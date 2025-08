Grossstadtgeflüster beim Reutlinger Hafensounds-Festival

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Da musst du drüber nachdenken / Das musst du dringend hinkriegen / Das musst du wieder gradebiegen«: In ihrem ersten großen Hit vor 20 Jahren machte die Band Grossstadtgeflüster sich selbst Spießer-Ansagen. Im Refrain kontert sie die klar aus: »Ich muss gar nix außer schlafen, trinken, atmen und ficken« (mit der ironischen Einschränkung »und so pünktlich, wie es geht, meine Steuer abschicken«).

So ganz haben sie sich nicht dran gehalten, hauptsächlich zu atmen, schlafen und so weiter. Die Band mit der Berliner Schnauze ist kontinuierlich gut im Geschäft, veröffentlicht regelmäßig Alben und füllt die Reutlinger Open-Air-Location Echaz-Hafen mühelos mit treuen Fans. Die Steuer will schließlich bezahlt werden. Das aber konsequent, mit Songs, die dazu dienen, den grauen Alltag mal beiseite zu schieben. Ihr aktueller Hit bringt es auf den Punkt: »Ich kündige« – nicht nur den Scheiß-Job, sondern gleich die ganzen Erwartungen, die so eine dysfunktionale Gesellschaft an einen richtet. Und es könnte ja so einfach sein: »Komm mir nicht mit AGBs / Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht les'«. Im wogenden Getanze zu Elektro-Mucke mit deutlichem Punk-Einschlag kann man sich tatsächlich einbilden, dass die Flucht vor dem Grauen der Gegenwart möglich wäre. Zumal die Setlist gleich mit einem Stampfer nachlegt: »In meinem Wochenendhäuschen in der Fickt-Euch-Allee / Hier hinter all den Bergen aus verbrannter Erde ist die 'bright side of life' / Hier wächst mein Gras über euch.«

In die Wut mischt sich Ernüchterung

Aber wie es nun mal so ist mit dem Älterwerden: In die jugendliche Wut über die Verhältnisse, wenn man abweicht von den Zielvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft, mischt sich irgendwann die Ernüchterung. Die neueren Songs haben einen deutlich melancholischen Touch. Die Rap-Stimme von Sängerin Jen Bender wechselt in Richtung einer Erbin der verstorbenen Rosenstolz-Sängerin Anna R. (mit einem Schuss Nina Hagen). Inhaltlich geht es um »verschenktes Potenzial« (gerne das gleiche Leben noch zwei-, dreimal, jetzt, wo mehr als die Hälfte rum ist). Oder ums »Huckepack«-Genommen werden von diesem einen besten Freund, den man braucht im Leben, wenn einen die Welt schon im Stich lässt.

Auf dem neuen Album kommen unter den bekannten treibenden, tanzbaren Beats reflektierte gesellschaftskritische Analysen und ein ausgeklügeltes Spiel mit Zitaten zum Vorschein - von Lady Gaga über Sigmund Freud (»Über-Icke«) bis zum Systemtheoretiker Niklas Luhmann: »Scheitert das System am Menschen? / Oder der Mensch am System?«, fragt die Band im Song »Matroschka«. Die Antwort bleibt offen, allzu sehr will man sich den Spaß am Leben unter dem freien Himmel Reutlingens nicht mit Grübel-Philosophie verderben lassen. Auch das neue Album ist daher ein Mix, in dem die Chanson-Melancholie auf Festival-tauglichen Techno und harten Bass trifft. Im Konzert folgen auf Ansagen gegen den Rechts-Ruck Luftballons und Luftschlangen zur Bespaßung.

Es hilft ja nichts: Feiern muss man trotzdem. Ohne Reue und ohne Rechtfertigung. Der offizielle Abschluss mit der Forderung nach einem »Diadem« bringt es auf den Punkt: »Ich bin eine Prinzessin, du Ficker / Also wo ist das Problem?« Ein euphorisches Publikum stimmt begeistert ein: Diese Spaß-Flucht steht ihnen zu. (GEA)