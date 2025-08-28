Feuriger Opernreformator: Tommaso Trajettas »Ifigenia in Tauride« in Innsbruck

Bitte aktivieren Sie Javascript

INNSBRUCK. Endlich einmal Tommaso Trajetta! Viel zu selten wird dieser bedeutende Reformator der italienischen Oper – noch vor Christoph Willibald Glucks »Orpheus und Eurydike« – und wichtige Mozart-Vorläufer auf dem Theater gegeben. Nun haben die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik dieses Meisterwerk zu neuem Leben erweckt. Dankenswerterweise vollständig, ohne Kürzungen.

Salopp gesprochen erzählt das Stück die Fortsetzung zu einer Oper, die es zum Zeitpunkt ihrer Entstehung noch gar nicht gegeben hat: zur »Elektra« von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. Heimgesucht vom Geist der von ihm erschlagenen Mutter Klytämnestra und geplagt von weiteren Wahnvorstellungen, die er als Furien empfindet, erfährt Orest vom Orakel von Delphi, dass er erst dann wieder zur Ruhe finden würde, wenn er von der Insel Tauris, die vom Skythen-König Thoas beherrscht wird, das Bildnis der Artemis aus dem Tempel rauben und nach Athen zurückbringen würde. Gemeinsam mit seinem Freund Pylades lässt er sich auf das Abenteuer ein, was jedoch nicht allzu lange gut geht. Denn Thoas lässt jeden Fremden im Artemis-Tempel opfern. Und Ifigenia, die er in seiner Gewalt hält, muss das blutige Handwerk verrichten.

Misslingende Flucht

Unter dem Vorwand, die beiden gestrandeten Jünglinge erst noch rituell reinigen zu müssen, gelingt es ihr, die Hinrichtung aufzuschieben. Ihre Freundin Dori zeigt Orest und Pylades einen Fluchtweg; das Göttinnenbild nehmen sie mit. Thoas verurteilt Dori zum Tod. Auch die Flucht der beiden jungen Männer misslingt. Pylades gibt Orests Identität bekannt und droht Thoas mit göttlicher Rache. Thoas jedoch zeigt sich unbeeindruckt, kündigt gar an, selbst die Todesurteile zu vollstrecken, als sich Ifigenia weigert. Da ergreift sie das Schlachtmesser und tötet den Tyrannen.

Solch ein Sujet verlangt nach einem musikdramatisch zupackenden Dirigenten. Christophe Rousset an der Spitze des von ihm gegründeten Ensembles Les Talens Lyriques war dafür der richtige Mann. Genauso inspiriert wie kontrolliert führte er durch die knapp dreieinhalbstündige Aufführung. Hielt pulsierende Spannung in den vorwärtsdrängenden Passagen aufrecht, begleitete sensibel die zarten. Einzig die Klangbalance der beiden Englischhörner gegenüber dem Naturhornpaar hätte eleganter abschattiert werden können, sowohl untereinander als auch gegenüber dem Countertenor Rafal Tomkiewicz, der den Orest mit ausgeprägtem Gestaltungsvermögen sang. Schon in seinem ersten Accompagnato-Rezitativ brachte er die Todessehnsucht auf den Punkt; die nachfolgende, ohne einleitendes Orchester-Ritornell startende Verzweiflungsarie folgte exakt.

Leicht gefügtes Koloraturengeflecht

Trajetta verlangt nach Sängerinnen und Sängern, die differenziert auf die einzelnen Affekte eingehen. So wie auch Rocío Pérez in der Titelrolle. Ergreifend, wie sie ihr Mitleid mit den Delinquenten zum Ausdruck brachte, mit Koloraturen als Sinnbild der Tränen. Oder eindringlich den Dialog mit Orest führte. Und im Abschiedsduett mit ihrer zum Tod verurteilten Freundin Dori gemeinsam mit Karolina Bengtsson tief bewegte. Die mit herrlichem mezza di voce und leicht gefügtem Koloraturengeflecht ihr Empfinden für Pylade zum Ausdruck brachte. Suzanne Jerosme machte mit ihrem leicht metallischen Timbre die aufopferungsvolle Hingabe dieser Figur deutlich und zeigte im Duett mit Dori, dass beide in Trajettas Oper dramaturgisch ebenbürtige Partner zu den Protagonisten sind.

Als Thoas überzeugte Alasdair Kent, der die Grausamkeit des tyrannischen Königs wie ein Schreibtischtäter hinter der Maske der Eleganz verbarg. Das »la vendetta aspetto«, also das Abwartenwollen seiner blutigen Rache, entwickelte er auf geradezu erschreckende Weise subkutan. Wofür ihm Regisseurin Nicola Raab in der Bühnengestaltung von Madeleine Boyd einen Raum schuf, der Assoziationen an das Horrorkabinett des Dr. Caligari genauso wachrief wie an Plötzensee.

Ohne Aktionismen

Ansonsten blieb die Inszenierung eher zurückhaltend. Sie vermied dankenswerterweise aufgesetzte Aktionismen, wirkte aber auch nicht ganz auserzählt. Hinsichtlich des tadellosen NovoCanto-Chors beispielsweise, der aus dem Off sang, statt als Handlungsträger einbezogen zu sein. Und vom Dramaturgen Christian Moritz-Bauer hätte man sich gewünscht, dass er zumindest den Namen des Komponisten richtig geschrieben hätte. Denn schon vor über 30 Jahren hat sich der lange und teils erbittert geführte Streit, ob er denn nun »Traetta« oder Trajetta hieße, durch dessen entdeckte und veröffentlichte Originalunterschrift eindeutig geklärt. (GEA)