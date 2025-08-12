Feuer auf dem Rhythmusteppich: Latin Jazz Fest im Stuttgarter Theaterhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Das Klima könnte lateinamerikanisch sein, die Musik ist es gewiss. Zum sechsten Mal veranstaltet der Bolivianer Antonio Cuadros De Béjar das Stuttgarter Latin Jazz Festival und versammelt Musiker, die Stile ihrer Heimat mit der Großstadtmusik Jazz verbinden. Das Latin Jazz Festival wurde groß in der Kiste, dem kleinsten Jazzclub Stuttgarts, gastiert nun zum zweiten Mal im Theaterhaus. Dort ist Sommerpause und die Liebhaber der südlichen Musik sind die einzigen Gäste im Haus, füllen den Saal T2 gut zur Hälfte und erleben zwei personenstarke Ensembles auf der Bühne: Der Gitarrist José Diaz de León spielt mit seiner Band Pangea Última pulsierenden Fusion; Percussionist Miguel Llobell und Band werden begleitet von einem Sänger und Flamenco-Tänzer, der ihre Rhythmen auch zu einem visuellen Erlebnis macht.

Gitarrist und Dentist

José Diaz de León wurde in Freiburg geboren, wuchs in Mexiko City auf. Er lebt heute in Köln, wo er studiert hat, und wird im Theaterhaus begleitet von Johannes Knoll an Trompete und Flügelhorn, Norman Peplow am Klavier, Roman Fuchß am Bass, Niklas Wittig an den Drums, Christian Fehre an Congas und Percussion. Den Platz von Christine Corvisier nimmt an diesem Abend der Saxofonist Julian Ritter ein. De León und seine Begleiter spielen ausschließlich eigene Kompositionen verschiedener Bandmitglieder – lange rhythmische Variationen, aus denen die Gitarre des Leaders scharf hervortritt, die den anderen Musikern ebenfalls Gelegenheit geben, weit auszuholen.

Sehr dicht die Rhythmusgruppe, Piano und Percussion, die sich antworten, der groovende Bass, dazu das Flügelhorn, das weiche Melodien zeichnet, das Saxofon dunkel mäandernd. All dies auf einem in immer neuem Glanz strahlenden Teppich. »Pangea Ultima« ist der futurologische Name einer künftigen, zu einem Kontinent verwachsenen, von Hitze verwüsteten Erde – für José Diaz de León und seine Musiker besitzt der Ausdruck andere Bedeutung, steht für die Sehnsucht nach einer durch Musik verbundenen Welt. Der Bandleader behauptet im Übrigen von sich, in seiner Freizeit Zähne zu reparieren – »Hobby Dentist« ist der Name eines Musikstücks, das er geschrieben hat.

Getanztes Drama

Ehe Miguel Llobell und seine Band loslegen, gegen 22 Uhr, später als geplant, was der Spielfreude ihrer Vorgänger zu verdanken ist, wird Platz geschaffen auf der Bühne. Llobell ist Perkussionist, stammt aus Cádiz, Spanien, tritt auf mit Marko Mebus an der Trompete, Alejandro Suarez Roa an der akustischen Gitarre, Antoine Spranger am Piano, Brank Arnsek am E-Bass und Marcos Gonzalez an der Percussion. Schlagzeuger Pier Bruera fehlt im Theaterhaus.

Konzertinfo Das Latin Festival »Stuttgart Mi Amor« endet an diesem Mittwoch, 13. August, mit zwei weiteren Konzerten im Theaterhaus: Um 20 Uhr spielen Ellen und Bernd Marquardt »zwischen Intimität und Latin Grooves«, um 21 Uhr tritt Gregor Hübner mit seiner Violine und der Band Latin Affairs auf. (GEA)

Der Teppich, den diese Gruppe webt, ist dichter, schillernder noch, trägt lange kreisende Soli von Trompete oder Piano, schafft ein stetes Feuer, in dem Einflüsse von Kuba, Afrika, Brasilien verschmelzen. Und jene große, rechteckige Fläche auf der Bühne, um die herum die Gruppe der Musiker Position bezieht, gehört ganz dem Tänzer El Mawi. Auch er stammt aus Cádiz und tanzte den Flamenco schon auf der ganzen Welt. Seine Stuttgarter Darbietung beeindruckt – mit großem Temperament, Körperbeherrschung, Spannung. Er zittert mit rasend aufgeschlagenen Holzschuhen über den Boden, wirkt elegant, herausfordernd, hebt die Arme, verleiht der Musik auch als Sänger eine schneidende Dramatik – und verwandelt so zuletzt auch das bekannteste Stück des Abends, »Besame mucho«. (GEA)