Idealismus und Ironie: Gedok Reutlingen feiert 75-jähriges Bestehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sein 100-jähriges Bestehen feiert der Bundesverband der Künstlerinnenvereinigung Gedok in diesem Jahr. Auch Grund zum Feiern hat die Reutlinger Regionalgruppe. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens präsentiert sie eine Ausstellung in den Wandel-Hallen, in der mehr als 30 Künstlerinnen die Vielfalt von weiblicher Kunst zeigen. Unter anderem sind Plastiken, Multiples und Malereien zu sehen.

»So voll war es noch nie«, freute sich Barbara Krämer, erste Vorsitzende der Reutlinger Gedok. So gut besucht war die Vernissage, dass die Sitzplätze nicht ausreichten und viele Gäste im Stehen den Ansprachen lauschten. Gedok, das bedeutet »Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen«. Es ist also ein Zusammenschluss, der alle künstlerischen Sparten umfasst, beispielsweise auch Tanz oder Literatur. Gegründet hat ihn die Hamburgerin Ida Dehmel. Der Klöppelkünstlerin, die unter anderem auch eine Zeitschrift herausgab, ging es darum, dass sich Frauen aus der Kunstwelt austauschen und zusammenschließen sollten. »Heute sind auch Männer willkommen«, betonte Krämer. Dehmel, die Tochter eines deutsch-jüdischen Weinhändlers, »war dem Nazi-Regime ein Dorn im Auge«, berichtete Krämer. Sie musste ihre Ämter niederlegen und durfte nicht mehr publizieren. Es folgten einsame Jahre, schließlich beginn sie Selbstmord.

Stabile Mitgliedszahl

Anke Bächtiger, Leiterin des Reutlinger Kulturamts, lobte die stabile Mitgliedszahl von rund 100 Frauen, die sich in der Reutlinger Gruppe zusammengeschlossen haben. »Diese Gruppe wird nicht von der Stadt gefördert. Es zeigt, dass sie aus eigener Kraft wirken kann.«

Dr. Rainer Lawicki, stell­ver­tre­ten­der Lei­ter des Kunst­mu­se­ums Reut­lin­gen, übernahm die Einführung. »Die gegenseitige Stärkung durch Gemeinschaft«, erklärte er, sei, was die Gedok anstrebe. Dieser Kerngedanke des Sich-Vernetzens spiegelt sich in vielen der ausgestellten Arbeiten. »Eigenwillig, plastisch, verbunden« nennt Barbara Kollross ihr Collier aus Silber, das sie mit roten Fäden verbunden hat. »Netzwerk: verwoben - vernetzt« heißt Kathrin Fastnachts Arbeit, und »Element of Netzworking« betitelte Gerburg Stein ihr Gemälde. Gleiches hebt Jacqueline Wanner in ihrer Assemblage hervor. Wobei der Titel »Gemeinsam (h)alt«, sowohl das Unterstützende als auch den Zusammenhalt im Alter - gemeinsam alt - anspricht.

Spezifisch weiblich?

»Was ist spezifisch weibliche Kunst?« Diese Frage stellten alle Redenden. Eine Antwort, die die Ausstellung gibt, lautet: Manche Künstlerinnen greifen zu Materialien, die gern Frauen zugeordnet werden. Handschuhe aus Wolle oder aus Leder, Filztasche und anderes kombinierte Elke Pikkemaat zum Readymade »Der lange Abschied von Trees«. Netzstrümpfe und Schmuck finden sich in Birgit Hartsteins Objekt »damals«. Dargestellt sind drei Frauen aus den 1920er-Jahren. Putzlappen, einen Sack und QR-Code, - er spiegelt die Gegenwart -, wählte Eva Doelker-Heim für ihre Arbeit. Und mit dem Titel »was ich nicht darf« verkehrt sie die Rollenverteilung der Geschlechter. Denn der Haushalt, das Putzen und Aufräumen ist laut Doelker-Heims Titel nun verboten.

Andere Künstlerinnen setzen sich damit auseinander, was die Geschlechterunterschiede ausmacht. Ob tatsächlich die Hormone den Unterschied zwischen Mann und Frau erklären, hinterfragt Christine Dohms, in dem sie die chemischen Formeln für Östrogen und Testosteron auf Kacheln in ihrer Abeit »Eva und Adam« malte. Ein Paar weiße Keramikschuhe mit überlangen Spitzen stehen symbolisch für die Hürden, die Frauen zu nehmen haben. Wobei der Titel die Lage ironisch zuspitzt. »Gut: ich komm! ... es ist nur noch ein kleiner Schritt« taufte Eva Funk-Schwarzenauer ihr Objekt. Der verstörende Blick ist, was das Gemälde »think pink« ausmacht: Zugleich herausfordernd und abweisend wirkt das Gesicht. Dann fällt das pinke Oberteil auf. Pink wird gern als weibliche Farbe gewertet. Bis man zum Schluss, am Bildrand, die Hand entdeckt, die nach der Frau zu greifen scheint. Ob diese Hand eine helfende oder angreifende ist, lässt sich nicht ausmachen. So bleibt das Werk von Buket Aslantepe in viele Richtungen lesbar.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Künste - Frauen - Netzwerk« in den Wandel-Hallen, Eberhardstraße 14 in Reutlingen, ist bis zum 15. Februar zu sehen. Geöffnet ist Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. (GEA) https://www.gedok-reutlingen.de/

Unterschiedliche Techniken lassen sich auch entdecken. Radierungen wurden mit Fotos verbunden, aus Porzellan wurden Objekte, aus Kugelschreiber und Aquarell Zeichnungen. (GEA)