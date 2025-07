Festival »Echt Jetzt!« startet in Reutlingen und Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kunst kann nicht nur in Bilderrahmen prangen, sie kann sich auch in bewegten Körpern ausdrücken. Kunst, die zur Handlung wird – Performance nennt man das dann. Diese Kunst der Performance rückt von 9. bis 13. Juli zum sechsten Mal das Festival »Echt Jetzt!« in den Mittelpunkt, das vom Team des Theaterpädagogik-Zentrums Reutlingen (TPZ) organisiert wird. Es besteht aus Andreas Hoffmann, Monika Weber und Paul Siemt, alle selbst Performance-Künstler, aus TPZ-Geschäftsführerin Monika Hunze und Antonia Lehn, die hier ein Praktikum im Rahmen ihres Medienwissenschafts-Studiums in Tübingen absolviert.

Festival-Info Mittwoch, 9. Juli: 17.45 Uhr: Festivalstart auf dem Marktplatz Reutlingen; 18 Uhr: Figuren und Maskenspektakel, Tanz; 19 Uhr: Umzug zur Galerie Maas; 19.30 Uhr: Vernissage Krynkana Kongpetch, Wilhelmstraße 97

Donnerstag, 10. Juli und Freitag, 11. Juli: 11 bis 14 Uhr: Konferenz Community Works;17 bis 20 Uhr: Performances im Heimatmuseumsgarten

Samstag, 12. Juli: 12 bis 20 Uhr: Performances auf der Neckarinsel Tübingen

Sonntag, 13. Juli: 11 Uhr: Ausstellung und Performance Krynkana Konkpetch, Wilhelmstraße 97, Reutlingen; 17 Uhr: Finale mit Gruppenperformance im Sudhaus Tübingen (GEA)

www.tpz-bw.de



Nach einigen coronabedingt reduzierten Ausgaben geht man nun wieder in die Vollen. Neben zahlreichen Akteuren aus der Region sind viele internationale Künstler dabei, hauptsächlich aus dem südostasiatischen Raum, aus Thailand, Vietnam, Indonesien, von den Philippinen – Künstler, zu denen Andreas Hoffmann und Monika Weber bei zahlreichen Reisen nach Asien Kontakte aufgebaut haben.

Start auf Reutlinger Marktplatz

Zum Auftakt am Mittwoch, 9. Juli, ab 17.45 Uhr in Reutlingen zieht man mitten auf den Marktplatz. Riesige insekten- oder drachenartige Fantasiefiguren aus Weidenruten, Leim und Seidenpapier hat das Team dafür gefertigt. »Die Figuren zu herzustellen, war wesentlich aufwendiger, als wir uns das gedacht hatten«, verrät Hoffmann. Um 19 Uhr ziehen Figuren und Masken in die Wilhelmstraße 97 zur Galerie Maas, wo die Thailänderin Krynkana Kongpetch mit einer Performance ihre dortige Ausstellung eröffnet.

Heimatmuseumsgarten und Neckarinsel

Danach folgen zwei Tage im lauschigen Heimatmuseumsgarten, ehe man am Samstag, 12. Juli, nach Tübingen weiterzieht. Dort bespielt man als Teil des Tübinger Stadtfestes von Mittag bis zum frühen Abend die Platanenallee auf der Neckarinsel. Vor zwei Jahren hat man dieses Idyll unterm Blätterdach schon einmal genutzt. Zum Abschluss am Sonntag, 13. Juli, vereinigen sich alle Akteure zu einer Kollektiv-Performance in der Peripherie-Galerie des Tübinger Sudhauses. Was gleichzeitig die Finissage für Hoffmanns dort aktuell laufende Ausstellung »Transformation« ist. Bisher war der Abschluss meist im Stuttgarter Linden-Museum.

Soziales trifft Kunst

»Wo Hin?« lautet diesmal das Motto. Wohin treibt eine Welt, die durch Konflikte zerrissen ist? Und wo sind Momente, die Vereinigendes bringen? Das aufs Soziale zielende Motto spiegelt sich in der Auswahl der Akteure wider. Bei den bisherigen Festivals gab es auf der einen Seite die Teilnehmer, die von der Kunst her kamen, andererseits jene, die in sozialen Projekten wurzelten. Was daran liegt, dass das Festival einen Vorläufer in den »Gewaltigen Spielen« des TPZ hat, die von Schulen und inklusiven Gruppen geprägt waren. »Diese Trennung wollten wir aufheben«, erklärt Hoffmann. Deshalb habe man bei den Künstlern gezielt solche angesprochen, deren Schaffen ohnehin mit sozialen Initiativen verwoben ist. Womit man bei den asiatischen Kollegen offene Türen einrannte. »Die kennen diesen Unterschied zwischen pädagogisch und künstlerisch gar nicht so«, erklärt Hoffmann. Kunst sei dort immer auch soziale Aktion.

Regionale und internationale Akteure

Beteiligt sind Künstler und Gruppen, die mit Häftlingen arbeiten, die mit Umweltinitiativen kooperieren, sich gegen Rassismus einsetzen. Viele aus dem TPZ hervorgegangene Spielgruppen gehören dazu, aber auch eine Tanzgruppe mit Kindern und Jugendlichen aus Mali, die unter dem Dach der Mali Kinderhilfe in Karlsruhe zusammengefunden hat. Die Luftartistik-Gruppe der TSG Tübingen ist dabei, eine Kooperationsgruppe von Peter-Rosegger-Schule und Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen, die Theatergruppe des inklusiven Reutlinger Vereins Baff, das Tübinger Masckara-Theater und viele mehr. Dazu Künstler wie Boyet de Mesa von den Philippinen, Yunisti Ambarsari aus Indonesien, Gao Xiang aus China oder Krynkana Kongpetch aus Thailand.

Offene Konferenz zu sozialer Aktion

Was das konkret bedeutet, Kunst und soziale Aktion zu verbinden, ist Thema einer öffentlich zugänglichen Konferenz am Donnerstag und Freitag 10. und 11. Juli jeweils von 11 bis 14 Uhr am TPZ in der Betzinger Heppstraße 99. Im Zentrum stehen die Erfahrungen der internationalen Gäste, die ihre Projekte vorstellen.

250 Akteure in 30 Gruppen

Insgesamt sind um die 250 Akteure in rund 30 Gruppen beteiligt. Das Budget beträgt Monika Hunze zufolge rund 32.000 Euro. Gelder steuern bei: der Landesamateurtheaterverband (LABW), die Städte Reutlingen und Tübingen, die LBBW, die Sparkassenversicherung und der Landkreis. Das ifa-Auslandsinstitut in Stuttgart unterstützt bei den Flugkosten der Künstler. Für alle internationalen Künstler rechtzeitig Visa zu bekommen, sei eine Herausforderung gewesen, berichtet Hoffmann, weil durch späte Zuschuss-Zusagen erst spät feststand, dass die Flüge finanziert werden konnten. »Wir wollen hier nicht High Culture bieten, sondern das Integrative steht im Fokus«, fasst es Hoffmann zusammen. Bei dem Aufwand sei das Festival in dieser Form jedoch allenfalls jedes zweite Jahr zu stemmen. (GEA)