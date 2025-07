Feurige Vorstellung bei den Karl-May-Festspielen in Burgrieden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURGRIEDEN. Gleich hinter den Kränen des Ehinger Liebherr-Werks fängt er an, der Wilde Westen. Da steht der Bohrturm des gierigen Ölbarons Emery Forster (Alexander Kreuzer). Nicht weit entfernt sind die Palisaden des Forts Niobrara, das von Major Merrill (Ferdinand Ascher) mit einer Kanone gegen die angreifenden Ponka-Indianer verteidigt wird. Und auch die farbenprächtigen Tipis des Assiniboin-Volks unter ihrem Häuptling Tascha-tunga (Norbert Sluzalek) fehlen nicht.

Das ist eine Kulisse, die Sehnsüchte erweckt. Wenn die bekannte Winnetou-Melodie von Martin Böttcher erklingt, wenn Pferde im Galopp anreiten und Colts knallen, dann ist für die knapp 900 Zuschauer der Alltag vergessen. Sie werden entführt in eine Welt, in der Gut und Böse noch klar definiert ist.

Old Firehand als Erzähler

Bernhard James Lang gibt dem Schurken Tim Finnetey eine vulgäre und moralisch verkommene Note, während Alexander Baabs Winnetou etwas menschlichere und emotionalere Züge hat als das filmische Vorbild Pierre Brice. Old Shatterhand (Martin Strele) ist in Winnetou II eher ein Nebendarsteller, auch weil – in einem Perspektivwechsel zur Romanvorlage – Old Firehand die Rolle des Erzählers übernimmt,

Einige Ecken und Kanten hat Regisseur und Textautor Michael Müller diesem Charakter zugestanden, der im Laufe des Stücks bitteres Lehrgeld bezahlt. Old Firehand (Sven Kramer) kennt zwar als Jäger und Fallensteller die Kniffe der Wildnis, hat aber als Vater völlig versagt. Seine Tochter Ellen (Madeline Laub) lässt er ausgerechnet vom zwielichtigen Geschäftsmann Forster aufziehen – aus Angst, sie ebensowenig beschützen zu können wie ihre Mutter Ribanna (Gianna-Valentina Bauer).

An wilden Kampfszenen herrscht kein Mangel in »Winnetou II«. Foto: Steffen Schanz An wilden Kampfszenen herrscht kein Mangel in »Winnetou II«. Foto: Steffen Schanz

Die Handlung des Stücks ist schnell erzählt. Winnetou und Old Firehand verlieben sich in dieselbe Squaw, die sich für den Weißen entscheidet, dann allerdings vom Schurken Tim Finnetey getötet wird. Fortan sind die beiden Freunde in ihrer Suche nach Rache vereint, während Old Shatterhand den Mahner gibt, dass Selbstjustiz keine gute Idee ist. Er will den Verbrecher in einem Gerichtsverfahren aburteilen, wozu es aber – Karl-May-Kenner wissen das – natürlich nicht kommt.

Der heimliche Hauptdarsteller in Burgrieden ist Sam Hawkins, der seinen Skalp als Waffe einsetzen kann und feindliche Indianer mit dem Anblick seines kahlen Schädels unter der Perücke verjagt. Michael Müller trifft stimmlich ziemlich genau den Tonfall seines filmischen Vorbilds Ralf Wolter, ist aber der Rolle des komödiantischen Sidekicks längst entwachsen.

Der Auftritt von Winnetou hoch zu Ross wird stimmungsvoll inszeniert. Foto: Steffen Schanz Der Auftritt von Winnetou hoch zu Ross wird stimmungsvoll inszeniert. Foto: Steffen Schanz

Die eigentlichen Helden der Karl-May-Festspiele sind jedoch die rund 15 Pferde, die das ganze Jahr über trainiert werden, um beispielsweise durch Feuer zu reiten. Einen tschechischen Stuntman gibt es unter den Darstellern. Er weiß, wie man vom Pferd fällt, ohne sich sämtliche Knochen zu brechen. Für die Schauspieler gebe es langsame Pferde und für die geübten Reiter schnelle, erzählt Theater-Chefin Claudia Huitz. Und für die, die noch gar nie geritten sind, gibt es auch Pferde, die noch gar nie geritten wurden. So steht es zumindest auf einem Schild am Pferdestall hinter den Kulissen.

Was die Bregenzer Festspiele für die Oper, das sind die Burgriedener Festspiele für das Theater – wer normalerweise keine Bühnenstücke mag, weil sie ihm zu anstrengend und problembeladen sind, der bekommt hier genügend Feuer, Explosionen und Pferdestunts, um kurzweilig unterhalten zu werden. (GEA)