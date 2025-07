Jean-Michel Jarre und Martin Kohlstedt auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Jazzopen können mittlerweile fast alles, also auch mal kurz sechseinhalbtausend Menschen auf dem Stuttgarter Schlossplatz in 80er-Discowelten zurückbeamen. Dafür ist der Mann gerade gut genug, der das Genre erfunden hat: Jean-Michel Jarre, der sein erstes Album 1972 herausbrachte und 1976 mit »Oxygène« seinen Durchbruch feierte. Oder waren doch die deutschen Konkurrenten von Kraftwerk die Erfinder? Die hatte man drei Tage zuvor hier.

Kraftwerk hatten das kalte deutsche Maschinenherz der Elektromusik freigelegt. Jean-Michel Jarre, mittlerweile fast 77, ist Franzose, da pocht in den Klängen ein Herz voll Leidenschaft. Nach einem etwas bemühten Countdown springt der Meister leichtfüßig an sein Keyboard, Laserlicht zerschneidet den Bühnennebel, sofort ist man mitten drin in dieser voller Wärme pulsierenden Discomusik der frühen Achtziger.

Zuhören oder tanzen?

In Frankreich hätte binnen Sekunden der Kiesgrund gebebt vor hüpfenden Leibern; in der Schwabenmetropole ist das Publikum erst noch verhalten: Konzentriert zuhören oder doch ein bisschen mitwackeln? Man weiß es erst nicht.

Der Meister tritt bald schon nach vorn, erläutert, was er vom Jazztrompeter Chet Baker gelernt hat: »Es geht um die Textur!« Verbeugt sich vor seinen Idolen, gerade auch den deutschen, zu denen er Gustav Mahler und Karlheinz Stockhausen zählt, irritierenderweise auch den Schriftsteller Thomas Mann. Die Konkurrenten von Kraftwerk erwähnt er mit keiner Silbe. Als selten gesehener Service wird alles, was er sagt, auf den Videowänden ins Deutsche übersetzt – befremdlicherweise noch bevor er es selbst ausgesprochen hat. Womit klar wird: Die Show von Jean-Michel Jarre läuft ab wie ein Film: Einmal angestoßen kommt, was im Skript steht.

Immer wieder »Oxygene«

Das Skript führt gleich mehrfach an Variationen seines großen Hits "Oxygene" vorbei. Die Reise taucht tief ab in die späten Siebziger, zum Album "Equinoxe", in die frühen Achtziger zu "Magnetic Fields" (der Einstieg), zu "Zoolook" von 1984, "Rendez-Vous" von 1986 und "Revolutions" von 1988. Zwischendurch Neueres vom Album "Oxymore" von 2022 – und Immer wieder »Oxygene«.

Vereinzelt wird es auch mal rauer, maschinenhafter, mit Titeln wie »Brutalism« oder »Robots Don't Cry«. Zwischendurch blendet Jarre immer wieder den Beat aus, lässt sein Publikum in einen kosmischen Schwebezustand gleiten. Wie er dabei den Klang mit einem verwirrenden Spektrum an Reglern, Schaltpulten, und Synthie-Tastaturen manipuliert, verdeutlicht er, indem er bei einem Stück eine Minikamera an seiner Brille befestigen lässt – faszinierender Einblick in seine »Tonküche«.

Die Disco siegt

Und doch wird je länger je klarer, dass hier ein unaufhaltsamer Tanzbeat das Ganze regiert. Und bald lässt sich der ganze Platz treiben in dieser Techno-Disco sich überlagernder Rhythmen, wiegt sich im Beat, hüpft, tanzt. Dazu pulsieren auf den Videowänden geometrische Grafiken, wandeln sich surreale Trickfiguren, werden Bilder von René Magritte lebendig.

Getanzt hat zuvor die Gauthier Dance Company vom Theaterhaus. Hat die Disco-Tanzfröhlichkeit in eine lustig schunkelnde Harlekintruppe strömen lassen, die erst feiert, um in immer mutwilligeren Slapstick einzubiegen, bis sich die Mannschaft spielerisch gegenseitig ersticht, erdrosselt, erschießt oder sonst wie meuchelt. Die Technofröhlichkeit bleibt einem da im Halse stecken.

Mit Kohlstedt ins Unbekannte

Der Anfang jedoch mit dem unnachahmlichen Martin Kohlstedt dreht das Jarre-Prinzip um. Statt ein festes Drehbuch umzusetzen, reist Kohlstedt mit seinem Publikum ins Unbekannte. Am Anfang ein unscheinbarer Basspuls am Klavier, ein kurzes Diskantmotiv; von hier aus entfaltet sich ein Sog, wandelt sich, hier ein Bassdröhnen, dort ein hymnisches Synthie-Motiv. Schichten türmen sich, Welten öffnen sich, Kohlstedt zuckt wie in Trance zwischen den Reglern und Klaviaturen, bis das Wundergebilde verebbt, der Kosmos mit seinen Erscheinungen sich wieder schließt. Kohlstedt und Jarre, zwei Antipoden – zusammen schufen sie einen einzigartigen Abend. (GEA)