Früherer Tübinger Zimmertheater-Co-Intendant Dieter Ripberger geht nach Berlin

BERLIN. Der Kulturmanager und frühere Tübinger Zimmertheater-Co-Intendant Dieter Ripberger wird zum 1. Juni 2025 neuer Geschäftsführender Direktor des Berliner Ensembles. Zusammen mit Oliver Reese als Intendant wird er zukünftig auch als zweiter Geschäftsführer der Theaterleitung vorstehen, wie das Berliner Ensemble mitteilte.

Ripberger, 1987 in Schwäbisch Gmünd geboren, studierte Philosophie und Kulturmanagement an der Universität Hildesheim sowie Arts Administration an der Universität Zürich. Nach Stationen am Theater Konstanz, am Theater Lindau und am Thalia Theater Hamburg war er als Referent für Kulturpolitik im Deutschen Bundestag tätig. Von 2018 bis 2023 arbeitete er als Co-Intendant und Geschäftsführer am Institut für theatrale Zukunftsforschung im Tübinger Zimmertheater. Zuletzt leitete er als Geschäftsführender Direktor das Staatstheater Kassel zusammen mit Intendant Florian Lutz. (eg)