Gäste aus Paris eröffnen Tübinger Vielklang-Festival

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Intendant Felix Thiedemann hat zum Auftakt des Tübinger Vielklang-Festivals skizziert, wie das Festival-Thema »Brüche/Umbrüche« aus der Beschäftigung mit den beiden in diesem Jahr zentralen Persönlichkeiten entstanden ist: Richard Gölz und Dmitri Schostakowitsch. Dem Tübinger Theologen, Kirchenmusiker und Widerstandskämpfer Gölz, wie Schostakowitsch vor 50 Jahren gestorben, widmet sich das Festival ein ganzes Wochenende lang (5. bis 7. September). Werke von Schostakowitsch sind in vielen der Konzerte bis 14. September zu hören.

So auch beim Auftakt am Freitag im »Saal Eins« der Tübinger Westspitze. Thibault Vieux (Violine), Aurelien Sabouret (Violoncello) und Simon Zaoui (Klavier) sind Kollegen Felix Thiedemanns von der Opera National de Paris. Ihnen war wichtig, Schostakowitsch auch mit seiner »heiteren Musik« zu präsentieren, wie Aurelien Sabouret auf Englisch erklärte.

Cello im Diskant

Mit »Fünf Stücke für zwei Violinen und Klavier« in einer Bearbeitung für Violine, Violoncello und Klavier ließ sich diese Seite des 1906 in St. Petersburg geborenen russischen Komponisten wunderbar veranschaulichen. Etwas Süß-Sehnsuchtsvolles lag in dieser Musik, die das Trio voller Wärme und Leben spielte. Die Geigenstimme schien im zweiten Stück regelrecht Luftsprünge zu machen, nach einem Ritardando fanden die Musiker erneut zu Schwung. Im dritten Stück wogte es im Klavier elegisch hin und her, was auch die Streichinstrumente einlud, sich einzubringen, das Cello im Diskant, beide mit kurzer Temperament-Aufwallung. Es folgte ein Walzer mit dem Klavier als Rhythmusgeber und den Stimmen von Geige und Cello, die anmutig dahinglitten. Die abschließende Polka glich dann einem munteren Katz-und-Maus-Spiel, kam gehuscht, getupft und gezupft daher.

Schostakowitschs Cellosonate d-Moll Opus 40 mutet in ihrer Lyrik und Melodik konservativ-spätromantisch an. Aurelien Sabouret und Simon Zaoui machten sie zum Erlebnis. Das Ausdrucksspektrum reichte dabei vom hämmernden Ostinato über die elegische »Vokalise« bis zu einer verzerrten Anspielung auf Haydn.

Werk eines 17-Jährigen

Mit Schostakowitschs Klaviertrio Nr. 1 Opus 8 beendeten die Gäste aus Paris später das Konzert. Der zur Entstehungszeit erst 17-jährige Komponist ließ darin auf ein chromatisch absteigendes Dreiton-Motiv eine schwelgerische, an Tschaikowski erinnernde Melodie folgen. In ständig wechselnden Tempo-Episoden sprudelte aus dem einsätzigen Werk ein bewundernswerter Einfallsreichtum, den die drei Musiker mit ihrem hingebungsvollen Spiel gut darzustellen wussten.

Aurelien Sabouret ließ mit Mieczyslaw Weinbergs Sonata für Cello solo Opus 72 eine der konzentriertesten und poetischsten Inspirationen des mit Schostakowitsch befreundeten Komponisten sprechen. In Erwin Schulhoffs Duo für Violine und Cello fesselten Thibault Vieux und Aurelien Sabouret mit Ausdrucksreichtum und spieltechnischen Raffinessen - etwa einem Geigen-Flageolett über einem Bordun des Cellos. Das wilde Presto fanatico ließ an Bartók denken.

Maskenhafte Verstellung

Erich Wolfgang Korngolds Schauspielmusik zu »Viel Lärm um nichts« hatte in den Schlusswendungen teilweise etwas Wienerliedhaftes. Thibault Vieux und Simon Zaoui kitzelten neben verträumter Verliebtheit auch die Widerborstigkeit und die maskenhafte Verstellung aus dieser Musik heraus. (GEA)