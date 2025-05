Gen-Z-Superstar Tate McRae begeistert in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Wem 6,7 Millionen Menschen auf Instagram folgen, der hätte problemlos auch die Stuttgarter MHP-Arena füllen können. Und so war es keine Überraschung, dass sich am Dienstagabend in Bad Cannstatt Hunderte Meter lange Warteschlangen bildeten. Mit anderen Worten: Die Kanadierin, Gen-Z-Superstar Tate McRae, hat in Stuttgart das erste Deutschlandkonzert ihrer »Miss Possessive«-Tour gegeben. Und dabei die altehrwürdige Schleyer-Halle in einen pulsierenden Tempel des Pop verwandelt.

Um Punkt 20.50 Uhr betrat McRae, die auf dem Musik-Streamingdienst Spotifiy 48,3 Millionen monatliche Hörer hat, die Bühne und eröffnete das Konzert mit dem Titeltrack »Miss Possessive«. Begleitet von einer beeindruckenden Lichtershow und einer perfekt synchronisierten Tanzcrew, setzte sie sofort ein starkes Zeichen für den Abend. Neben Hits wie »You Broke Me First« und »Greedy« – ihrer ersten offiziellen Nummer-eins-Single weltweit – präsentierte sie auch neue Stücke aus ihrem aktuellen, insgesamt dritten Album »So Close to What«, das im Februar erschienen ist. Ein Highlight war die Performance von »Greenlight« auf einer B-Stage, die eine intimere Atmosphäre schuf und die Nähe zum Publikum betonte. Inklusive eines wortwörtlich ohrenbetäubenden Kreischens der Gen Z.

Konzert oder Tanzevent?

Doch darf man überhaupt von einem Konzert sprechen? Denn das, was die gerade einmal 21-Jährige in Stuttgart zeigte, ging weit über die Performance am Mikro hinaus. McRae, die mit dem Tanzen und einer deutschstämmigen Mutter als Tanzlehrerin groß geworden ist, hätte ihren Auftritt auch problemlos als Tanzevent verkaufen können. Und ihre Fans hätten vermutlich trotzdem tief in den Geldbeutel gegriffen. Spektakuläre Flickflacks hier oder ein eingesprungener Spagat da: Faszinierend, was die Kanadierin und ihre Tanzcrew in der Schleyer-Halle auf die Beine stellten. Damit setzt McRae, die während der Show gefühlt 20 Mal plötzlich in einem neuen Outfit erstrahlte, definitiv neue Maßstäbe. Wie auch mit ihrem neuen Hype-Song »Sports Car«, der bereits 308 Millionen Mal auf Spotify gehört wurde.

Mit ihrer Mischung aus Gesang, Tanz und visueller Inszenierung hat die 21-Jährige in Stuttgart eine Show geliefert, die sowohl künstlerisch wie emotional überzeugte. Zwischen den Songs sprach sie offen über persönliche Erfahrungen und die Entstehung ihrer Lieder – und blickte öfter recht ungläubig in die große, tobende Menschenmenge. Spätestens jetzt wissen sie also auch im Schwabenländle, warum Britney Spears die Kandierin als eine »unglaubliche Performerin« bezeichnete. (GEA)