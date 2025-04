GEA-Leserfahrt zu »Die Eiskönigin« im Stuttgarter Apollo-Theater

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Man munkelt ja von manch verborgenem Weg ins Märchenland – 89 GEA-Leser nahmen am Freitagnachmittag einfach den Bus. Eine GEA-Leserfahrt führte sie bequem in zwei komfortablen Gefährten der Firma Harsch nach Stuttgart-Möhringen zum Musical »Die Eiskönigin« im Apollo-Theater. Die Stimmung war bestens. Eine mitfahrende ältere Dame berichtete, sie habe bereits das allererste Musical in Stuttgart-Möhringen miterlebt: »Miss Saigon« über eine Liebe im Vietnamkrieg. Der auf der Bühne landende US-Hubschrauber war noch bestens im Gedächtnis.

Saal voller Zeitungsleser

Der komplett ausgebuchte Saal war hauptsächlich mit Lesern verschiedener Zeitungen gefüllt. Das größte Kontingent stellte die Nürtinger-Wendlinger Zeitung, gefolgt vom Reutlinger General-Anzeiger. Weiteres Publikum steuerten die Fränkischen Nachrichten, die Backnanger Zeitung, die Ludwigsburger Kreiszeitung und die Heilbronner Stimme bei.

Vorfreude auf die eisige Märchenwelt: Teilnehmer der GEA-Leserfahrt vor dem Apollo-Theater. Foto: Armin Knauer

Man war frühzeitig da, das Wetter mild – da reichte es noch ein Gläschen Sekt auf der Terrasse. Im Publikumsraum stellte sich heraus, dass zwei junge Mädchen besonders mitfieberten: Es waren die beiden Schwestern der Kinderdarstellerin Milla aus Reutlingen. Sie verkörperte die Prinzessin Anna als Kind. »Wir waren schon oft in der Vorstellung«, berichtete die jüngere der Schwestern, »also schon zweistellig.« Stilecht hatte sie sich in ein blaues Kleid geworfen und einen Kranz aus Gänseblümchen ins Haar geflochten.

Kinderstars begeistern

Ihre sechsjährige Schwester ließ auf der Bühne nichts anbrennen. Als kindliche Anna sprühte sie vor Temperament und sang voller Elan mit glockenheller Stimme. Gemeinsam mit ihrer etwas älteren Mitspielerin Luna als junge Prinzessin Elsa war sie einer der Publikumslieblinge. Später hatte sie noch einen Auftritt als quirlige Bergvolk-Göre.

Reger Andrang an der Bar in der Pause. Foto: Armin Knauer

Für eine junge Frau aus dem Kreis der GEA-Leser war es der erste größere Musical-Besuch. Am Ende des ersten Teils, als Ann Sophie in der Rolle der Elsa zu ihrer großen, dramatischen Arie anhob, kam sie aus dem Staunen nicht heraus: »Das ist wirklich alles live gesungen?« Ja, tatsächlich, alles live. Und was die einstige ESC-Sängerin Ann Sophie mit ihrer Stimme in den Raum zauberte, war wirklich umwerfend: Dramatik, Gefühl, die sanften Zwischentöne, die blitzenden Höhen – eine Wucht!

Alle lieben Olaf

Sängerisch wie darstellerisch zeigten sich alle stark an diesem Abend. Wobei Abla Alaoui als Anna durch ihre unbekümmerte Frische begeisterte. Während Jonathan Hamouda Kügler mit sympathischem Charme den Naturburschen Kristoff gab. Besonders viele Fans hatte Schneemann Olaf, gewitzt in Bewegung versetzt von Puppenspieler Kaj-Louis Lucke. Olaf stand auch bei Millas Schwestern hoch im Kurs.

Beeindruckt zeigten sich die GEA-Musicalfahrer auch von den märchenhaften Kulissen. Das Schloss, die wilde Bergwelt, all das faszinierte – vor allem aber der aus unzähligen glitzernden Glaselementen gestaltete Eispalast der Eiskönigin. So ließen sich am Ende 89 zufriedene GEA-Leser mit wunderbaren Melodien im Ohr und märchenhaften Bildern vor Augen bequem im Reisebus wieder nach Reutlingen schaukeln. Im Herbst wartet mit »We Will Rock You« das nächste Musical-Abenteuer. (GEA)