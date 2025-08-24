Idyllische Träume und bissiger Blues in der Reutlinger Katharinenkirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Band heißt Nix wie rauS, und das hat nichts zu tun mit Fluchtreflexen oder Outdoor-Enthusiasmus. Der Bandleader, der fast alle ihre Stücke geschrieben hat – er heißt Andreas Rau. Seine Stimme ist rau, erzählt ihre Geschichten mit größter Emotion.

Seit erst zwei Jahren gibt es die Band. Ihre Mitglieder sind keine Newcomer, haben lange gelernt, wie man Seele in die Musik legt. Am Freitagabend spielen sie in der randvollen Reutlinger Katharinenkirche zum dritten Mal. Eine christliche Band sind sie nicht, obschon ihr allerletztes Stück an diesem Abend »Glauben« heißt. Ein Zufall ist all dies doch nicht: Schlagzeuger Frank Höwner hat dort das Amt des Vorsitzenden des Kirchengemeinderates inne.

Wechselnde Stile

Keyboarder Joachim Fritz sorgt für breit gestreute Begleitung, lässt das Keyboard zur Orgel werden, spielt Holzbläser ein, Flöten, trippelt auf dem Piano mit swingendem Feeling durch die Songs, gibt der Musik erstaunliche Farben. Nix wie rauS wechseln gerne die Stile, haben den verträumt romantischen Ton ebenso wie den raubeinig bissigen. Andreas Rau erzählt von seinem Leben, wie es ist.

»Hör nicht auf die ander'n / keiner weiß Bescheid / sei einfach du«, raspelt er fast wütend bei einem der ersten Songs des Abends – er scheint inspiriert von Bob Dylan (»Trust Yourself«). Schlagzeug und Orgel treiben das Stück kraftvoll voran, der Bass tanzt mit vollem Ton. »Freiheit« heißt ein weiteres Stück, dieses Mal inspiriert von Nelson Mandela, der auch hinter Gittern frei sein konnte. Andreas Rau reiste einmal durch die USA, als er jünger war, 1987, und lernte dabei Steven kennen, einen Menschen, der vier Jahre lang unschuldig im berüchtigten Gefängnis St. Quentin saß – bis heute dauert der Austausch, mehrere Texte, die Steven schrieb, hat Andreas Rau vertont.

Echter Schmerz

»Beautiful Woman« klingt wie ein Ohrwurm mit entspannt südlichem Gefühl, der direkt aus den 1970er-Jahren zu kommen scheint. Nix wie rauS entführen an Strände, lassen ihr Publikum in idyllischen Hippieträumen versinken, spielen entspannter noch einen Easy-Listening-Sound, räsonieren still und emotional, werden dann wieder bissig und bluesig. »Schmetterlinge«, sehr naturverbunden, ist das einzige Stück, das Bassist Thomas Kraft schrieb. Und bei jenem Song, mit dem er von seiner Mutter erzählt, die an Demenz erkrankte, schreit Andreas Rau auf, und echter Schmerz teilt sich mit.

Nix wie rauS haben mit dem Konzert in der Katharinenkirche ihre erste CD vorgestellt. Sie haben nun Pläne für Konzerte, die ein ganzes Jahr in die Zukunft reichen. Wo sie spielen werden, das erfährt man auf ihrer Website. (GEA)

www.nixwieraus.info