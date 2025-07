Getanzte Shaker-Gemeinschaft bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LUDWIGSBURG. Es ist ein meditatives, fast schon sperriges Tanzstück, so eigenbrötlerisch wie die Menschen, an die es erinnert. »Borrowed Light« wirkt eher wie eine spirituelle Erfahrung und scheint nicht nur wegen seiner Inspiration, der praktisch ausgestorbenen amerikanischen Freikirche der Shaker, ein wenig aus der Zeit gefallen.

Der moderne Klassiker des finnischen Choreografen Tero Saarinen gastierte im Forum am Schlosspark bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen und zeigte bei all seiner Schroffheit eine selten glückliche Verbindung aus Gesang und Tanz: Das Werk entstand 2004 zusammen mit der Boston Camerata, einem Vokalensemble für Alte Musik, dessen damaliger Leiter Joel Cohen 20 Lieder der Shaker bearbeitete – schlichte A-cappella-Hymnen mit schönen Melodien, deren starke Rhythmik auf die ungewöhnlichen Gottesdienste der Shaker verweist: Auf ihre ganz eigene Weise liebten sie Gesang und Tanz.

Geborgtes Licht

Die acht großartigen Sänger sind Teil der Aufführung. Sie stehen den acht ebenso in Schwarz gewandeten Tänzern manchmal gegenüber oder mischen sich unter sie, wandern auf den hohen Stufen eines funktionalen schwarzen Raumes nach oben und werden fast schon zum Bestandteil dieser strengen Architektur. Erhellt wird der Raum vom »geliehenen Licht« aus dem Titel – wenn Zimmer keine Außenfenster haben, dann können ihre Erbauer Tageslicht aus angrenzenden Räumen »borgen«, also umlenken oder reflektieren. Während der 80 Minuten wandert eine ferne Lichtquelle von links nach oben und dann nach rechts – offensichtlich erleben wir einen Tag bei den Shakern, die so karg und fleißig wie die Amish lebten, aber nach anderen, zum Teil freieren Regeln. Frauen etwa waren hier gleichberechtigt.

Glaube und Zweifel

Mit seiner Mischung aus dem kantigen zeitgenössischen Tanz des Nordens und einem vom japanischen Butoh beeinflussten, stark nach innen gewendeten Idiom war Tero Saarinen kurz nach der Jahrtausendwende schon einige Male in Ludwigsburg. In letzter Zeit aber war es eher still um ihn und seine Kompanie. In Straßenschuhen und langen schwarzen Röcken mit Filzjacken tanzt diese nun in Kreisen und Linien, seltener in Paaren oder ganz allein. Manchmal meint man, die schwere Last zu sehen, die diese arbeitenden Körper täglich tragen; ihr Tanz hat nichts Feines oder Leichtes. Mal wird er zum Ritual und dann zum Leiden daran, zeichnet den Konflikt zwischen Demut und Aufbegehren und zeigt die Entschlossenheit dieser Menschen.

Während die Tänzer sich die Einigkeit ihrer Gemeinschaft im Zeitalter des Egoismus schmerzhaft abringen, finden die Sänger sie in schönster, leichter Harmonie – gerade am Schluss, wenn die Sopranistin Anne Azéma langsam über die weiten Stufen nach oben geht und zu »Mutter Ann« wird, der Gründerin der Shaker. Wunderbar schwebt ihre Stimme über den wortlosen Melismen der anderen, erzählt tröstlich von Geborgenheit im Glauben. Nach und nach verlöschen die »geliehenen Lichter« um sie, die einsam zweifelnde Tänzerin unten blickt ihr nach, und man weiß nicht, wie sie sich entscheiden wird. (GEA)