Johanna Zeul und Thomas Felder: Zwei Generationen Gönninger Liedermacher

REUTLINGEN-GÖNNINGEN.. Es sind zwei Generationen Gönninger Liedermacher, die in dem alten Bauernhaus in der Ortsmitte 25 Zuhörer zum privaten Wohnzimmerkonzert laden. Vater Thomas Felder eröffnet. Der schwäbische Bob Dylan erzählt vom »oberschwäbischen Schrägvogel«, der »wit mit oder wit it mit« ruft, und stimmt am Flügel sein Lied »Das Feuer« von 1978 an, das vom Bauernkrieg erzählt, der sich dieses Jahr zum 500. Mal jährt und dazu mahnt, aufmüpfig zu bleiben. Denn Verteidigungsminister Boris Pistorius, sagt der friedensbewegte Felder, der sei kein oberschwäbischer Schrägvogel. Pistorius sage nämlich »Wer nit mit will, der muss mit«. Nach der Pause spielt Felder mit seiner Tochter Johanna Zeul das schwäbische Lied »Daod«. Dann übergibt er an Zeul, die mittlerweile auch schon seit 30 Jahren auf der Bühne steht und beweist, dass sie die Fußstapfen ihres Vaters sowohl musikalisch als auch politisch ausfüllen kann.

Barfuß im weißen Hemd mit lockerer Krawatte betritt Johanna Zeul die Bühne. Auf das weiße Hemd hat sie einen Aufkleber der Organisation »Viva con Agua« geklebt, die sich für sauberes Wasser in Entwicklungsländern einsetzt. Musikalisch-poetischer Aktivismus für eine gerechtere Welt, das ist auch ihre Mission. Johanna Zeul ist eine Naturgewalt an ansteckender Energie, die die älteren Gäste auf den gemütlichen Sofas aufweckt und zum Mitsingen animiert.

Wie ein Wirbelsturm

Auch als 44-jährige Mutter von zwei Teenagern will Zeul nicht ruhig in der Ecke oder auf einem Stuhl stehen. Wie ein Wirbelsturm oder das berühmte Duracell-Häschen fegt sie durch das Zimmer, hüpft, tanzt und zieht Grimassen. Einige Lieder fängt sie ruhig an, um dann plötzlich zu explodieren. Stillstand aus Bequemlichkeit, das ist das Feindbild in vielen ihrer Lieder. Zeul will aufwecken, aufrütteln - wie einst ihr Vater.

Thomas Felder spielt mit seiner Tochter Johanna Zeul. Foto: Martin Zimmermann

Zeul ist die Königin der Kunstpause. »Du bringst mich um, Du bringst mich um den Verstand« singt sie in einem der Lieder von ihrem aktuellen Album »Feuer im Herzen«. Im Song »Lovefone« behandelt sie die Sucht, vor lauter Smartphone seine Mitmenschen zu vernachlässigen. »Dein Telefon führt dich vor den Altar« ist die Pointe des Songs. In einer Ansprache dazu fordert Zeul, das Fach Medienkompetenz an Schulen zu unterrichten. Außerdem thematisiert sie den Klimawandel und Umweltzerstörung in einigen ihrer Songs. »Der Ozean schaut mich an / Wo man hier noch was fischen kann«, heißt es in »Du und ich«. »Wie sicher ist unser Boot?«, fragt Zeul. Dabei vermeidet sie, mit dem moralischen Zeigefinger zu nerven, sondern bleibt stets poetisch, gewürzt mit einer Prise Humor - eine zeitgemäße Liedermacherin eben. Heute nennt man das Singer-Songwriter.

Jammerlappen und Raubkatzen

Neben den politischen Songs gibt es auch einige Liedtexte, die sich um Zwischenmenschliches und Geschlechterklischees drehen. Da geht es etwa um männliche »Jammerlappen«, die ausgelacht werden, weil sie in Gegenwart von Mädchen nur im Sitzen pinkeln, oder um menschliche Raubkatzen, die nachts mit den Zähnen knirschen und so ihre Reißzähne verlieren. Die Zuhörer quittieren Zeuls Auftritt mit der Forderung nach einer Zugabe, der die 44-Jährige mit zwei Liedern gerne nachkommt.

Was unterscheidet das Leben als Musiker heute und vor einer Generation? »Ich hatte Glück, in einer Zeit aktiv gewesen zu sein, in der Musiker mit Plattenverkäufen noch Geld verdienen konnten. Sonst gäbe es dieses Haus nicht«, sagt der 72-jährige Thomas Felder. Auch die Gema habe früher mehr Geld an Musiker ausgeschüttet. Seine Tochter habe es heutzutage deutlich schwerer, von ihrer Musik zu leben. Über die Plattform Patreon sammelt Zeul Mäzene, die sie mit kleinen Geldbeträgen unterstützen. Auch das Booking für ihre Konzerte macht Zeul selbst, weil seit der Corona-Pandemie viele Booker aufgehört haben, sagt sie. (GEA)