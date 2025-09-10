Hussy Hicks brachten australische Sonne in den Reutlinger Pappelgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine virtuose Gitarristin, eine herausragende Sängerin – rein als Duo wären Julz Parker und Leesa Gentz, zusammen Herz und Seele der australischen Band Hussy Hicks, bereits eine Sensation. Während ihrer aktuellen Europa-Tournee, kam die Band als Trio, mit Bassist Raphael White. Das Schlagzeug ersparten sich die Hussy Hicks: Julz Parker saß auf einem Cajon, das sie, per Pedal als Basstrommel nutzte. Leesa Gentz spielte nebenbei die Snare und weitere Perkussionsinstrumente.

2006 spielten Hussy Hicks ihre erste Tour, nachdem das ursprüngliche Trio, mit Leesas Schwester Chrissie, dazu aufgefordert wurde, in kurzer Zeit Demos eigener Lieder aufzunehmen, die in Australien wiederum in kurzer Zeit sehr populär wurden. Seitdem entwickelte sich die Band zu einem der aufregendsten Musik-Exporte Australiens. Sie tourten seitdem, neben ihrem Heimatland, durch die USA, Kanada und vor allem Europa.

Großartiger Satzgesang

Das Konzert im Reutlinger Pappelgarten, auf Spendenbasis, bestätigte: Hussy Hicks sind nicht weniger als eine Sensation. Wunderbarer Satzgesang, großartige Instrumentalisten mit großartigen Songs, die abwechslungsreich, stimmungsvoll und mitreißend sind. Dazu transportieren sie kleine Geschichten. »Texas«, mit einem geschmackvollen Bass-Solo, handelt von Ärger mit der Polizei.

»Pirate Flag« beginnt mit einem Gitarren-Sound, der von REM entlehnt sein könnte, geht dann aber in Rockabilly im Stil der Stray Cats über. Das Stück wird von einem Gitarren-Solo voller kleiner, präzise gespielter Ornamente gekrönt, die in rasender Geschwindigkeit aufeinander folgen: Flamenco-Anleihen, Flageolett-Töne, Arpeggien. Es klingt, als würde mehr als ein Instrument gespielt.

Julz Parker beherrscht wie wenige andere Gitarristen die Fähigkeit, zur selben Zeit Rhythmus und Ausschmückungen zu spielen. Im Kindesalter schaute sie sich Akkorde von Neil-Young-Liedern ab, die ihr Vater spielte. Im Teenager-Alter galt sie bereits als vielversprechendes Talent. Heute ist sie eine Ausnahme-Gitarristin, die noch viel mehr Gehör bekommen sollte.

Erdige Bluesstimme

In Leesa Gentz hat sie die ideale Ergänzung am Mikrofon: Als Sängerin, zusammen mit ihrer Schwester, seit der Jugend aktiv, entwickelte sie sich im Lauf der Jahre zu einer erdigen, authentischen Blues-Sängerin mit Wurzeln im australischen Folk und Country, die sie ebenso ausdrücklich in anderen Genres einbringt. Daran nimmt ihr ganzer Körper teil: Sie hüpft und stampft, sie biegt sich. Ihre Arme und Hände durchwühlen die Luft, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt ist, den Takt zu halten.

Es ist energiegeladene Musik. Die wenigen Balladen im Programm, etwa die zweite Zugabe »Sandcastles«, packen den Zuhörer, weil das Gefühl pur und ohne Schmalz daherkommt. Nach dieser Tour, die noch nach Irland führt, werden Hussy Hicks Songs für den Nachfolger ihres aktuellen, letztes Jahr erschienenen Albums »Swimming in Uncertainty« aufnehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Band dann mit neuem Album zurückkommt, um auf Festivals und Clubs zu spielen. Und dann: Unbedingt hingehen! (GEA)