Howard Carpendale: »Ich stehe privat nicht gerne im Mittelpunkt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Von der Bühne abtreten will Howard Carpendale auch nach seinem 80. Geburtstag im Januar nicht, das stellt er im Pressegespräch mit dem GEA und weiteren Journalisten klar. »Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, ein ganz normales Leben zu führen«, sagt er.

Nur mit den Tourneen soll dann Schluss sein. Das habe er angekündigt, um sich selbst zu schützen. Denn 80 Jahre, das sei schon eine Zahl, die man nicht so einfach ignorieren könne wie 50, 60 oder 70 Jahre. Seine Familie werde schon für eine Geburtstagsfeier sorgen, auch wenn er privat gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehe. »Ich stehe gerne auf der Bühne, aber privat stehe ich nicht so gerne im Mittelpunkt«, sagt Carpendale.

Bekanntheit, das sei etwas, woran er sich gewöhnt habe, sagt Carpendale: »Wenn man 16 Jahre alt ist und gut Rugby spielt und der Sohn von Douglas Carpendale ist, dann kennen einen die Leute in einer kleinen Stadt in Südafrika.« Er mag es allerdings nicht, wenn die Leute »Hey Howie« über die Straße schreien. Wenn sie hingegen rüberkommen, sich ordentlich vorstellen, und ein Selfie machen wollen, dann sei das schon okay.

Sich selbst als Musiklegende bezeichnen würde Carpendale nicht. »Ich hatte das Glück, einige Musiklegenden zu erleben. Es ehrt mich natürlich, wenn mich Leute dazu zählen.« Vor allem die Beatles und Elvis Presley hätten ihn sehr beeinflusst. »Vor Elvis gab es Frank Sinatra und Sammy Davis jr., aber das war alles noch sehr konservativ. Elvis hat die Musikwelt geändert«, sagt Carpendale. Er bewundere auch das Management von Elvis, das ihn während der großen Zeit der Beatles aus der Schusslinie genommen habe. »Er hatte vier Fernsehauftritte, mehr nicht.«

Nicht sehr stolz auf erste Single

Auf seine erste Single »Endless Sleep« sei er nicht besonders stolz, meint er. Die Plattenmanager hätten wohl auch eher den blonden Sonnyboy aus Südafrika in ihm gesehen, als dass sie an seiner Stimme interessiert waren, meint er.

Ob er gerne eine andere Musikrichtung als Schlager gemacht hätte? »Ich warte seit 60 Jahren darauf, dass mir mal einer eine vernünftige Definition von Schlager nennt. ›She loves you, yeah, yeah yeah‹ von den Beatles, das ist doch Schlager pur«, sagt er. Ja, er habe viele Titel gesungen, die als Schlager zählen, aber er habe auch einige gesungen, die einfach gute Musik waren und eine Botschaft hatten, führt er aus. Was viele nicht wissen: Carpendale hat auch das Pumuckl-Lied »Hurra, Hurra, der Kobold mit dem roten Haar« mitgeschrieben – aber selbst nie gesungen. »Vielleicht sollte ich das mal machen«, überlegt sich Carpendale, als er darauf angesprochen wird.

Was ihn an der Schlagerszene störe, seien die gespielten Freundschaften und das Schulterklopfen. »Es gab eine Tribute-Gala für Udo Jürgens, und ich war der Einzige, der dort gesagt hat, dass wir nicht befreundet waren. Wir hatten Respekt voreinander, aber wir waren keine engen Freunde«, erzählt er.

Einer, mit dem es ihm Gänsehaut bereitet habe, in der Giovanni-Zarrella-Show Duett zu singen, sei Jürgen Drews gewesen. »Es ist immer Emotion, auf der Bühne zu stehen. Ich habe geahnt, dass es Gänsehaut gibt. Aber dass es gleich so emotional wird, hätte ich nicht gedacht.«

Sorgen macht sich Carpendale um die jungen Talente im Schlager. »Durch das Streaming werden einige sehr reiche Leute noch reicher. Die jungen kreativen Leute, die schauen in die Röhre«, sagt er. »Es werden bald eine Million Songs am Tag herauskommen. Wer soll sich denn da noch orientieren?«

Sorgen über Musikindustrie

Er befürchte, dass bis in wenigen Jahren kaum noch ein Künstler ein Album machen werde. »Es ist jetzt schon so: Ich habe 50 Jahre Musik gemacht, und jetzt sagt man mir, dass meine Lieder nicht über drei Minuten lang sein dürfen.«

Auch die Weltlage macht ihm Sorgen. Deshalb habe er den Text zu seinem neuen Lied »Ein neuer Morgen« geschrieben. »Ob es ein Hit wird, kann keiner voraussagen, aber das ist in diesem Fall nicht wichtig«, sagt er. »Es gibt zurzeit einige Menschen, die keine guten Entscheidungen treffen«, deutet er an. Und fügt hinzu, dass er »Herrn Trump« vor einigen Jahren kennnengelernt habe und er ihm seither nicht mehr aus dem Kopf gehe. (GEA)