Im Wechselspiel der Stimmen: Das Thomas Selle Ensemble in Unterhausen

Musizierende des Thomas Selle Ensembles in der Johanneskirche Unterhausen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Es lebt noch, das Thomas Selle Ensemble, und wie! 1990 auf Anregung von Steffen Hinger gegründet, umfasst es aktuell knapp 30 Musizierende aus der Umgebung. Die Leitung hat Nikolai Ott, Kirchenmusiker aus dem Hohenlohischen und Bezirkskantor in Mössingen; er dirigiert diskret vom Cembalo aus, das neben der Truhenorgel das Ganze harmonisch unterfüttert.

Das hellwache Ensemble braucht eigentlich keinen Dirigenten. Die im Halbkreis aufgestellten Sängerinnen und Sänger sind so gut vorbereitet, dass jedes einzelne seinen Part souverän beherrscht. Die Solisten kommen aus dem Ensemble; sie bleiben im Chor, sodass dem Publikum ein optisch unauffälliges, doch spannendes Wechselspiel von Soli und Chor geboten wird. Der offenbar ausgefallene Tenor-Part wird gekonnt vom Solosopran übernommen.

Variiertes Kirchenlied

Das Wechselspiel der Stimmen prägt die ganze Werkfolge. Sie besteht aus drei Kantaten des zu seiner Zeit erfolgreichen, in Schwäbisch Hall wirkenden Johann Samuel Welter und zwei Psalmvertonungen von Alessandro Scarlatti, abwechselnd aufgeführt, beginnend mit Welters Kantate »Ach, was ist doch unsre Zeit« – Flüchtigkeit! Der Text gemahnt an die Vergänglichkeit des Seins, der musikalische Satz variiert ein protestantisches Kirchenlied, vergleichbar den Bach’schen Choralkantaten.

In gleicher Weise erklingen Welters »Jesu, meine Freude« und »Wer nur den lieben Gott lässt walten«; abgesehen von fugierten Passagen eher schlicht konzipiert, sodass die lauschende Gemeinde den Inhalt nach pietistischer Art nachvollziehen kann. Auch im Hier und Jetzt: Das Thomas Selle Ensemble überzeugt als stilsicherer Verfechter der Welter’schen Tonkunst.

Starker Kontrast

Einen starken Kontrast bilden Alessandro Scarlattis fünfstimmiges »Miserere« und das »Dixit Dominus« a quattro voci concertato. Zwar ungefähr gleichzeitig komponiert wie Welters Kantaten, geht es Scarlatti weniger um den lateinischen Psalmtext, der hier durch eine Lesung ergänzt wird, sondern – typisch italienisch oder katholisch? – eher um sinnliche Prachtentfaltung.

Die beiden Werke wirken wie große Concerti vokaler und instrumentaler Stimmen, die wetteifern um Brillanz, Einfallsreichtum und Temperament. Mit dramatischer Kraft das »Miserere« (»Gott, sei mir gnädig«), sprühend vor Virtuosität das »Dixit Dominus«, das sich bei der musikalischen Darstellung des »Tags des Zorns« zu so praller Aussagekraft steigert, dass Applaus in der Luft liegt, noch bevor sich zwei Soprane zum klangschönen Duett und der volle Chor sich mit der Solovioline zum jubelnden »Gloria« und zum vielstimmigen »Amen« vereinen. Welter beschließt das Programm, das Konzert endet mit begeistertem Applaus und einer passenden Dreingabe. (GEA)