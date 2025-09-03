Faszination »Star Wars«: Ausstellung von Fans für Fans in Stuttgart

Der Rundgang durch die Ausstellung hält viel Kleinteiliges bereit, führt aber auch an lebensgroßen Nachbauten der »Star Wars«-Welt vorbei.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Wenn Fans für Fans eine Ausstellung auf die Beine stellen und über viele Jahre Gesammeltes und Selbstgebautes zeigen, kann man sicher sein, dass viel Herzblut drinsteckt. Das gilt auch für »The Fans Strike Back«, die weltgrößte Fan-Ausstellung zur »Star-Wars«-Saga, die bis zum 29. Oktober 2025 in Saal 4 der Stuttgarter Schleyerhalle zu sehen ist - nach viel beachteten Stationen in London, Paris, New York, Berlin und Frankfurt.

Manches reicht in der Schleyerhalle bis fast unter die Decke. Foto: Christoph B. Ströhle Manches reicht in der Schleyerhalle bis fast unter die Decke. Foto: Christoph B. Ströhle

Das Reutlinger Unternehmen SBEntertainment hat die Schau, die mit jeder Station leicht verändert und auch erweitert wird, nach Stuttgart geholt. SBEntertainment-Geschäftsführer Stefan Buck spricht von einer Aufbauzeit von über zwei Wochen und verweist darauf, dass man sich an Samstagen und Sonntagen zu festen Uhrzeiten von einem originalgetreu gekleideten »Star Wars«-Charakter durch die Ausstellung führen lassen kann.

Von Fans gebauter Podracer

Über 1.000 Objekte sind es, die in der Schau präsentiert werden. Viel Kleinteiliges ist dabei, aber auch lebensgroße Figuren, ein von Fans gebauter Podracer, ein Nachbau der Kommandobrücke des Sternzerstörers oder ein Snowspeeder im Maßstab 1:2. Man kann sich auf ein Speeder Bike setzen und bei einer simulierten wilden Jagd durch den Wald fotografieren lassen. Man kann mittels Virtual-Reality-Erfahrung mal eben mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxis reisen oder sich von Schlachten-Dioramen, einer Lichtschwerter-Sammlung, einer R2-D2-Collection in den Bann ziehen lassen. Videostationen sind installiert, auf denen die Erbauer dieser Welten über ihre Motivation und Herangehensweise sprechen. Zuletzt sind beispielsweise Exponate aus Australien dazugekommen. Aus Asien ist noch nichts dabei, sonst aber aus vielen Teilen der Welt.

Ein Nachbau des Androiden C-3PO. Foto: Christoph B. Ströhle Ein Nachbau des Androiden C-3PO. Foto: Christoph B. Ströhle

Wir treffen zufällig den Reutlinger Dominik Kuhn in der Ausstellung, auch bekannt als Dodokay. Er hatte noch nicht die Gelegenheit, sich alles in Ruhe anzuschauen, schwärmt aber schon von einem Modell des »Millenium Falcon«, das er unter den Exponaten ausgemacht hat. »Das find' ich gut. Das hätte ich gern«, sagt er. Und: »Ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt.«

»The Empire Strikes Back« sei einer der ersten Filme gewesen, den er gesehen habe. Es habe danach nicht lange gedauert, bis er mit der Super-8-Kamera und kleinen Figuren eigene Star-Wars-Filme gedreht habe. »Das waren meine ersten Filme«, so der Inhaber der Firma Starpatrol Entertainment.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »The Fans Strike Back« ist bis zum 29. Oktober 2025 in Halle 4 der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstraße 69 in Stuttgart, zu sehen. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr. (GEA)

Kuhn ist als normaler Besucher da, beobachtet, wie er sagt, die Entwicklung der Saga in den letzten Jahren nicht mehr so. Es gab eine Zeit, in der er für den Panini Verlag mehrere Dutzend »Star Wars«-Romane vom Englischen ins Deutsche übersetzt hat - »Jugendbücher, die in das 'Expanded Universe' von Episode 1 bis 3 gehören«. Was ihm besonders gefiel: »Ich durfte entscheiden, wie Yoda auf Deutsch spricht.« Er habe damals mit dem Synchronregisseur von Episode 1, 2 und 3, Tobias Meister, telefoniert und das Dialogbuch ausgetauscht, »damit das so ungefähr die gleiche Tonalität hat«. (GEA)