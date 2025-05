Im Imbiss der wunden Seelen: »No shame in hope« am Tübinger Zimmertheater

Frisch entlassen und durstig: Alina Valerie Weinert, Morris Weckherlin, Jel Woschni und Johanna Engel in »No shame in hope«.

TÜBINGEN. Es ist ein Abend von denkwürdiger Koinzidenz am Samstag im Tübinger Zimmertheater. Gespielt wird »No shame in hope (eine Jogginghose ist ja kein Schicksal« von Svealena Kutschke. Auf dem Spielplan stand das Stück, lange ehe die Intendanz des Theaters von Kürzungen erfuhr, die dazu führten, dass Intendant Peer Mia Ripberger und Geschäftsführer Roman Pertl ihre Kündigung einreichten. Dennoch gewinnen viele Elemente des Spiels nun Doppeldeutigkeit. »So richtig Happy End ist das alles hier nicht« lautet ein Satz im Stück. Die Protagonisten wundern sich.

Drei Frauen sind es, frisch entlassen aus der Psychiatrie, aus dem »Maschinenraum der Psyche / Kraftcenter der Krise«. Sie werden gespielt von Alina Valerie Weinert, Jel Woschni und Johanna Engel – drei sehr unterschiedliche Fälle und Figuren. Sie könnten nach Hause, stattdessen sitzen sie nun im Schnellrestaurant. Werden bewirtet von einer Frau, die dieser Tätigkeit schon sehr lange nachgeht (90 Jahre), die wirkt wie die allwissende Moderatorin einer abgründigen Fernsehspielshow – schrill gespielt von Cyril Hilfiker.

Ist das Reh ein Nazi?

Die Bühne ist ein zunächst leerer Raum mit zwei Stufen im Hintergrund, über die die drei Frauen auftreten, tanzend, lasziv unter Neonröhren. Rechts ein Eingang, mit roten Kordeln verhängt, zur Linken eine Säule aus weißen Kacheln, um die herum sich gelbe Senftuben reihen wie Kerzen in einer Kirche. Drunter sitzt einer, den man Reh nennt, vielleicht ein Nazi, und der sich festhält an Dosenbier. Er scheint einsam, telefoniert mit herzlicher Albernheit, setzt sich mit den anderen an einen Tisch und hält zuletzt einen Verlassenheitsmonolog.

Alles scheint sich abzuspielen in der Halbwelt eines apokalyptischen Genrefilms. Gelegentlich treten die Protagonisten vor und reiben pantomimisch an einer unsichtbaren Glasplatte, um zu sehen, ob die Welt dort draußen noch da ist. »Hat Ihnen irgendjemand einen Schokoladenbrunnen versprochen?« ist ein Refrain des Abends – man denkt an Lynn Andersons Country-Schlager »I Never Promised You a Rose Garden.« »Diese leicht betrunkene Bundesrepublik« ist ein anderer Refrain. Man denkt an Harald Juhnke.

Depressionen und Pommes

Mit Tanzeinlagen und Pailletten nimmt »No shame in hope« das deutsche Selbstbild aufs Korn. Liegt’s am Einzelnen, an der Gesellschaft, wer ist hier krank? Sie sind umwerfend witzig, die drei, die da ausharren, in der Imbissbude am Ende der Welt, Luca, Carla und Linn, wenn sie von Depressionen sprechen, vom Burnout, von den Wunden, vom Alphabet des Schmerzes. »Und dann: Erst mal ne Pommes!« Irgendwann beginnen sie in einem arg deutschen Tonfall zu schimpfen und kleben sich Hitlerbärtchen an. Sie erzählen von ihrer Liebe zum Übergewicht und von melancholischen Skeletten. Carl-Orff-Sound als Techno donnert aus den Boxen, Banner entrollen sich, die Dönerspießen gleichen. »Meine Schuppenflechte ist nicht politisch!«, ruft Linn.

»No shame in hope« spricht ernste Dinge komisch aus, heiter provozierend, und lässt keinen Zweifel daran, dass es eigentlich die Gesellschaft ist, die in die Anstalt gehört. Peer Mia Ripberger als scheidender Intendant wünscht seinem Nachfolger zuletzt viel Erfolg. Dass das Zimmertheater erhalten bleibt, vielleicht auch mit dem ehemaligen Löwen-Kino als Spielstätte – das ist die Hoffnung. Im Stück ist es viel schlimmer bestellt. »Jetzt leidest du unter Kapitalismus«, raunt dort der Chor. »Und hast noch nicht einmal einen Burger zum Trost.« (GEA)