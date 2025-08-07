Joachim Zelter parodiert Palmers Tübingen in neuem Roman

Die Stadt im Roman heißt Karlsberg, aber so manches an ihr erinnert fatal an Tübingen. Zum Beispiel auch der Fluss.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Tübinger Autor Joachim Zelter hat ein Händchen für Charaktere, die ein bisschen drüber sind. Die so perfekt in ihrer Rolle aufgehen, dass es schon wieder ins Pathologische kippt. Der Radrennfahrer Landauer aus »Im Feld« war so eine Type. Oder der Uni-Titan Eiger in »Professor Lear«. Es war wohl eine Frage der Zeit, bis Tübingen und sein OB Boris Palmer in Zelters Blickfeld rücken. Nun ist es soweit: In »Hoch oben« (ab 28. August im Handel) macht ein Oberbürgermeister eine schwäbische Provinzstadt zum persönlichen Vorzeigeprojekt. Und ein zufällig hier gestrandeter Engländer versteht die Welt nicht mehr.

Prunkstück Fahrradbrücke

Nun heißt die Stadt bei Zelter nicht Tübingen sondern Karlsberg und ihr Rathauschef nicht Boris Palmer sondern Thorwald Burger. Aber gar zu viel erinnert doch fatal an die Geistesmetropole am Neckar und ihren rührigen Regenten. Nur treibt Zelter alles auf die Spitze, bringt es an den Punkt, wo Vorzeigeprojekt und Wahngebilde nicht mehr zu unterscheiden sind.

Die berühmte Fahrradbrücke quert in Zelters Karlsberg in schwindelnder Höhe das Tal und wird zudem noch durch eine Seilbahn ergänzt. Der Rathauschef regiert nicht am Marktplatz, sondern dem Buchtitel gemäß »hoch oben« im Turmzimmer des Schlosses. Er belagert TV-Talkshows, postet provokante Thesen, und wer mit dem Rad durch die Fußgängerzone schlingert, wird notfalls von ihm persönlich gestoppt. Das alles kommt einem irgendwie bekannt vor. Selbst eine dramatische Bootsszene fehlt nicht, und was, wenn nicht der Neckar, sollte der Fluss sonst sein?

Joachim Zelter: Hoch oben, Roman, 160 Seiten, 22 Euro, Edition Klöpfer im Kröner Verlag, Stuttgart. Foto: Alfred Kröner Verlag Joachim Zelter: Hoch oben, Roman, 160 Seiten, 22 Euro, Edition Klöpfer im Kröner Verlag, Stuttgart. Foto: Alfred Kröner Verlag

Als sinnigen Kunstgriff lässt Zelter ausgerechnet einen verlotterten britischen Journalisten als Ich-Erzähler in Burgers Reich stranden – durch einen Autounfall. Auf der Insel hat man die Royals bereits vor Jahrhunderten entmachtet, in Schwaben, so muss er feststellen, regiert ein Rathauschef noch immer königsgleich – und Thorwald Burger entwickelt dabei eine missionarische Betriebsamkeit. Hält den Unfallopfern in der Klinik gleich mal ein Grundsatzreferat über verkehrsgerechtes Verhalten. Und verdonnert den unterversicherten Patienten von der Insel zum Zwangsdienst in der Kindertagesstätte, um seine Schulden bei der Klinik abzustottern.

Schwarzhumorige Satire

Was folgt, ist eine Mischung aus Kafka-artigem Bemühen des Gestrandeten, in einer ihm absurd erscheinenden Umgebung Fuß zu fassen, und seinem Robin-Hood-artigen Rachefeldzug gegen den alles regulierenden Stadtregenten. Es kommt, wie es kommen muss: Gleich bei der ersten Begegnung sitzt der Engländer nicht mehr ganz nüchtern auf dem Rad.

Die Konstellation drängt dahin, ins völlig Überdrehte zu entgleisen. In gewisser Hinsicht geschieht das auch. Doch hält Zelter die Sache raffiniert in der Schwebe. Politische Satire, kafkaeske Entfremdungsstudie und eine anrührende Liebesgeschichte schieben sich bei ihm wundersam bruchlos ineinander. Sein Ausflug in ein übersteigertes Fantasie-Tübingen ist von skizzenhafter Spontanität, entwickelt enormes Tempo und zieht den Leser soghaft ins Geschehen.

Joachim Zelter bei einer Lesung aus seinem Roman »Professor Lear« im Tübinger Museum. Foto: Armin Knauer Joachim Zelter bei einer Lesung aus seinem Roman »Professor Lear« im Tübinger Museum. Foto: Armin Knauer

Zelters Skizze ist dabei schwarzhumorige Rathaus-Satire, gleichzeitig aber auch hellsichtige Analyse, wie gern wir uns von Menschen mit Aura und Tatendrang verführen lassen. Seine Sprache bleibt dabei immer klar, fokussiert und fassbar – und wie immer bei ihm schwingt bei aller Überspitzung ein melancholischer Grundton mit. Am Ende ist es auch der Roman zweier Underdogs, die unter merkwürdigen Umständen zueinander finden. Und Tübingen? Das bekommt zwar gründlich den Spiegel vorgehalten, aber letztlich schimmert doch eine – zuweilen etwas verzweifelte – Liebe zu dieser Art von Stadt mit all ihren Merkwürdigkeiten durch. (GEA)