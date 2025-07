Getanzter Weltfriede: Das Colours-Festival am Theaterhaus Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. So hatte sich der ehemalige Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn den Ruhestand auch nicht vorgestellt: Beim Colours-Festival im Theaterhaus feudelte er den Turnhallenboden, und das zum Kampflied der »Internationalen«. Die Tänzer der Gauthier Dance Juniors hatten mehrere Zuschauer aus der ersten Reihe gepflückt und ihnen Hausarbeit verordnet. »Barker« heißt das Familienstück, die Uraufführung des Hauschoreografen Barak Marshall erzählt von sechs Bediensteten, die endlich den Aufstand wagen. Als Mischung aus schrägem Mitmachtheater und rasanten Tanzszenen wird das kurze Stück auch in der nächsten Spielzeit das junge Publikum rocken.

Erderwärmung als Turbotanz

Früher erzählte das Ballett uns Märchen, heute geht es im Tanz um Klimawandel, Flüchtlinge, die Apokalypse: Ausgenommen düster waren die Themen des Tanzfestivals im Theaterhaus. Ein Abbild der großen Sorge der jungen Generation und ein fast schon verzweifelter Aufruf zum Miteinander und zur Toleranz. Wer unter den Choreografen nicht seinen eigenen Tanzstil entwickelt, was nur noch den allerwenigsten gelingt, der greift zur Fusion, zur möglichst kreativen Vermischung verschiedener Idiome aus Europa, den USA, Afrika oder Asien.

Obendrauf kommen die ganz modernen Entwicklungen, die so schöne Namen wie »Voguing«, »Krumping« oder »Whacking« tragen. Das kann der eine besser und der andere schlechter – wo Guillaume Côté, ehemaliger Startänzer des Kanadischen Nationalballetts, in »Burn, Baby, Burn« die Erderwärmung als Behauptung über einen effektheischenden Turbotanz legt, da agieren die Europäer subtiler.

Tanz als Rockkonzert

Zwischen Dorffest und Breakdance-Battle spielt der Portugiese Marco da Silva Ferreira in »Carcaça« mit einem unheimlich glimmenden Tanzboden, der die Abdrücke seiner lauthals singenden Rebellen bewahrt – oder sind sie bereits Leichen? Für Live-Musik reichen heute ein Laptop und ein Schlagzeug, der starke Rhythmus verband fast alle 42 Aufführungen des Festivals. Die Stücke von Hofesh Shechter etwa sind Tanz und Rockkonzert in einem, »Theatre of Dreams« macht da keine Ausnahme.

Genial spielt der Israeli mit Sitz in London hier mit Theatervorhängen, die Sekundenaufnahmen aus dem Leben enthüllen und sofort wieder verbergen, was irgendwann alle Realität in Frage stellt. Bis ganz hinten der letzte, prachtvoll dekorierte Vorhang wartet – und sich nie öffnet. Nihilismus kann so schön sein, wenn man in dieser cool federnden Versunkenheit darüber hinwegtanzt. Sidi Larbi Cherkaoui dagegen, der große Tanzstil-Fusionierer vor dem Herrn, enttäuschte mit dem Wüstenstück »Nomad«, in dem statt seines gewohnten »knochenlosen« Stils ein etwas banaler Breakdance zu sehen war – bis die Bewohner der Wüste selbst zu Erde wurden.

Verschwundene Mitte

Der Londoner Botis Seva, ein Migrantenkind auch er wie so viele Tanzkünstler der jungen Generation, lässt in »Until We Sleep« rastalockige Krieger durch eine tiefschwarze, taglose Welt ziehen, immer am Grenzzaun entlang. Vielleicht flüchten diese Heimatlosen aus der Kolonialzeit oder sie kämpfen in einer zerstörten »Mad Max«-Zukunft ums Überleben. Das eindrückliche, intensive Stück charakterisiert die verlorenen Kämpfer mit verstörten, wütenden Bewegungsabläufen.

Absolut kontrolliert und taghell dagegen baut sich beim Berliner Ensemble Dance On aus einer kleinen, aber ständigen Bewegung eine riesige Energie auf: »Mellowing« bedeutet in etwa »Reifwerden«, und reif sind diese Tänzer über 40, so geschmeidig wie elegant. Persönlichkeit strahlt noch viel weiter als die wildesten Sprünge. Dass es das intellektuelle, moderne Amerika noch gibt, zeigt Michelle Dorrance mit ihrem Avantgarde-Stepptanz, wenn sie und ihr Ensemble mit der Street-Dancerin Ephrat Asherie nach der verschwundenen Mitte der Gesellschaft suchen.

Indien trifft Afrika

Diese verschwundene Mitte findet der senegalesisch-französische Choreograf Amala Dianor, indem er raffiniert die unerwarteten Ähnlichkeiten zwischen indischem und afrikanischem Tanz, zwischen Flamenco und dem angeberischen Stolzieren des Voguing herausfiletiert und so seine völlig unterschiedliche Truppe synchron zusammenschweißt. Das ergibt die perfekte Mischung aus »Schüttel alles, was du hast« und getanztem Weltfrieden. Am Ende schwoft das halbe Publikum auf der Bühne mit.

Nie war Eric Gauthiers Idee eines Festivals zum Mittanzen wertvoller: Über 16.000 Menschen waren bei den Mitmach-Events in der Stadt dabei, über 17.000 Besucher im Theaterhaus. Bis in zwei Jahren! (GEA)