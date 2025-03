Mit der Tour »Ein Mann und seine Musik« versammelt Helge Schneider in diesen Wochen wieder Fans und Freunde um sich. Am Mittwochabend war der 69-Jährige in der Stuttgarter Liederhalle, griff zu allerhand Instrumenten und erzählte das Blaue vom Himmel herab.

Foto: Uwe Anspach/dpa

