bereits der dritte Dirigentenwechsel bei der Capella in nur drei Jahren.

Johannes Kaupp wiederum hat seinerseits erst noch mit einer zeitraubenden Verpflichtung zu tun: Er steckt im Lehramts-Referendariat am Gymnasium in Altensteig im Schwarzwald. Wie aus dem Chorbüro zu hören war, kann er daher erst nach Abschluss des Referendariats im späten Frühjahr oder Frühsommer 2026 voll bei der Capella einsteigen. Vorerst werde er hauptsächlich die Proben für die traditionelle Aufführung des Weihnachtsoratoriums am 26. Dezember mit der Württembergischen Philharmonie in der Stadthalle leiten, hieß es. Unterstützend würden, solange Kaupp mit dem Schuldienst beansprucht sei, die beiden Stimmbildner Jan Jerlitschka und Robin Neck eine größere Anzahl weiterer Proben übernehmen.

Studium in Mainz und Freiburg

Kaupp studierte Musik und Englisch auf Lehramt an der Gutenberg-Universität Mainz. Von 2020 bis 2024 studierte er zudem Chordirigieren an der Musikhochschule Freiburg. Er gründete und leitete verschiedene Chöre, zunächst in der Region Mainz und Wiesbaden, später hauptsächlich im Südwesten. Zu seinen Engagements als Chorleiter gehören das Stemning-Ensemble Heidelberg, das Ensemble Vokal Pur Wien, der Chor der Universität Hohenheim und der Kammerchor ChorNetto Hochschwarzwald mit Sitz in Hinterzarten. (GEA)