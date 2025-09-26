»Falscher Marmor«: Italienische Künstler im Reutlinger Kunstmuseum/konkret

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das erste Objekt der neuen Ausstellung im Kunstmuseum Reutlingen/konkret stellt sich dem Besucher schon beim Betreten der Wandel-Hallen in den Weg: ein massives Eisenband, von enormen Kräften zum Reif geformt. In der Gewalt, die dafür notwendig war, drückt sich für seinen Schöpfer, den Italiener Giuseppe Spagnulo, die Spannung der italienischen Gesellschaft auf. Die damals, 1975, genau wie die deutsche zerrissen war zwischen linksrevolutionärem Terror und dem Staat als Ordnungsmacht.

Nach Italien blickt Holger Kube Ventura als Leiter der Sammlung konkreter Kunst des Kunstmuseums in der neuen von ihm zusammengestellten Schau. Der Titel »Falscher Marmor und glühende Sterne« klingt ungewohnt emotional für eine Kunstrichtung, die sich eher raffinierten Denkspielen verschrieben hat. Aber um Konkrete Kunst im engeren Sinne geht es auch nicht. Marco Gastini (1938–2018), Giuseppe Spagnulo (1936–2016) und Gilberto Zorio (*1944) stehen der Arte Povera nahe. Der »armen« Kunst also, die alltäglichen Materialien wuchtige oder poetische Aussagen entlockt.

Carraras Realitätsebenen

Ihnen stellt Kube Ventura die 1984 geborene Linda Carrara gegenüber. Die Mailänderin macht keine »Arte Povera«, hat aber deutliche Berührungspunkte zu ihren älteren Landsleuten. In Kube Venturas Worten kreisen alle vier um eine »Essenz der Natur«.

Linda Carrara vor einer Bodenarbeit aus Fotografie und Holz. Im Hintergrund ihre Fels-Frottagen. Foto: Armin Knauer Linda Carrara vor einer Bodenarbeit aus Fotografie und Holz. Im Hintergrund ihre Fels-Frottagen. Foto: Armin Knauer

Carrara nähert sich der Natur auf unmittelbarste Weise. Sie legt die Malleinwand direkt auf Fels. Und bannt die Unebenheiten mit Ölfarbe in einer Art Frottagetechnik darauf. Die in Serien gruppierten Bilder erzeugen beim Betrachten ein merkwürdiges Gefühl. Einerseits hat man Abbildungen von Strukturen vor sich. Andererseits scheint der Fels, mit dem die Leinwände in direkter Berührung waren, auch selbst präsent zu sein.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Falscher Marmor und glühende Sterne« ist im Kunstmuseum Reutlingen I konkret in den Wandel-Hallen, Eberhardstraße 14, bis 28. Juni 2026 zu sehen, Dienstag bis Sonntag und Feiertag 11 bbis 17 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. An Heiligabend, Silvester und Karfreitag ist geschlossen. (GEA)

www.kunstmuseum-reutlingen.de

Es ist genau dieses Changieren zwischen Realitätsebenen, auf das Carrara es abgesehen hat. Sie legt die Fotografie einer Teichoberfläche auf den Boden und bestück sie mit Astfragmenten. Was ist hier Abbild, was physische Realität? Malerisch erzeugt sie täuschend echte Marmorstrukturen, legt den Fälschungscharakter aber bewusst offen. Einen eigenen Reiz haben Bilder, die auf den ersten Blick wie Landschaftsdarstellungen wirken. Ein Uferstreifen, dessen Bewuchs sich im Fluss spiegelt. Doch in Wirklichkeit hat Carrara gar keine Landschaft gemalt. Sondern lediglich Ölfarbe grob auf der Leinwand verteilt und diese dann wie einen Rorschach-Test zusammengefaltet. Das Landschaftsartige entsteht erst durch das Abklatschverfahren. Oder wie Carrara es ausdrückt: »Nicht ich, sondern das Bild selbst hat zur Landschaft gedrängt.«

Eine Art kosmische Karte? Bleiklumpen übersäen eine riesige Wand in einer Arbeit von Marco Gastini. Foto: Armin Knauer Eine Art kosmische Karte? Bleiklumpen übersäen eine riesige Wand in einer Arbeit von Marco Gastini. Foto: Armin Knauer

Gastinis Bleiklumpen

Die Arbeiten der drei anderen Künstler stammen alle aus der von Manfred Wandel und Gabriele Kübler für die Stiftung für konkrete Kunst zusammengetragenen Sammlung, die nun dem Kunstmuseum gehört. Am nächsten dran an der Vorstellungswelt Carraras – aber auch der Konkreten Kunst – ist Marco Gastini. Wenn er 34 unregelmäßig geformte Bleiklumpen auf einer riesigen weißen Wand verteilt, bleibt das Ergebnis ähnlich wie bei Carrara zwischen zwei Realitäten in der Schwebe. Die eine Realität ist eine weiße Wand mit Flecken; die andere ein kosmisches Ereignis, dessen Splitter durch die Raumzeit fliegen.

Zorios Pentagramme

Spagnulo und Zorio hingegen laden ihre Arbeiten mit Symbolik auf. Bei Zorio steht oft das Pentagramm im Zentrum, der Fünfzackstern, der in Goethes »Faust« als okkultes Zeichen gilt, in der Bibel das All-Eine verkörpert und bei den Roten Brigaden im Italien der 1970er für blutige Gewalt gegen die Staatsmacht stand. Zorio biegt ihn aus Draht und schickt Strom hindurch, bis das Metall zu glühen beginnt, das unter anderem von einem Wurfspeer an der Wand gehalten wird. Zorio geht es um Energie; sein glühender Stern macht sie als physikalisches Phänomen sichtbar. Doch ihm geht es, der Speer macht es klar, auch um die Dynamik gesellschaftlicher Kämpfe.

Speer und Keramikscheibe als Zeichen für zerstörerisches Kriegertum: »Die Waffen des Achill« von Giuseppe Spagnulo. Foto: Armin Knauer Speer und Keramikscheibe als Zeichen für zerstörerisches Kriegertum: »Die Waffen des Achill« von Giuseppe Spagnulo. Foto: Armin Knauer

Spagnulos Mythen

Spagnulo bezieht sich nicht weniger auf aktuelle gesellschaftliche Kämpfe, doch er holt sie auf die Ebene der griechischen Mythologie. Ein überdimensionaler Speer bohrt sich bei ihm in die Mitte einer riesigen Keramikscheibe: »Die Waffen des Achill« nennt er das Ensemble, dem er zwei geheimnisvoll erdige Wandarbeiten zugesellt. Auch wenn Wandel und Kübler die Installation für ihre Stiftung für konkrete Kunst angekauft haben, ist hier der kühle Rationalismus dieser Stilrichtung weit weg. Stattdessen wühlt Spagnulo im Innersten menschlicher Antriebe. Und da lauert, siehe der Speer, ein massives Zerstörungspotenzial. Wenn man sich die Landkarte heutiger Krisenherde anschaut, lag er nicht daneben. (GEA)