Flotte Songs zum Klimawandel: Ernst-Bloch-Chor im Tübinger LTT

TÜBINGEN. Der Ernst Bloch-Chor hätte keinen besseren Tag für die Premiere seiner »Treibhaus-Revue« finden können. Eine bunte Mischung an Liedern, teils mit erweiterten Texten, sorgte für gute Laune im vollbesetzten Saal des LTT am Sonntagabend. Während draußen die Sonne gleißt und das Thermometer immer weiter steigt, singen die Sänger vom menschengemachten Klimawandel, mal humoristisch, mal anklagend. Unter der Leitung von Johannes Söllner führt der Chor einen Querschnitt an Liedern auf, die von Hip-Hop bis Klassik reichen.

Philosophische Feier

Als Intermezzo fungieren kurze Gespräche von »Zombies«. Autorin Karin Eppler hat dafür sieben Szenen geschrieben. Einstudiert unter der Leitung von Monika Hunze ergänzen sie das musikalische Programm.

Sechs Zombies, die vor 300 Jahren auf der Erde lebten, reflektieren über die Ursachen und Folgen des Klimawandels. Die Untoten, dargestellt von Mitgliedern des Ernst Bloch Chores, diskutieren darüber, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Sie planen eine Feier zum Weltuntergang, geraten dabei jedoch ins Philosophieren: Was hätten sie getan, um den Klimawandel zu stoppen? Was würden sie heute als Menschen tun, um die Katastrophe abzuwenden?

Eigene Arrangements

Söllner hat für den Chor Lieder arrangiert, einige auch selbst geschrieben. Den Auftakt macht das Lied, das dem Programm den Namen gegeben hat: »Hurra diese Welt geht unter« von der Hip-Hop Band KIZ. Es folgen weitere Songs, die die steigenden Temperaturen zum Thema haben, wie »36 Grad« von 2raumwohnung und »Klimawandel«. Aus flotter Musik und nachdenklich machenden Texten entsteht eine ambivalente Stimmung,

Mit dem »Neoliberalen Glaubensbekenntnis« verleiht der Chor der Kapitalismuskritik seines Namensgebers Ernst Bloch Ausdruck. Wenn Sänger und Chorleiter sich zum Publikum drehen und dem Kapitalismus, dem Neoliberalismus und Elon Musk huldigen, zeigt sich deutlich die satirische Kritik am aktuellen Wirtschaftssystem.

Mendelssohn aus Ökosicht

Nach den Diskussionen der Zombies über die Folgen des Klimawandels singt der Chor Söllners Rekomposition von »L’homme d'arme«, französisch für »Soldat«, das von den Schrecken des Krieges handelt. Mendelssohns romantischem Kunstlied »Abschied vom Walde« bekommt im Zusammenhang mit der aktuellen Umweltzerstörung einen düsteren Nachgeschmack.

Der Auftritt sorgte für Standing Ovation, sodass der Chor nochmal »Zombie« von den Cranberries und »Das Narrenschiff« von Reinhard Mey sang. Trotz der guten Laune, die der Chor transportierte, blieb ein Gefühl der Nachdenklichkeit. (GEA)