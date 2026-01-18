»Free Vivaldi«: Barockmusik trifft Breakdance in Dettinger Schillerhalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Das Publikum ist irritiert zu Beginn in der hälftig abgeteilten Schillerhalle. Vivaldi trifft Breakdance, hieß es in der Ankündigung, und jeder im mit 400 Besuchern voll besetzten Saal fragte sich wohl, was daraus entstehen kann. Doch zunächst ist da nur dichter Nebel auf der Bühne, in den vier weiß gekleidete Gestalten treten, sich in der Stille bewegen wie Geistererscheinungen.

Da taucht ein Geiger auf im Nebel, lässt auf seinem Instrument ganz allein das bekannte Thema aus Vivaldis »Frühling« erklingen, dem bekanntesten jener vier Violinkonzerte, die der Komponist vor genau 300 Jahren den Jahreszeiten gewidmet hat. Klar und voller Wärme löst sich die Melodie aus dem Nebel. Musik vom Band mischt sich dazu, ein poppiger Beat setzt ein, die Tänzer sind zurück: Fünf sind es nun, drei Männer, zwei Frauen. Im Puls der Musik zucken sie in eckigen Bewegungen.

Aus der Stille in den Tanz

Es ist raffiniert gemacht, wie die MAK Company in »Free Vivaldi« die Zuschauer erst in die Stille, dann in die Barocksphäre, schließlich in modernen Tanz gleiten lässt. Der Abend richtet den Fokus abwechselnd auf die barocke und die moderne Welt. Geiger Manuel Druminski verbindet beide Welten, indem er mit seinem Instrument über die Bühne wandelt und mal Vivaldi pur spielt, mal die barocken Motive in den Trommelpuls von Hiphop oder Dancefloor einflicht. In den Choreografien von Maryam Anita Khosravi ist man mal auf freier Flur, mal in einem urbanen Club.

Geiger Manuel Druminski in der Show »Free Vivaldi« der MAK Company beim Gastspiel in der Dettinger Schillerhalle. Foto: Armin Knauer Geiger Manuel Druminski in der Show »Free Vivaldi« der MAK Company beim Gastspiel in der Dettinger Schillerhalle. Foto: Armin Knauer

Kurios, wie die Jahrhunderte durcheinanderwirbeln. Aus dem Off erklingen die altertümelnden Texte, die mutmaßlich VIvaldi selbst als Begleitdichtung für seinen Zyklus verfasst hat. Von alten Göttern ist da die Rede, vom Schäfer mit seiner Herde und der Jagd auf flüchtendes Wild.

Von Hiphop bis Modern Dance

Die Moderne ist präsent in den Auftritten der Tänzer, als Gruppe, solistisch oder in Paarbegegnungen. Diverse Stile werden dabei zitiert. Mal schlenkert man lässig im Hiphop-Stil die Glieder, dann zucken Arme und Beine roboterartig. Mal erlebt man, besonders in den Soli, die fließenden Bewegungen des Modern Dance, mal Drehungen und Gesten aus dem klassischen Tanz. Vom Publikum bejubelte Highlights sind eingestreute Breakdance-Akrobatik-Beiträge: auf dem Kopf getanzte Pirouetten, halsbrecherische Überschläge, Figuren, bei denen der in der Luft schwebende Körper nur von einem Arm gestützt wird.

Solistische Auftritte wechseln mit Gruppenchoreografien. Foto: Armin Knauer Solistische Auftritte wechseln mit Gruppenchoreografien. Foto: Armin Knauer

Die Show arbeitet ohne Bühnenbild, dafür mit effektvollen Wechseln der Lichtstimmung und ständig wechselnden Kostümen. Vivaldis Musik wird von Popsongs abgelöst, von R'n'B-Hits, Drum'n'Bass-Rhythmen oder Discobeats. Zwischendurch schweift Geiger Druminski in ein Violinkonzert der Romantik ab. Hier und da nehmen die Choreografien auf den archaisierenden Hintergrundtext Bezug: im Sommer, wenn die Hitze drückt, liegen alle ermattet am Boden; als waidwundes Wild flüchtet der Solotänzer; Vivaldis berühmtes Gewitter tanzt die Gruppe im violetten Zwielicht.

Mitreißende Bühnenpräsenz

Insgesamt hätte man sich vorstellen können, dass die Hintergrundtexte sich in einer erzählerischen Struktur der Tanzszenen spiegeln. Die jedoch bleiben meist abstrakt, vermitteln auf eher allgemeine Weise Energie, Lebensfreude, Einsamkeit oder Melancholie. Man hätte sich auch vorstellen können, dass Vivaldis Musik als Kontrast zur Discosphäre öfter pur nach vorn tritt; stattdessen verschwindet sie gegen Ende immer mehr.

Witzige Formationen sind zu erleben bei »Free Vivaldi«: Hier legt sich das Ensemble demonstrativ zur Ruhe. Foto: Armin Knauer Witzige Formationen sind zu erleben bei »Free Vivaldi«: Hier legt sich das Ensemble demonstrativ zur Ruhe. Foto: Armin Knauer

Davon abgesehen ist das alles absolut mitreißend und mit fabelhaftem tänzerischen Können umgesetzt. Tänzer wie Breakdance-Akrobaten sprühen nur so vor Bewegungslust und holen das Publikum hinein in die jeweilige Atmosphäre. Die Begeisterung ist groß, am Ende gibt es Standing Ovations – und eine Zugabe, in der die einzelnen Tänzer sich mit kleinen Soli bedanken. Ein interessantes Experiment und ein überaus gelungenes Gastspiel. (GEA)