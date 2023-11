Mal verträumt, mal brausend: Das Sinfonieorchester Neckar-Alb (SinfoNeA) bezaubert in Tübingen die Hörer. Besondere Glanzlichter setzt Eduard Haas als Solist am Cello.

Ausdrucksstarkes Cpiel: Eduard Haas am Cello beim Auftritt mit der SinfoNeA. Foto: Jana Breuling Ausdrucksstarkes Cpiel: Eduard Haas am Cello beim Auftritt mit der SinfoNeA. Foto: Jana Breuling

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.