Groovende Bläserpower kommt am Samstag, 22. März, in den Oertel-Saal des GEA. Auf Einladung der Inner-Wheel-Gruppe Reutlingen-Tübingen ist die Bigband Gablenberg zu Gast. Der Erlös kommt einer guten Sache zugute.

Die Bigband Gablenberg, in der Mitte Leiter Tobias Becker, hat sich einem modernen Pop- und Jazz-Sound verschrieben. Foto: Sebastian Wenzel Die Bigband Gablenberg, in der Mitte Leiter Tobias Becker, hat sich einem modernen Pop- und Jazz-Sound verschrieben. Foto: Sebastian Wenzel

