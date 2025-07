Heinz Rudolf Kunze fährt in Stuttgart in die Achtziger zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Man muss die Feste feiern, wenn sie fallen. Hat sich auch Heinz Rudolf Kunze gedacht und bringt 40 Jahre nach Erscheinen sein komplettes Erfolgsalbum »Dein ist mein ganzes Herz« zum Jubiläum auf die Bühne. Und nicht nur das. Oder wie es der Rockpoet schmunzelnd zu Konzertbeginn ausdrückt: »Kein Lied ist jünger als 20 Jahre.«

Der Mann, dessen Markenzeichen der Schal ist – vor den Zugaben wechselt er die Farbe –, ist sich in all der Zeit treu geblieben. Der 68-Jährige war in seinen Songs immer auch politisch. Äußert zwischen den Stücken Gesellschafts- und Zeitkritik, etwa am Gendern, obwohl er's auch schon radikaler als auf der Killesberg-Freilichtbühne formuliert hat.

Küsse als Währung

Den ganzen Missständen würde er am liebsten die Schönheit des Lebens gegenüberstellen, eine Welt, in der Küsse die Währung wären und es keine verschiedenen Nationen mehr gäbe. »Wenn es nur noch gute Menschen in all ihrer Verschiedenheit gibt – davon träume ich.«

Doch der Kritiker, Träumer und Menschenfreund ist zugleich Musiker, Songschreiber und Sänger und auf diesem Gebiet mindestens genauso präsent. Mag er sich im Intro auch über das Alter mokieren. Im Anschluss daran zeigt der 68-Jährige, wie zeitlos und unverbraucht seine Titel und er selbst geblieben sind. Mal sitzt er am Klavier, dann greift er sich die Akustikgitarre. Im selbstironischen »Unbeliebt« lässt er sich gerne vom Publikum das Gegenteil bescheinigen. Bei seinem Liebeslied »Mit Leib und Seele« entfacht der vielseitige Musikus wie einst große Emotionen. Eines der Highlights des Abends ist die Version von »Aller Herren Länder«, in der Kunze auf die Mundharmonika wechselt, dem Ganzen dadurch neuen Drive und eine jazzige Note gibt und den Song auf sechseinhalb Minuten ausdehnt. Keinen hält es mehr auf den Plätzen.

Größter Hit vor der Zugabe

Erst kurz vor der Zugabe kommt Kunzes größter Hit »Dein ist mein ganzes Herz«, den seine erstklassige Begleitband mit Verve ins 21. Jahrhundert transportiert. Da wird der Killesberg zum Background-Chor.

Manche vergleichen Kunze mit Herbert Grönemeyer. Beide haben etwas zu sagen. Mit dem Unterschied, dass der eine Stadien füllt und der andere sich mit gerade mal 1.200 Besuchern in Stuttgart bescheiden muss. Aber damit hat der Sprachvirtuose längst seinen Frieden gemacht. In Stuttgart gefällt's ihm so gut, dass er außerplanmäßig nachlegt. Auf die beiden Zugabe-Runden, in der die leichte Muse (»Finden Sie Mabel«) und seine spezielle deutsch-englische Version des Kinks-Klassikers »Lola« nicht fehlen dürfen, hängt er noch Teil drei dran.

Zweieinhalbstündiges Konzert

Das eindringliche »Ich hab's versucht« passt genau. »Nicht immer hat's gereicht« singt er darin. Von wegen. Auch leichter Regen zu Beginn des zweieinhalbstündigen Konzerts ist vergessen. Die Fans sind begeistert. Am Schluss spricht Kunze, dem es die Atmosphäre auf dem Killesberg angetan hat, von einem »herrlichen Abend«. Im September folgt sein 31. Album. Und danach gewiss die nächste Tournee. Denn der Deutschrock-Veteran ist alles andere als müde. (GEA)