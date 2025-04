Fesselnder Celloabend: Alexander Hülshoff und Bernd Glemser in Tübingen

Alexander Hülshoff am Cello, Bernd Glemser am Klavier.

TÜBINGEN. Sergei Rachmaninow mag vor allem für seine Tastenmusik - besonders die Klavierkonzerte Nr. 2 und 3 - bekannt sein. Dass er auch großartige Musik fürs Cello geschrieben hat - in Verbindung mit dem Klavier -, war am Dienstagabend in der Konzertreihe der Tübinger Museumsgesellschaft im Festsaal Neue Aula eindrucksvoll zu erleben. Der Cellist Alexander Hülshoff und der Pianist Bernd Glemser brachten Rachmaninows Sonate für Cello und Klavier in g-Moll op.19 leidenschaftlich zum Funkeln.

Da es ein Werk mit Ecken und Kanten ist, verlangt es nach einem charaktervollen Spiel. Das Hülshoff und Glemser mit jedem Bogenstrich, jeder Phrasierung auf den Tasten an den Tag legen. Sie füllen die dramatische Wendung der Partitur – von Dunkelheit und Verzweiflung im ersten Satz bis zu Freude im Finale - derart mit Leben, dass man als Zuhörer Teil dieser Entwicklung wird. Vom melancholischen In-sich-gekehrt-Sein über einen rasanten Ritt voller spannender Klangeffekte, schwelgerische Cellokantilenen und virtuose Klangfluten des Klaviers bis hin zu einem Feuerwerk der Gefühle - Klängen voller Selbstbewusstsein und neu gewonnenem Lebensmut.

Schlagabtausch der Instrumente

Der Abend, der mit Robert Schumanns »Drei Romanzen« für Violoncello und Klavier op. 94 mit erzählerischem Ton, liedhaftem Charme, drängender Rhythmik und lieblich klagendem Charakter begonnen hat, hat noch mehr zu bieten. In Ludwig van Beethovens Sonate für Violoncello und Klavier A-Dur op. 69 - sie steht der »Pastorale« nahe - gibt das Cello den kantabel-singenden Ton an. Doch hat der Cellist Steven Isserlis recht, wenn er das Werk als erste Cellosonate in der Geschichte beschreibt, in der beide Instrumente gleichberechtigt sind. Der Kopfsatz kommt lyrisch-strömend daher, doch meint man auch hier, den Atem des Erzählerischen zu spüren, einen balladenhaften Ton zu vernehmen. Darauf folgt ein von Synkopen und rhythmischer Schärfe geprägtes Scherzo, gewitzt und schroff, von einem ständigen Schlagabtausch der Instrumente bestimmt. Bevor das Ganze bei Hülshoff und Glemser in brillanter Spielfreude im virtuosen Finale gipfelt.

Auch von Antonín Dvorák hat das Duo eine Komposition mitgebracht: das Rondo für Violoncello und Klavier g-Moll op. 94. Obwohl von einer melancholischen Atmosphäre geprägt, gerät es Hülshoff und Glemser inspiriert und tänzerisch, glimmend und glitzernd, dabei immer wieder die Farbe wechselnd. Das Cello klingt hier auch im Diskant gut. Liebreiz und Emphase liegen im Zusammenspiel dicht beieinander.

Wandlungsfähiger Ton

Hülshoff, Professor für Violoncello an der Folkwang Universität der Künste und künstlerischer Leiter des Orchesterzentrums NRW, einer Einrichtung der vier Musikhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, pflegt einen wandlungsfähigen Ton. Er kann Töne fest wie Bretter hinstellen, um dann im nächsten Moment mit Wärme und Nuancenreichtum zu glänzen. Glemser, in Dürbheim bei Tuttlingen geboren, Professor für Klavier an der Hochschule für Musik Würzburg, wird nicht zu Unrecht als »Klavierdichter« bezeichnet. Das Lyrische wie das Virtuose blühen bei ihm auf.

Weil auch das Publikum im gut gefüllten Tübinger Uni-Festsaal das zu schätzen weiß und die Interpreten sich mit einer Woge der Dankbarkeit konfrontiert sehen, lassen sie noch zwei Zugaben folgen. Ein »Lied ohne Worte« von Felix Mendelssohn Bartholdy schillert zwischen Temperament und Anmut. Rachmaninows »Orientalischer Tanz« gerät den Musikern abschließend geheimnisvoll und verführerisch. (GEA)