Gregor Gysi trifft auf Maren Kroymann in der Neuen Kunsthalle Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Mann alter Schule wie Gregor Gysi weiß sich zu entschuldigen. Ungefähr eine Viertelstunde kostete dem Publikum im Neuen Kunstmuseum Tübingen am Donnerstagabend zwar die Verspätung seines Flugs. »Wir sparen aber nicht an der Zeit«, sagte er. Gregor Gysi spricht in seiner Reihe »Gysis Begegnungen« über Leben und Erlebtes. Nachdem er im Juli Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer auf den Zahn gefühlt hatte, ging er nun mit der Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Maren Kroymann ins Gespräch. Mit etwa 300 Gästen war auch diese Veranstaltung ausverkauft. Die Berlinerin, die in Tübingen aufgewachsen ist, ist dafür bekannt, dass sie mit feinem, intelligentem Humor gesellschaftliche Gepflogenheiten seziert und Klischees jeglicher Art hinterfragt.

Gysi durchlief in seiner Moderation Kroymanns Lebensstationen. Im Niedersächsischen Walsrode geboren, wuchs Kroymann in Tübingen auf. Kunst und Kultur haben sie schon immer begleitet, sagte sie. Die Eltern waren schließlich Altphilologen. Früh sang Kroymann bereits im Kinderchor der Tübinger Stiftskirche. Von ihren vier größeren Brüdern hat sie viel gelernt. »Sie waren so schlau, toll und eloquent«, sagt sie. Sie waren es auch, die sie für Rock- und Popmusik begeisterterten. »Ich fand Tübingen immer großartig. Ich konnte mir früher nie vorstellen es zu verlassen«, sagte Kroymann. Es sei eine »heile Welt« gewesen, in der sie sich »gut aufgehoben« gefühlt habe. »Sie haben wunderschöne Altbauten«, lobte auch Gysi die Unistadt. Damit punkteten die beiden natürlich mein Tübinger Publikum.

Doch Kroymann lockte die große weite Welt. Vor ihrem Studium der Anglistik, Amerikanistik und Romanistik an der Uni Tübingen besuchte sie ein College in den USA. Während des Studiums hatte die heute 76-Jährige auch längere Aufenthalte in Paris und Berlin. »In Berlin fehlte die soziale Kontrolle. In Tübingen kannte man sich ja und wurde beobachtet. Es war wichtig, dass ich mal ein anderes Feedback auf meine Person bekomme«, sagte sie.

Hintersinniges wird charmant verpackt

Ob Tanz, Gesang, Schauspiel oder Kabarett - Kroymann kann alles. Politisch und sozial Hintersinniges hat sie immer charmant verpackt. Zum Beispiel in ihrem Programm »Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh«, in der sie sich Nachkriegsschlagern gewidmet hat. »Meinen linken Freunden war das zu unpolitisch. Das ist aber auch Musiksoziologie, ein Blick auf die Gesellschaft«, sagte sie. Die Schlager habe sie genauso wie literarische Texte analysiert.

Kroymann war eine der ersten Kabarettistinnen im TV, die ihre Texte selber geschrieben hat. Eine Parodie auf eine Bindenwerbung war eine der Szenen von »Nachtschwester Kroymann«, die ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist. »Sie hält sooo gut. Trotz meiner Zysten. Soo gut.« Kroymann kam in Schwung als sie ein bisschen in die Rolle schlüpfte. Um die Ecke gedacht sind auch ihre aktuellen Sketche, die in ihrer Sendung »Kroymann« zu sehen sind. So diagnostizierte sie die Krankheit »AfD positiv«. »Von einem Role-back-Klima dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen«, bezog sie eindeutig Position. An dieser Sendung gefalle es ihr sehr, dass in einem Kollektiv »ganz uneitel« zusammengearbeitet wird und jeder seine Ideen einbringen könne. Auch das Thema Reality TV fand seinen Platz. »Eigentlich kommen wir da alle raus aus unserer Bubble. Das schauen auch die heimlich, die sonst so tun, als würden sie außer dem literarischen Quartett nie fernsehen.« Für diese Erkenntnis gabs auch nochmal extra Applaus.

Ihr Engagement als Feministin lebt Kroymann auch in ihrem Podcast "War's das"?" in dem sie Frauen über 50 interviewt. Sie empfinde das Alter als Befreiung, sagt sie. "Man zeigt mir mehr Respekt und würdigt meinen Intellekt mehr. Das ganze 'Frauengedöns' darüber wie man zum Beispiel aussehen müsste, fällt weg." Was für eine schöne Perspektive. (GEA)