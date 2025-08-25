Frostig: Vladimir Sorokins »Schneesturm« bei den Salzburger Festspielen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SALZBURG. Was Vladimir Sorokins »Schneesturm« mit dem 150. Geburtstag von Thomas Mann verbindet? Eben jene Metapher von den eisig weißen Kristallen, die im »Zauberberg« den Protagonisten Hans Castorp in einen Traum zwischen arkadischer Anmut und apokalyptischen Horrorvisionen fallen lassen. Ähnlich wie Sorokins Landarzt Dr. Garin, der durch die Winternacht mit seinem Kutscher Perkhusha unterwegs ist, um Medikamente in eine abgelegene Ödnis zu bringen, wo eine Seuche wütet und die Bewohner in Zombies verwandelt. Doch schon auf dem Weg zu ihnen verlieren in den unendlich scheinenden Schneefeldern die beiden Reisenden jedwedes Gefühl für Raum und Zeit, erleiden Wahnvorstellungen, halluzinieren.

Und sie erreichen ihr Ziel natürlich nicht. Schlussendlich finden Chinesen den fast erfrorenen Garin mit seinem toten Kutscher. Sie sammeln alles Verwertbare ein, »um den Ort des Scheiterns dann gleichgültig dem endlos fallenden Schnee zu überlassen«, wie es die Dramaturgin der Aufführung, Birgit Lengers, in ihrer Werkeinführung beschreibt und offene Frage an das Publikum richtet: »Wohin bringen sie ihre Beute? Und was folgt auf das Ende unserer vertrauten Welt?«

Pessimistische Dystopie

Sorokins literarischer Blick darauf ist eine pessimistische Dystopie, wurzelnd im Teufelskreis von sich wiederholenden katastrophischen Zeitläuften aus der Vergangenheit hinein in die Gegenwart. Verbindende Klammer hierfür ist der Mythos einer vermeintlichen »Sonderstellung« Russlands, den er wortgewaltig und metaphernmächtig dekonstruiert.

So auch in seinem 2012 entstandenen Roman »Schneesturm«. In dem er mit den klassischen Topoi der russischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts virtuos spielt, sie bricht und in neue Beziehungen zueinander setzt. Sei es eine Kutschfahrt durch die tief verschneiten russischen Weiten wie bei Tolstoi, sei es ein pflichtschuldiges Dialogarrangement wie im Sozialistischen Realismus. Durchzogen von scharfer Kritik an Putins neoimperialistischem Staatenverständnis. Was ihn mit Kirill Serebrennikow verbindet. Genauso wie auch die Sanktionen, der sich beide Künstler vor ihrer Emigration nach Deutschland ausgesetzt sahen. Die Bücher des vor wenigen Wochen 70 Jahre alt gewordenen Autors wurden schon 2002 vor dem Moskauer Bolschoi-Theater öffentlich verbrannt. Und Serebrennikow kam zehn Jahre später in Hausarrest.

Virtuose Montage-Technik

Jetzt hat er als sein eigener Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner Sorokins Epos in Koproduktion mit dem Schauspielhaus Düsseldorf sowie der Kirill & Friends Company dramatisiert und bei den Salzburger Festspielen zur Uraufführung gebracht. Und das Stück in einem, wie er es selbst ausdrückte, »post-apokalyptischen, retro-futuristischen« Raum angesiedelt. Dabei ganz im Geist der Romanvorlage in geradezu virtuoser Montage-Technik eine Vielzahl an Darstellungselementen zum Einsatz gebracht, vom Tanz über das Figurentheater bis zum Filmischen. Hierfür betrieb er ganz bewusst Klitterung heterogener Stilelemente. Das muss man können.

Und er konnte! Was die Romanvorlage des regimekritischen Sorokin noch fatalistischer wirken ließ. Zugleich das zeitgenössische Theater in seiner Form gesamthaft gedacht und umgesetzt hat. Mit einem neunköpfigen Spitzenensemble, dessen Leistung in dieser mehr als dreistündigen Aufführung nur in Superlativen beschrieben werden kann, angeführt vom großartigen August Diehl als zunächst sich auftrumpfend-besserwisserisch gerierender, akademische Überheblichkeit ausspielender Dr. Garin. Immer tiefer gerät er jedoch in den Sog seiner Halluzinationen, ist getrieben zwischen aggressiv aufgebäumter Verzweiflung und dem resignierten Sich-Fügen-Müssen in den unaufhaltsam sich nahenden Tod. Was Diehl mit der bühnenkünstlerischen Kompetenz eines großen Tragöden vorführt. Flankiert von Filipp Avdeev in der deutsch-russisch angelegten Chargenrolle des Perkhusha, die er voll umfänglich ausspielt, ohne dabei zu outrieren.

Musik, die das Geschehen reflektiert

Zu alledem kongruierte die Bühnenmusik von Alexander Manotskov, der seine russische Heimat aufgrund seiner pro-ukrainischen Haltung verlassen musste und mittlerweile ebenfalls in Düsseldorf lebt. Nie ist sie bloß illustrativ, sondern reflektiert das Geschehen, erzählt es weiter. Mit madrigalartigen Gesängen, verzerrten Lullabies, kurzen Chansons, Haltetonfakturen in der Art des Organums oder einem Totentanz. Und wenn er zum Lamentobass den Dr. Garin seinem Tod entgegenfrieren lässt, merkt man das musikhistorisch stimmige Bewusstsein des Opernkomponisten. (GEA)

Nächste Aufführung am 26. August