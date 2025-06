Gute Hexen zaubern besser: »Die kleine Hexe« im Naturtheater Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was muss man nicht alles tun, um eine gute Hexe zu werden, und wie viel kann dabei schief gehen! Das vollbesetzte Naturtheater Reutlingen erlebt es am Freitagabend, als »Die kleine Hexe« dort Premiere feiert. Egal, wie boshaft die anderen Hexen die Besen schwingen – zuletzt lacht hier die kleine, die gute Hexe. John von Düffel bearbeitete den Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler. Draußen, im Wald hinter Reutlingen, kommt das Stück auf eine bunte Bühne, wird gespielt von einem mitreißenden Ensemble, voller Schwung und Witz, mit prächtigen Kostümen, in großer Kulisse.

Die kleine Hexe wohnt in einem Hexenhäuschen mit ihrem treuen Raben Abraxas. Das Häuschen steht ganz rechts, ist voll von Hexendingen, bunten Decken, einem großen Hexenbuch und einem Kalender, auf dem steht: Es ist der 30. April – der Tag vor Walpurgisnacht. Die kleine Hexe weiß sehr gut, dass sie noch zu klein ist, um mit den großen Hexen zu tanzen. Sie ist erst 127 Jahre alt. Aber sie ist auch eine freche Hexe, sie schleicht heimlich zum Blocksberg, obwohl sie beim Regenmachen noch nicht wirklich gut ist.

Sie will doch nur tanzen

Natürlich wird die kleine Hexe ertappt. Die Oberhexe (Julia Kars) muss kommen. Ein Stück der Felswand in der Mitte der Bühne wird herausgezogen, umgekehrt, und sie sitzt darin, mit langer krummer Nase. »Eine so kleine Hexe!«, schimpft sie. »Was fällt dir ein?« – »Ich hatte auf einmal so große Lust, zu tanzen…«, murmelt die kleine Hexe. Wenn sie eine gute Hexe geworden sei, sagt die Oberhexe, dann dürfe sie vielleicht tanzen auf dem Blocksberg, im nächsten Jahr. Aber der Chor der Hexen, lauter fiese Weiber, fordert Strafe. Der Besen der kleinen Hexe wird zerbrochen.

Otfried Preußlers kleines Hexenbuch erschien 1957. Generationen von Kindern haben es verschlungen. Alle wissen, wie es ausgeht und weshalb es heute keine bösen Hexen mehr gibt. Das Reutlinger Naturtheater erzählt die Geschichte mit viel Tempo, wunderbaren Darstellern und kuriosen Einfällen: Da gibt es, zum Beispiel, einen neuen magischen Baumarkt (»Für alle Hexen, Zauberer und Kobolde ab 100 Jahren«), der kräftig die Werbetrommel rührt.

Rabe mit gelben Stiefelen

Erik Bayer spielt Abraxas, den Raben, mit schwarzer Federkluft, schwarzer Haube und spitzen gelben Gummistiefeln. Er gibt der kleinen Hexe einen schlechten Rat: »Gute Hexen dürfen nichts Böses anrichten!«, sagt er. Dabei sitzt er, die Beine anzogen, in einer Nische im kleinen Hexenhaus.

Ein Jahr vergeht und die kleine Hexe erlebt ihre Abenteuer – sie begegnet den Menschen, sie tut ihnen Gutes. Thomas und Vroni (Elias Kars und Lara Kutschal), zwei Kinder aus dem Dorf, wandern verloren durch den Wald – die kleine Hexe schickt sie nicht etwa, wie es sich gehören würde, zur Knusperhexe, sondern zeigt ihnen den Weg. Sie wird dafür eingeladen zum Dorffest, wo sie die Flinten verzaubert und den Ochsen Korbinian vor dem Schlachter rettet. Sie hilft auch dem Mädchen, das Papierblumen verkauft – Lotta-Marie Conzelmann singt anrührend und klagt ihr Leid.

Verhexte Traditon beim Naturtheater

Julian Ruf spielt den »Billigen Jakob«, den Händler auf dem Markt, und außerdem den Schneemann, den die kleine Hexe stark macht, so dass er sich wehren kann. Pascal Schäfer ist der verschnupfte Maronimann. Ben Hummel spielt sehr schön den Revierförster, der streng sein und den Frauen das Sammeln von Holz verbieten möchte – jedes Mal, wenn er Mund gemein auftun möchte, trifft ihn zischend und brutzelnd ein Zauberblitz der kleinen Hexe. Bald hilft er gar beim Holzaufsammeln. Alle Figuren sind liebevoll skurril gezeichnet.

Die kleine Hexe war öfter schon zu Gast hier im Naturtheater. Eine der kleinen Hexen, die dort einst tanzten, ist heute mehr als 70 Jahre alt. Die Neuinszenierung des Stoffes durch Irfan Kars kommt farbenprächtig, mit viel Gesang, Rap-Einlage, Balladen, Chören (Musik: Oliver Krämer). Carmen Lamparter besorgte die Choreografie – die Szenen, in denen der Blocksberg, der Markplatz wimmeln, sind mitreißend gestaltet. Die Kostüme der Hexen (Mechthild Scheinpflug) sind fabelhaft und gruselig; Seifenblasen gehen als Schnee auf die Szene nieder, weiße und schwarze Wolken schweben umher. Und immer, in der Mitte des Geschehens: Vienna Kunz als kleine Hexe, strahlend, wild und aufmüpfig, aber doch sehr nett. Diese Hexe hat nicht nur gründlich missverstanden, was eine gute und eine böse Hexe ist – sie hat ihr Hexenbuch auch gründlich gelesen. Sie kennt alle Zaubersprüche. Welch ein Pech für all die bösen Hexen. (GEA)