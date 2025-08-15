Im Biergarten zur klingenden Utopie: Johnethen Fuchs singt in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Sommer liegt heiß auf Tübingen, besseres Wetter für einen Biergartenbesuch kann es nicht geben – erst recht, wenn im Biergarten ein Sänger steht, der zur Gitarre greift. Die Lagerfeuerabende, die das Tübinger Sudhaus in den Sommermonaten veranstaltet, bringen bei freiem Eintritt und gutem Wetter ein großes Publikum in den Biergarten des Veranstaltungsortes – und immer wieder wechselnde Künstler. Am Donnerstag ist es Johnethen Fuchs, ein Songwriter. Er unterhält mit sehr persönlichen Stücken in englischer Sprache.

Fuchs gehörte 2007 zu »The Smokkings«, einer »Britpop-Band« aus Dresden, machte sich dann als Solist auf den Weg, stellte eine Begleitband zusammen, die er »The Woods« nannte, veröffentlichte seit 2015 mehrere Alben, eines von ihnen sogar auf Vinyl. Er entwickelte sich zum fleißigen Live-Musikanten, gab in zehn Jahren mehr als 500 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, verlegte seinen Wohnsitz nach Winterthur. Er zieht am Tag nach seinem Tübinger Konzert weiter, um ein Konzert in Dresden zu geben, hofft, in der Spendenkasse, die das Sudhaus für ihn aufstellte, möge sich zuletzt ausreichend Inhalt finden, um seine Reisekosten dorthin zu decken.

Positive Schwingungen

Nach Tübingen kam Johnethen Fuchs alleine, war noch nie zuvor dort und empfängt aus dem Sudhaus-Biergarten nichts als positive Schwingungen. Im Menschenmeer, das vespert, trinkt und lauscht, steht er auf einem kleinen Vorsprung und erzählt seine Geschichten zur Gitarre. Er singt zu locker geschlagenen Akkorden vom Leben, das manchmal Geduld fordert, mit milder oder reißerischer Stimme, auf die er sich ganz verlässt, meist mit hohem, fragilem Ton. Immer wieder taucht er aber auch hinab, um sich ein paar tiefe Noten zu holen. Johnethen Fuchs‘ Vorbilder klingen deutlich an: Ein Hauch von Folk und Blues weht durch seine Lieder, die Melodien wollen ins Ohr, die Leichtigkeit und Zuversicht fehlt nie. Und er greift zur Mundharmonika, lässt sie sachte schunkelnd weinen.

Traum vom besseren Sein

Fuchs singt von einem japanischen Fabelwesen – »eine Art Mischung aus Mensch, Affe und Schildkröte« – das er als Holzschnitzerei kennenlernte, ausgerechnet an einem mittelsächsischen See, an den er gereist war, um an einem Songwriter-Wettbewerb teilzunehmen. »Enlightened Visions« heißt ein Album, das er in zwei Versionen veröffentlichte, mit Gesang und rein instrumental. Auf ihm findet sich der Song »How Would It Feel«. »Der Song«, sagt er, »ist eine kleine Utopie. Er fragt: Wie würde es sich anfühlen, wenn alle Menschen immer lieb und nett sein würden und auch über das eine oder andere Vorurteil, das sie so im Kopf mit sich herumtragen, zweimal nachdenken oder es vielleicht ganz überdenken würden.«

Johnethen Fuchs spielt drei Sets im Sudhausbiergarten, jedes dauert etwa 45 Minuten. Und er plaudert gerne, erzählt von der Entstehung seiner Stücke, erreicht mit seinen Liedern mal mehr, mal weniger Menschen – denn natürlich ist er, der Sänger, im Biergarten Teil eines größeren Geschehens, eines sommerabendlichen Gewusels, das er mit seinen Klängen fein veredelt. (GEA)