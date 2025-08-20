Im Tonstudio von Kissin'-Dynamite-Sänger Hannes Braun bei Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Freundlich empfängt Hannes Braun die GEA-Reporterin in seiner Wohnung in der Reutlinger Umgebung, in der sich auch sein Tonstudio befindet. Auszeichnungen für seine Charterfolge stehen auf der Fensterbank hinterm Sofa. Das Tonstudio ist mehr oder weniger ein Mischpult und eine Mikro-Anlage für den Gesang. Verschiedene Akustik- und E-Gitarren stehen in einer Ecke. »Das hier ist schon Luxus«, sagt der Sänger der Metalband Kissin’ Dynamite. »Viele DJs haben zum Beispiel nur einen Laptop.« Braun schätzt sein ruhiges Privatleben. In eine große Stadt hat es ihn nie gezogen. »Ich genieße das Dörfliche. Schau mal aus dem Fenster, da siehst du meine Hühner. Berlin wäre mir zu laut und stressig«, sagt er.

Der 33-Jährige, der auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen ist, tourt nicht nur mit Kissin’ Dynamite durch verschiedene Länder, er ist auch sehr erfolgreich als Songwriter und Produzent. Regelmäßig ist er in den Top Ten vertreten – und das genreübergreifend. Braun arbeitet mit unterschiedlichsten Künstlern zusammen, wie etwa mit den Seemännern von Santiano, der Kelly Family, Beyond the Black oder der Band Versengold. Außerdem hat er Stücke für das Kindermusical »Käpt’n Blaubär« geschrieben.

»Viele machen sich darüber lustig, dass ich auch Schlagersänger produziere«

Auch Schlagerstars wie Matthias Reim und Hansi Hinterseer stehen auf Brauns Liste. »Viele machen sich darüber lustig, wenn sie erfahren, dass ich auch Schlagersänger produziere. Ich finde, man muss jeden ernst nehmen, der einen derartigen Erfolg hat. Bei Hansi Hinterseer zum Beispiel kommt das wirklich aus dem Herzen. Er liebt seine Heimat und die Kitzbüheler Alpen. Von ihm kann man auch viel Disziplin lernen. Er war schließlich jahrzehntelang Leistungssportler als Skifahrer«, sagt der Reutlinger.

Mit Kissin’ Dynamite tourt Braun durch die Länder der Welt. Unter anderem haben sie beim Wacken-Festival vor über 50.000 Metalheads für Stimmung gesorgt. Mit dem neuen Album »Back With A Bang« stürmten sie Platz 1 der deutschen Albumcharts. »Mittlerweile ist Kissin’ Dynamite eine Familienband geworden«, sagt Braun stolz. »Alle Generationen sind bei unseren Konzerten vertreten, von Kiddies über Teenies bis hin zu Altrockern.«

»Bei Vater im Autoradio liefen die Scorpions oder AC/DC«

Braun kann den Rockstar-Traum mit seinen besten Freunden teilen. Und das schon seit vielen Jahren. 2002 gründete er gemeinsam mit Schulfreunden und seinem Bruder Ande die Blues Kids in Burladingen. Der Großteil der Band macht seit fast 20 Jahren gemeinsam Musik. Der Musikstil war damals schon Richtung hartes Brett.

»Bei unserem Vater liefen im Autoradio zum Beispiel die Scorpions oder AC/DC. Mit Trash-Pop und so konnten wir noch nie was anfangen«, sagt Braun. Die Scorpions durften die Jungs, als sie kaum in der Pubertät waren, kennenlernen, als sie einen Nachwuchspreis gewannen. Deren Gitarrist Rudolf Schenker gab den Jungs damals den Rat mit auf den Weg: »Ohne Fleiß kein Preis. Bleibt dran!«

»Ich mag die Fans in Japan. Sie sind höflich, im Konzert aber richtig wild«

Brauns Devise ist, dass man mit viel Ehrgeiz und Disziplin auch viel erreichen kann. Seine Karriere ging schon längst steil, als er noch dazu »Singer & Songwriter« an der Popakademie Baden-Württemberg studierte. »Ich habe alles auf die Musikkarte gesetzt. Wenn man etwas konsequent verfolgt, kann es nur gutgehen«, sagt er. Ob USA, Brasilien, Schweden – Kissin’ Dynamite sind überall begehrt. Insbesondere in Japan ist die Band seit Jahren erfolgreich. »Ich mag die Fans dort sehr. Sie sind sehr anständig und höflich, wenn sie um ein Selfie bitten. Sie stellen sich auch immer in einer Reihe an. In Konzerten sind sie aber richtig laut, wild und energetisch«, sagt Braun.

In der Millionenstadt Tokio haben Kissin’ Dynamite vor Kurzem das Video zur Single »Queen Of The Night« gedreht. Die Band auf der legendären Shibuya-Crossing, über die pro Ampelschaltung Hunderte Menschen laufen. »Vor zwölf Jahren sind wir zum ersten Mal in Japan aufgetreten. Das war alles so surreal«, erzählt er. Außergewöhnlich in der Bandgeschichte war aber auch das Konzert auf dem Parkplatz P0 des Stuttgarter Flughafens in der Coronazeit. Da gab’s statt Beifall Lichthupe.

Konzertinfo Auch im Südwesten sind Kissin’ Dynamite in den nächsten Monaten wieder live zu erleben. In der Filharmonie in Filderstadt spielen sie am 25. Oktober, in der Volksbank Messe Balingen sind sie am 27. Dezember zu Gast. Bei diesem Konzert werden auch Special Guests erwartet. (GEA)

Viel von den Ländern, in denen sie auftreten – vor Kurzem waren sie in den USA und in Brasilien – sehen Hannes Braun und seine Kollegen nicht. Zu straff ist der Tourzeitplan. Auch die Crew, mittlerweile 20 Leute, hat immer alle Hände voll zu tun. Bei so vielen Menschen auf einem Haufen kann es durchaus eng werden. »Im Nightliner gibt’s keine Privatsphäre. Er ist Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer in einem. Man kann nur vor seinem Bett den Vorhang zuziehen, wenn man seine Ruhe braucht. Man muss sich schon mögen, wenn man wochenlang gemeinsam unterwegs ist«, sagt Braun. Die Band sei demokratisch gestrickt. Über Entscheidungen wird abgestimmt.

Tourleben, Musikmachen und Produzieren – wann bleibt da noch Raum für den privaten Hannes Braun? »Ich bin halt ’selbst’ und das ’ständig’. Die Selbstbestimmtheit finde ich aber toll. Ich mache das für mich selber. Und ich mache es lieber richtig gut und nicht auf den letzten Drücker. Da arbeite ich schon mal die Wochenenden durch«, sagt Braun. (GEA)