Höhlenmusik aus dem Computer: Kammeroper am Stuttgarter Kunstmuseum

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Das Kunstmuseum Stuttgart feiert dieses Jahr zwei runde Geburtstage: Zum einen wurde die Schenkung des Grafen Silvio della Valle di Casanova an die Stadt Stuttgart, die den Grundstock zur Sammlung des heutigen Kunstmuseums gelegt hat, 1925 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, also vor genau 100 Jahren. Zum anderen hat der markante Glaskubus am Rand des Stuttgarter Schlossplatzes vor genau 20 Jahren erstmals seine Türen geöffnet. Die zugehörige Jubiläumsschau »Doppelkäseplatte« ist bei freiem Eintritt noch bis 12. Oktober zu sehen.

Neben diesem und anderen »Specials« – unter anderen feiert die Ausstellungsreihe »Frischzelle« mit einer Best-of-Retrospektive ihr 20-jähriges Bestehen – hat das seit 2010 von Ulrike Groos geleitete Haus auch einen Kompositionsauftrag vergeben. Am Wochenende kam mit »The Great Wayfinders I-IX (Höhlenmusik)« das Ergebnis der Zusammenarbeit des Komponisten Marcus Schmickler mit dem Künstler Tim Berresheim in Gestalt einer »Kammeroper für drei Stimmen, Partch-Instrumente und Computer« im Kunstmuseum auf die Bühne.

Riesige Glasglockengestelle

Tatsächlich gleicht bereits der Blick durch die Tür auf die zentrale, beidseits von einer Blockbestuhlung umgebene »Aktionsfläche« dem Eingang einer Höhle: Wie Tropfsteingebilde ragen die riesigen Glasglockengestelle der »Cloud-Chamber-Bowls« des US-Komponisten und Instrumentenerfinders Harry Partch empor, der sich ab 1930 einer mikrotonalen Musik in reiner Naturton-Stimmung verschrieb. Sie sind in funzelig-gelbstichiges Zwielicht gehüllt, dahinter steht eine monumentale Marimba aus dicken Holzbalken, auf der auch ein Mammut mit seinen Stoßzähnen spielen könnte. Zudem überdimensionale Zithern, weitere Perkussionsinstrumente und Keyboards. Und in einem inneren Kreis ein Wald aus Mikrofon- und Notenständern. Drumherum ein Raumklang-Anlage. Ein Dickicht von Klangerzeugern, mit dessen Bild auch Platons Höhlengleichnis heraufdämmert.

Andreas Fischer, Johanna Vargas und Helena Sorokina (von links) als »große Wegfinder« in der Kammeroper am Kunstmuseum. Foto: Gerald Ulmann Andreas Fischer, Johanna Vargas und Helena Sorokina (von links) als »große Wegfinder« in der Kammeroper am Kunstmuseum. Foto: Gerald Ulmann

Nicht von ungefähr: Die Fiktion, auf der diese »Höhlenmusik« (sowie ein Großteil der »digitalen Höhlenmalerei und -erforschung« des bildenden Künstlers Tim Berresheim) basiert, ist der Blick aus einer fernen Zukunft auf unsere Gegenwart, die sich in diesem Licht als »digitale Steinzeit« darstellt. Dem Archaischen richtet Schmickler in seiner Partitur einen ausgedehnten, weitverzweigten Echoraum ein, in dem er die fünf Mitglieder des Ensembles Musikfabrik am Partch-Instrumenten-Karussell kreiseln lässt. In neun Etappen folgt das Stück – weitgehend chronologisch, zuweilen aber auch in zyklischen Schleifen – den Titel gebenden »Großen Wegfindern«.

Mit Künstlicher Intelligenz

Die Musik changiert zwischen Minimal Music und Tribal-Techno. Schmickler ist ein Komponist an der Schnittstelle von Computermusik und Ensemblekomposition, hat in den späten Neunzigern auf dem stilbildenden Label Mille Plateaux veröffentlicht und 2016 die Musik zu »Richter Patterns« geschrieben, einem Kunstfilm über Bilder von Gerhard Richter. Sein Libretto ist auf Englisch und Deutsch verfasst. Zu Beginn beziehe er sich auf ein polynesisches Liebeslied, verrät Schmickler, auch Motive aus Engelbert Humperdincks Oper »Hänsel und Gretel« werden aufgegriffen, besagt zumindest die Ankündigung. Manchmal höre man auch einfach »dem Computer beim Schreiben eines Librettos« zu – freimütig räumt der Komponist den Einsatz künstlicher Intelligenz ein.

Ein Urwald aus Instrumenten: Szene aus der Kammeroper »The Great Wayfinders« am Kunstmuseum Stuttgart. Foto: Gerald Ulmann Ein Urwald aus Instrumenten: Szene aus der Kammeroper »The Great Wayfinders« am Kunstmuseum Stuttgart. Foto: Gerald Ulmann

Im Inneren der konzentrischen Kreise rotieren Johanna Vargas (Sopran), Helena Sorokina (Mezzosopran) und Andreas Fischer (Bass). Häufig werden die drei Sänger der Neuen Vocalsolisten auch chorisch eingesetzt, doch ob Live-Gesang oder Tonspur aus dem von Schmickler programmierten Rechner: Die Stimmen sind zumeist bis an den Rand der Verständlichkeit verzerrt. Lediglich Fragmente der weitgehend kryptischen Rede lassen sich als Sinnzusammenhang entschlüsseln.

3-D-Animationen auf Videoschirmen

Passend zum archäodigitalen Ansatz tragen Musiker und Vocalsolisten Laborkittel. Das ständige Messen, Notizenmachen, Überwachen und Kontrollieren wirkt dagegen arg instruktiv (»unser Stalker-Digitalalltag wird der Nachwelt Rätsel aufgeben«). Die vielen Knochen (als Referenz auf die Gänsegeierflöte vom Hohlefels, eines der ältesten Musikinstrumente der Welt) kommen ebenfalls etwas übertrieben rüber. Die auf Videoscreens laufenden 3-D-Animationen von Berresheim deklinieren das Thema der Höhle von ihren Ursprüngen über die klassische Architektur bis zum American Diner, bleiben aber gegenüber der Präsenz der herausfordernden Musik etwas blass. (GEA)