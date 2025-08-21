Hit-Potenzial und Punk: Die irische Band Fontaines D. C. in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Riesig schwebt der Bandname in irisch altmodischen Lettern über den Köpfen der Band: Fontaines D. C. - mal in den bandtypischen Neonfarben Grün und Pink, dann in den Farben Palästinas, der Ukraine oder der irischen Heimat. Wenn es um Rock geht, ist Fontaines D. C. einer der klingendsten Namen der vergangenen Jahre. Am Mittwoch auf Station im schwäbischen Wäldchen, der Freilichtbühne auf dem Stuttgarter Killesberg. Sänger Grian Chatten kommt schüchtern mit Adidas-Shirt und Sonnenbrille auf die Bühne, irische Flaggen wehen in der Menge.

Fontaines D. C. ist eine Post-Punk-Band aus Dublin. 2017 tauchten sie auf der Bildfläche auf, der Song »Hurricane Laughter« geisterte donnernd durchs Internet. Die fünf Mitglieder lernten sich an der Musikhochschule kennen und erspielten sich in den Pubs ihrer Heimat schnell ein Publikum. 2019 dann das Debütalbum »Dogrel«. Punkige Songs, mal wabernd, mal stampfend, dazu die düstere Lyrik von Sänger Grian Chatten. Es ging um Dublin, Identität, die Arbeiterklasse, Religion und die Spannung in einem gespaltenen Land. In Stuttgart streut die Band diese älteren Songs sanft zwischen die poppigeren Lieder der neueren Platten.

Platz eins in den britischen Album-Charts

Im Jahr 2022 sprangen Fontaines D. C. in den Mainstream. Ihr Album »Skinty Fia« landete in Großbritannien auf Platz 1. 2024 folgte mit »Romance« ein poppigerer Nachfolger. Ein Album, auf dem die irischen Musiker ihre Ausgewogenheit zwischen Hit-Potenzial und Punk gefunden haben, dessen Tour jetzt schon ein Jahr anhält und sie in diesem August auf die Freilichtbühne am Killesberg geführt hat.

»Romance« tragen Fontaines D. C. auf dem Killesberg fast komplett auf die Bühne. Als es gerade dunkel wird, spielen sie mit »It’s Amazing To Be Young« ihre Hymne an die Jugend. Fontaines D. C. ist nicht nur auf dem Killesberg eine generationenübergreifende Band. Junge Menschen identifizieren sich mit dem Look und den Idealen der Band, die Mitte holt Grian Chatten mit seinem oft an Liam Gallagher erinnernden Tamburin ab und ältere Generationen fühlen sich in den melodischen Riffs von Gitarrist Carlos O’Connel zu Hause. Der Vater des Pop, Elton John, sagte zu Sänger Chatten in seinem Podcast zu Recht, dass Fontaines D. C. gerade die beste Band der Welt seien.

Durch und durch irisch

Fontaines D. C. sind eine durch und durch irische Band. Das D. C. im Bandnamen steht für Dublin City. Die Attitüde ist breitbeinig, aber trotzdem höflich, der Dialekt rau, das R rollend und die Texte so warm, dass sie nur jemand schreiben kann, der auf einer regnerischen Insel wohnt. Sänger Grian Chatten hat die irischen Nationalfarben auf seinem Mikrofon. Es redet wenig auf der Bühne. Es gibt kein Drumherum, Fontaines D. C. spielen die Show in 90 Minuten runter. Sehr direkt, very irish.

Was im Schaffen von Fontaines D. C. immer mitschwingt, ist die Unterstützung der Unterdrückten. Sei es der Konflikt in der eigenen Heimat oder der Krieg im Gaza-Streifen. Immer wieder zeigten sich Fontaines D. C. solidarisch mit dem palästinensischen Volk. Auf dem Killesberg hört man an diesem Abend viele »Free Palestine«-Rufe aus dem Publikum. Fontaines D. C., die sonst um keine Parole verlegen sind, halten sich an diesem Abend mit Statements zurück. Aber den Song »Favourite«, der größte Hit von »Romance«, widmen sie dem Rapper Mo Chara der Gruppe Kneecap, der sich ebenfalls mit Palästina solidarisiert und gerade in London angeklagt wird, weil er eine Hisbollah-Flagge geschwenkt haben soll.

Als Chatten mit »Starbuster« das letzte Lied anstimmt, wirft jemand aus der ersten Reihe eine Kufyia auf die Bühne, das traditionelle palästinensische Kopftuch. Chatten legt sie sich um den Hals, hebt kurz die Faust. Dann wirft er sein Liam-Gallagher-Gedächtnis-Tamburin zum Dank in die Menge und geht von der Bühne. (GEA)