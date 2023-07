GEA-Leser haben gewählt: Dieser Film eröffnet das Reutlinger Open-Air-Kino

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Knapp war’s diesmal, aber letztlich hat die GEA-Leser der Gegensatz zwischen einem Großstädter und einem Eigenbrötler in der Einsamkeit der Berge am meisten gereizt. »Die einfachen Dinge« heißt der Gewinner des GEA-Wunschfilm-Votings und wird deshalb am 3. August das Reutlinger Open-Air-Kino im Spitalhof eröffnen – in einer Vorstellung exklusiv für GEA-Abonnenten. 128 Leser stimmten für diesen Streifen.

Nur knapp geschlagen geben musste sich die Komödie »Ticket ins Paradies« mit den Superstars Julia Roberts und George Clooney als Ex-Ehepaar im Dauerclinch. Das sich hier notgedrungen zusammenrauft, um die gemeinsame Tochter an ihrem aktuellen Vorhaben zu hindern, dass da lautet, auf Bali den Bund fürs Leben zu schließen. 114 Leser hätten den Film bevorzugt. Abgeschlagen mit nur 38 Stimmen lag dahinter die Komödie »Fisherman’s Friends 2 – Eine Brise Leben« über eine Seemänner-Band auf Rockstar-Kurs. Sowie als Schlusslicht mit 29 Stimmen das gefühlvolle Beziehungs-Drama »Past Lives – In einem anderen Leben«.

Im Voting, wie gesagt, mussten sich Clooney und Roberts geschlagen geben. Eröffnen vor einem Publikum aus GEA-Lesern wird den Kino-Reigen nun Eric Besnards effektvolle Komödie über den Zusammenprall von Großstadtmilieu und Natureinsamkeit – ein Stück bester französischer Kinokomödienkultur.

Es geht um Vincent, gespielt von Lambert Wilson, einen Manager, der erst so richtig im Element ist, wenn der Terminstress ordentlich hochkocht. Ausgerechnet er bleibt mit seinem Cabrio auf einer Bergstraße im Nirgendwo liegen. Wo ihm der eigenbrötlerische Selbstversorger Pierre (Grégory Gadebois) aus der Patsche hilft. Inmitten der Bergeinsamkeit kommt man ins Gespräch. Und bald wird klar, dass hier jeder von beiden das exakte Gegenmodell zu seinem eigenen Lebensentwurf präsentiert bekommt.

Der GEA-Wunschfilmabend ist erneut reserviert für GEA-Abonnenten. Tickets für die Vorstellung gibt es ab 19. Juli im GEA-Service-Center am Burgplatz. Die Karten für diesen Abend sind vergünstigt und kosten nur 10 Euro statt 12 Euro wie für die übrigen Vorstellungen des Open-Air-Kinos. Einen Begrüßungsaperitif gibt es für unsere treuen Leser obendrauf. Unter allen Abstimmungsteilnehmern – telefonisch wie online – wurden unabhängig vom gewählten Film zehnmal zwei Freikarten für eine beliebig wählbare Vorstellung innerhalb des Open-Air-Kinos vom 3. bis 20. August verlost.

Die Gewinner der Freikarten

Jeweils zwei Freikarten für eine Vorstellung des Open-Air-Kinos ihrer Wahl haben gewonnen: Herbert Reder aus Reutlingen, Tanja Windisch aus Reutlingen, Cornelia Darms aus Reutlingen, Ingrid Mayer aus Engstingen, Angelika Gottwik aus Hohenstein, Dieter Thieß aus Reutlingen, Andreas Noll aus Reutlingen, Andrea Butscheid aus Sonnenbühl, Claudia Sander aus Reutlingen und Jean Weber aus Reutlingen.

Reguläre Tickets für die Open-Air-Kino-Vorstellungen vom 4. bis 20. August gibt es für 12 Euro ausschließlich online oder im genossenschaftlichen Programmkino Kamino (Ziegelweg 3 in Reutlingen). Die Platzwahl ist frei, die Anfangszeiten der Filme sind auf den Einbruch der Dunkelheit abgestimmt und deshalb wochenweise gestaffelt. In der ersten Woche ist der offizielle Filmstart um 21.15 Uhr, danach bereits um 21 Uhr. (GEA)

www.kamino-reutlingen.de/open-air- kino-im-spitalhof/