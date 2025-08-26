Ironisch, provokativ, nachdenklich: Ausstellung von Michael Broszius und Carlo Weiß

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Auf eine Metallbank steigt Carlo Weiß, marschiert und erklärt: »Ich steh' auf Kunst.« Das Publikum erwidert die Anspielung gekonnt: »Kann man das kaufen?« Eine Unmöglichkeit bei einer Performance, die selbst Unmögliches möglich macht. Denn Michael Broszius bastelt aus einem Schlauch mit einem Trichter eine Art Mikrofon, das er vor Objekte von Weiß hält. Jetzt spricht die Kunst. Den Schriftzug von G. Galilei beschreibt das »Mikrofon« (die Rolle übernimmt Weiß): »Galilei erklärte, dass die Erde um die Sonne kreist, doch der Wissenschaft wurde nicht geglaubt. Das gilt selbst heute, zum Beispiel bei der Erderwärmung.«

Dieser hinterfragende Ton spiegelt sich in vielen von Weiß' Arbeiten. Ein schwarzes, hohes Objekt, das von Metallschrauben zusammengehalten wird, strahlt Strenge und Härte aus. Versehen ist es mit sieben Metallplatten, die verschiedene Längen haben und so die Worte von Hannah Arendt »Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen« auf abstrahierte Weise wiedergeben.

Brüchiges Verhältnis

Ebenfalls zu den Lieblingsarbeiten des Künstlers zählt »Ich danke meinem Vater«. Ein brauner Eichenbalken dient als Fundament. »Das ist die Zeit«, sagt Weiß. Die Kindheit im Nazi-Deutschland und der Krieg sind zwei Zeitfundamente des Vaters. Darauf liegt in leichter Schräglage ein Zinn-Block. Er symbolisiert sowohl, wie eine »beschädigte« Kindheit doch gemeistert wurde, als auch das brüchige Verhältnis zwischen Vater und Sohn.

Die Kindheit von heute thematisiert Weiß in »Verlorene Kinder«. Puppenköpfe aus Zinn sind in Reihen gegliedert, aber manche Köpfe fehlen. »Uns gehen gesunde Kinder verloren. Kinder, die im Dreck spielen. Kinder, die als Persönlichkeit erhalten bleiben.« Weiß, der 20 Jahre als Schreiner arbeitete, nutzt für viele Werke Metall. Das macht er ebenfalls in seinen Drucken. Abdrucke von verrosteten Zinn-Teilen kommen zum Einsatz. Beispielsweise formte er aus einem verrosteten Zahnrad und einem Kreisbogen einen Abdruck, der eine Flasche zeigt. Weitere Drucke sind abstrakt gehalten und vermitteln im Gegensatz zu den Objekten Harmonie und Ruhe.

Authentische Kommentare

Michael Broszius geht andere Wege. Der Inhaber einer Werbeagentur, Buchautor und DJ ist nicht nur beruflich vielseitig, sondern auch in seiner Kunst. Kommentare von Betrachtern griff er auf. »Das hätte mein dreijähriger Sohn auch hinbekommen« oder »Gibt es das Bild auch in Rot? Dann passt es zu meinem Teppichboden.« In großen Buchstaben stehen die Zeilen auf dem Blatt. »Die Kommentare sind authentisch. Sie zeigen, dass manche Leute nicht den Prozess des Bildermachens erkennen. Denn der Weg zur Kunst ist auch Kunst und nicht nur das, was an der Wand hängt«, erklärt er.

Plakativ und markant sind weitere Arbeiten, die an Werbebilder erinnern. Doch Broszius will nichts vermarkten oder verkaufen. Er will, dass die Betrachter sich mit den Inhalten auseinandersetzen. »Die Leute sollen sich in den Bildern aufhalten. Sie sollen darüber reden.« Deshalb greift er zu verschiedenen Mitteln, sind seine Botschaften mal ironisch, mal provokativ und mal nachdenklich. So ist manches Werk nur auf den ersten Blick plakativ. Etwa die Arbeit »Glaubwürdigkeit«, in der das Motiv die Form einer Banane hat, aber in der Haut einer Erdbeere steckt. Wie realistisch, wahrheitsgetreu ist ein Foto noch angesichts der vielen digitalen Mittel, die es heute gibt, ist eine Frage, die darin aufgeworfen wird.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung mit Arbeiten von Carlo Weiß und Michael Broszius ist bis zum 7. September im Werk II der Heinz Kurz GmbH, Im Steinig 75/1 in Dußlingen, zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung: Carlo Weiß (0178 8642468), Michael Broszius (0179 2252889), Traute Kurz-Butzki (0171 4568254). (GEA)

In anderen Werken ist Broszius' Sicht eine hinterfragende, etwa in »Objektivität« oder »Vermarktung«. Und er sucht Wege, wie man angesichts der Bilderflut (nicht nur durch Selfies) und Künstlerschwemme noch als Künstler wahrgenommen wird. Seine Lösung lautet: »Man muss auffallen.«

Boszius kann auch anders, wie seine weiblichen Akte zeigen. Oder er haucht einem Lutscher neues Leben ein. »Leck mich doch«, steht darunter. Mehrere Interpretationen sind möglich - sie entstehen im Kopf des Betrachters und sie sind nicht im Bild sichtbar. Denn: Michael Broszius gestaltet Gedankenbilder. (GEA)