Größen der Pop Art: Werke von Andy Warhol und James Francis Gill in Balingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN. Immer wieder Marilyn Monroe: Auch in James Francis Gills Spätwerk finden sich malerische Annäherungen an den 1962 verstorbenen Weltstar, die Popikone. Ein Unikat, eine »Study for Paiting« des Malers aus dem Jahr 2023, zeigt sie in einer fliederfarbenen Bluse, den Bildbetrachter direkt anlächelnd. Sie wirkt, als sei sie nur eben mal kurz weg gewesen, würde im nächsten Moment auf der Fahrerseite aus einem roten Auto aussteigen. Allerdings heißt das Bild »Marilyn Leaving«, zeigt sie also beim Einsteigen, kurz vor der Abfahrt.

Gill hat Monroe wiederholt gemalt. Von Andy Warhol (1928–1987) ist der an ihn adressierte Satz überliefert: »James, I like your Marilyn« (James, mir gefällt deine Marilyn). Wobei Warhol sich dabei auf Gills Marilyn-Triptychon bezog, das das Museum of Modern Art in New York 1962 in seine Sammlung aufnahm. Diese drei großen Porträts zeigen Marilyn Monroe einmal fröhlich, einmal ängstlich und einmal mürrisch und nackt. Gills Ansatz beinhaltet spröde Künstlichkeit und psychologische Realität.

Der Maler James Francis Gill bei der Vernissage in Balingen. Foto: Christoph B. Ströhle Der Maler James Francis Gill bei der Vernissage in Balingen. Foto: Christoph B. Ströhle

Von Gill wiederum ist der Satz überliefert: »Er hat uns alle im Staub zurückgelassen.« Gemeint ist Andy Warhol, der heute als der Pop-Art-Künstler schlechthin gilt. Der mit seiner Kunst, seinem eigenwilligen Charakter, von Mythen umweht und mit einem ausgeprägten Geschäftssinn ausgestattet, heute eine Legende ist. Dessen Werke auf dem Kunstmarkt Preise erzielen wie die kaum eines anderen Künstlers des 20. Jahrhunderts.

Werke beider, Warhols und des Mitbegründers der Pop Art Gill, sind bis zum 8. Juni in der von Galerist Walter Meinlschmidt ins Leben gerufenen Kunsthalle Balingen zu sehen. Der 1934 in Tahoka/Texas geborene Gill war bei der Vernissage dabei. Er wurde in den 1960er-Jahren auch für seine gesellschaftskritischen Arbeiten, darunter politische Anti-Kriegs-Motive, und seine »Women in Cars«-Serie bekannt.

»Superman« (1981) von Andy Warhol. Foto: Christoph B. Ströhle »Superman« (1981) von Andy Warhol. Foto: Christoph B. Ströhle

Unter seinen neueren Bildern, die in Balingen gezeigt werden, sind Porträts von Scarlett Johansson, Clint Eastwood, Mick Jagger, »The Duke« John Wayne, Muhammad Ali, Jim Morrison und einer alterslos wirkenden Grace Kelly. Düster und expressionistisch ist Gills Serigrafie aus dem Jahr 2020 »Man in Black Car«. Die Darstellung eines jungen Paul Newman zählt zu den Bildern, bei denen Gill mit Montageeffekten Vielfarbigkeit erzielt.

Von Warhol beeindruckt in der Balinger Ausstellung unter anderem ein Farbsiebdruck, der seinen Künstlerkollegen Joseph Beuys zeigt (»Joseph Beuys in Memoriam«, 1986). Ein »Speed Skater« (1983) und »Superman« (1981) strotzen vor Dynamik. Auch die Farbserigrafie »Oyster Stew« aus der Serie »Campbell’s Soup II« (1969) ist zu sehen. Und da sind Porträts Mao Zedongs und Judy Garlands, die neben solchen von Marilyn Monroe ins Auge fallen. Über 30 Werke von Warhol und rund 50 Exponate von James Francis Gill sind es insgesamt. Eine beeindruckende Ausstellung, für die sich die Anfahrt auch von weiter her lohnt.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Contemporaries« mit Werken von Andy Warhol und James Francis Gill in der Kunsthalle Balingen, Hauptwasen 6, ist bis zum 8. Juni 2025 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 12.30 und 13.30 bis 17 Uhr, Freitag von 7.30 bis 12.30 und 13.30 bis 14.30 Uhr oder nach Vereinbarung (Telefon: 0171 – 9352602). (GEA)

Die Stuttgarter Staatsgalerie ist stolz auf ihre Sammlung amerikanischer Grafik, die nach eigenen Angaben mit rund 1.200 Blättern von über 130 Künstlerinnen und Künstlern zu den international bedeutendsten ihrer Art zählt. Mit der Schenkung von zehn Druckgrafiken von Gill könne eine Lücke geschlossen werden, und die Staatsgalerie könne ihren »Bestand um eine wichtige Position erweitern«, meldete das Haus im vergangenen Jahr. Arbeiten Gills werden nun auch in der Stuttgarter Ausstellung »This is tomorrow« gezeigt. (GEA)