Große Erich-Heckel-Schau im Schloss Mochental

EHINGEN-MOCHENTAL. Es war fast kein Durchkommen, als Ewald K. Schrade zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung der Galerie Schrade im Schloss Mochental geladen hatte. 40 Jahre zuvor hatte er die erste Ausstellung seiner Galerie im Barockschloss eröffnet, das einst den Zwiefalter Äbten als Sommerresidenz diente. Nun sorgten der Vibrafonist Wolfgang Lackerschmid und die Sängerin Stefanie Schlesinger für eine heiter-entspannte Festmusik, bevor der Kunsthistoriker Dr. Andreas Gabelmann das künstlerische Werk von Erich Heckel würdigte.

Dieser Klassiker der Moderne gehört seit 1975 zum festen Bestandteil des Ausstellungsprogramms der Galerie. Und man darf es als Glücksfall ansehen, dass in der Jubiläumsausstellung dank der Erschließung des Nachlasses von Erich Heckel Werke des vielseitigen Künstlers aus sechs Jahrzehnten zu sehen sind: Figurenbilder wie das grandiose großformatige Gemälde »Drei männliche Figuren« (Öl auf Leinwand, 1924), das gleichsam die drei Lebensalter versinnbildlicht und in gewisser Weise auch an den von Heckel verehrten Hans von Marees erinnern mag; Porträts wie »Die Tamara« (1927), das den Star der Stummfilmzeit, die dänische Schauspielerin Asta Nielsen, in einem souveränen Holzschnitt in eindringlicher Klarheit darstellt; reizvolle Stillleben wie »Fische« (Tempera auf Leinwand, 1947); oder Landschaften wie »Herbstlandschaft in Schwaben« (Tempera auf Leinwand, 1935), der ein Zug zur Weltlandschaft innewohnt.

Erich Heckels Porträt von Asta Nielsen. Foto: Monika Spiller Erich Heckels Porträt von Asta Nielsen. Foto: Monika Spiller

Erich Heckels künstlerische Anfänge sind untrennbar mit der 1905 in Dresden gegründeten Künstlergemeinschaft »Brücke« verbunden, in der sich der junge Architekturstudent Heckel mit Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Fritz Bleyl zusammengefunden hatte, um die etablierte Kunstszene rebellisch aufbegehrend herauszufordern. Es war die Geburtsstunde des deutschen Expressionismus.

Aus dem Frühwerk zeigt die Ausstellung einige charakteristische Arbeiten wie zwei Holzschnitte und eine Zeichnung aus den Jahren 1913 und 1914. Heckel, der 1911 bereits vor der Auflösung der »Brücke« im Jahr 1913 nach Berlin gezogen war, begegnete nun in der aufstrebenden Weltstadt Künstlern wie Lyonel Feininger und mit Franz Marc und August Macke Vertretern der 1911 in München gegründeten Künstlergemeinschaft »Blauer Reiter«, von denen ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Herausbildung des deutschen Expressionismus kam. Und mit der Beteiligung an der Sonderbundausstellung in Köln 1912 waren Heckel und die Brücke-Kollegen gleichsam auf dem europäischen Parkett angekommen - die Phalanx der Kunst der klassischen Moderne war da versammelt: Archipenko, Braque, Balla, Chagall, Corinth, Ensor, Giacometti, Gris, Kandinsky, Klee, Kollwitz, Liebermann, Maioll, Malewitsch, Mondrian, Picasso, Renoir, Rodin, Severini, Signac, Slevogt, Utrillo.

Bekanntlich verlor Erich Heckel nicht nur im Zuge der 1937 durch die Nazidiktatur über ihn verhängten Ächtung als »entarteter Künstler« wie auch durch den Verlust seines Berliner Ateliers durch den Bombenkrieg 1944 einen gewichtigen Teil seines Werks. Umso erfreulicher ist es, dass die Ausstellung zahlreiche Frühwerke präsentiert, sowohl Gemälde, wie auch Landschaftsaquarelle und Holzschnitte, Heckels bevorzugte künstlerische Technik.

Gelöstere Klassizität

Seit 1944 lebte Heckel am Bodensee, zunächst in Wangen, dann wie auch Otto Dix in Hemmenhofen. 1949 bis 1955 hatte er einen Lehrauftrag an der Kunstakademie in Karlsruhe, wo unter anderem Emil Wachter zu seinen Schülern zählte. Von zahlreichen Reisen – ans Meer, ins Gebirge – brachte er eine reiche Ernte mit. Stilistisch hat Heckel sich in den Jahrzehnten seines fruchtbaren Kunstschaffens von der expressionistischen Schärfe der Brücke-Jahre – einige seiner Holzschnitte können emblematisch für den deutschen Expressionismus stehen - kontinuierlich hin zu einer gelösteren Klassizität entwickelt. Formenreduktion und betonte Flächigkeit bei zurückgenommener Farbigkeit bestimmt dann das Spätwerk der 1950er- und 60er-Jahre. Wichtig bleibt ihm jedoch bis zuletzt die individuelle Expression.

Ausstellungsinfo Die große Jubiläumsausstellung mit Arbeiten von Erich Heckel aus fünf Jahrzehnten ist bis zum 17. August im Schloss Mochental, Mochental 1 in Ehingen, zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr. (GEA)

Parallel zur Werkschau Erich Heckels kann der Besucher der Galerie in der Nikolauskapelle die faszinierenden naturnahen Bilder der 1966 in Köln geborenen Malerin Gisela Krohn unter dem Titel »Echo des Lichts« (bis 6. Juli) betrachten. Und im Hubertussaal sind weiterhin (bis 29. Juni) Schlüsselwerke von Otto Herbert Hajek zu sehen. (GEA)