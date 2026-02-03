Geigerin Mira Foron bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das war schon seltsam am Montagabend beim Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie in der Stadthalle. Erst erklärt Dramaturgin Stefanie Eberhardt in der Einführung, die fünfte Sinfonie von Ahmet Adnan Saygun sei voller türkischer Elemente. Im Konzert selbst wendet sich dann Dirigentin Nil Venditti ans Publikum und behauptet, es sei überhaupt nichts Türkisches an dem Werk, es sei geradezu »durch und durch deutsch«. Ja, was denn nun?

Tatsächlich haben sie beide recht. Dass Saygun (1907–1991), der »Grand Old Man« der türkischen Klassik, in seinem Spätwerk jede Menge türkisch-arabische Instrumente und Techniken einfließen lässt, ist offenkundig. Da ist das ausufernde Schlagzeug mit Trommeln, Gong, Xylofon, da sind die hypnotischen Rhythmen, da ist der krasse Kontrast zwischen orgelpunktartigen Liege-Akkorden und wirbelnder Bewegung. Punkt für Eberhardt. Nur verwendet Saygun, der viele Jahre in Westeuropa zugebracht hat, all das nicht, um ein türkisches Flair zu vermitteln. Stattdessen benutzt er es, ähnlich wie Bartók osteuropäische Musikelemente, um das Ausdrucksspektrum der traditionellen Sinfonik zu erweitern. Das Ergebnis ist eine Art hochemotionaler Expressionismus – und der hat seine Wurzeln in Mitteleuropa, nicht zuletzt auch in »Good Old Germany«. Punkt für Venditti.

Stille und Eruptionen

So oder so ist es ein Werk, das man erst mal verdauen muss. Wenn die Sinfonie über das Leben spreche, dann über seine Abgründe, sagte Venditti. Immer wieder ballen sich die Klangmassen, schwarz orgelnde Tiefbläser, schneidende Geigen, schieben sich ineinander, kulminieren in Eruptionen des Schlagwerks. Krasse Gegensätze stehen dicht an dicht: lastende Akkordik und nervöse Bewegung, markerschütternder Donner und beklemmende Stille. Hier und da reißt plötzlich der Gewitterhimmel auf und man sieht ein paar einsame Celesta-Tupfer wie Sterne blinken.

Es ist die Ruhe vor dem nächsten Ausbruch. Sayguns Sinfonie erzählt von dem, was über den Menschen hereinbrechen kann – und von den kostbaren Momenten der Hoffnung. Vermutlich würden Menschen in Gaza oder Kiew das Werk nochmal ganz anders hören. Heute klingt es, als habe Saygun es erst gestern komponiert. Die Philharmonie setzt es dicht und beklemmend um.

Temperamentvolle Dirigentin

Wie gut, dass Gastdirigentin Nil Venditti zur Düsternis dieses Brockens einen kompletten Kontrast bildet. Die türkisch-italienische 32-Jährige ist Leben pur. Sie springt mit sprühender Energie aufs Pult, hebt beim Dirigieren regelrecht ab, gibt Einsätze mit furioser Entschlossenheit. Hat jedoch für die zarten Stellen wundersam weiche Gesten. Beim Applaus stellt sie sich demonstrativ ins Orchester, und bei der Zugabe von Geigerin Mira Foron sitzt sie im Schneidersitz am Bühnenrand, ganz lauschende Meditation. Das Publikum mit ihrer Begeisterung mit hineinzunehmen in die Musik – es ist ihr gelungen!

Das Violinkonzert von Jean Sibelius ist sinnig ausgesucht als Ergänzung zu Saygun. Auch Sibelius sucht in seiner Musik das Abgründige. Auch bei ihm orgeln tief die Hörner und Fagotte, und die gerade mal 23-jährige Solistin Mira Foron bringt das Dunkle der tiefen Lagen bestechend zur Geltung. Es ist ein Werk, das in die Finsternis der finnischen Sümpfe und des finnischen Winters zu führen scheint, was immer auch als Abbild verschatteter Seelenzustände gemeint ist.

Kunst der dunklen Töne

Foron hat dafür ein ausgeprägtes Gespür. Immer wieder lässt sie ihr Instrument fast wie eine Bratsche klingen, erdig, raunend, voll innerer Wärme. Um dann als berührender Kontrast in lichte Höhen zu schnellen, die umso jenseitiger glitzern. Im Kopfsatz wogt das Geschehen dramatisch zwischen Orchester und Solistin hin und her, zerklüftete Klanglandschaft mit hypnotisierenden Ruhepunkten. Im Mittelsatz lässt die Solistin den Ton sanft dahinströmen, voll und dunkel. Ehe es im Finale in ein gewitztes Tänzchen über dem geisterhaft galoppierenden Puls von Paukist Justus Ruhrberg geht. Da sieht man vor dem inneren Auge die Trolle ums Feuer hüpfen!

Ein Traum die Zugabe mit dem Adagio aus Bachs erster Violinsonate: Melodielinien, die wie ein Gebet ins Weite gleiten. Die sinfonische Sonnenanbetung des Dänen Carl Nielsen in Gestalt seiner »Helios«-Ouvertüre ist zu Beginn ganz funkelnder Klangzauber. Es ist das lichteste Stück des Abends, der in gewisser Weise eine Reise ins Dunkel ist. (GEA)